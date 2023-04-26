Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Yuan, ABD Dolarını Geçti! Resmi Verilere Göre Bir İlk Gerçekleşti! Doların Hakimiyeti Bitiyor Mu?

Yuan, ABD Dolarını Geçti! Resmi Verilere Göre Bir İlk Gerçekleşti! Doların Hakimiyeti Bitiyor Mu?

Kral para birimi tehdit altında mı? Dolar hakimiyeti bitiyor mu? Sakin olun bu henüz başlangıç olabilir.
20:27
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları düşen DXY ve devam eden bankacılık sorunlarının ortasında yeniden yükseliyor. Ancak dünyada daha enteresan şeyler de oluyor. ABD doları dünyadaki hakimiyetini kaybeder mi bilinmez ancak şimdilik Çin cephesinden baktığımızda gücünün zayıfladığını görebiliriz. Peki neler oluyor?

ABD Doları ve Çin

Resmi verilere göre yuan, Mart ayında Çin’de sınır ötesi işlemlerde doları geçerek ilk kez en fazla kullanılan para birimi oldu. Pekin yönetimi ülkenin para birimini uluslararası ölçekte güçlendirmeye çalışıyor ve birçok ülkeyle ikili ticaretinde yerel para biriminin kullanımını teşvik ediyor. Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Yuan cinsinden işlemler Mart ayında bir önceki ayki 434,5 milyar dolardan 549,9 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Doların payı %48,6’dan %46,7’ye gerilerken Yuan ile işlemlerin oranı %48,4’e ulaştı.

Sınır ötesi işlemlerin hacmi hem cari hem de sermaye hesaplarını kapsıyor. Yuan‘ın küresel ticaret finansmanında kullanımı düşük kalsa da istikrarlı bir artış yaşıyor. SWIFT’ten alınan veriler Mart ayında yuanın ticaret finansmanı için yapılan küresel para birimi işlemlerindeki payının %4,5’e yükseldiğini, doların ise %83,71 olduğunu gösterdi.

Dolar Hakimiyeti Bitiyor Mu?

Hayır, bugün bundan bahsetmek için çok erken ve küresel ölçekte dolar halen rezerv para birimi olarak kullanılıyor. Diğer taraftan ABD’nin artan yaptırımları birçok ülkenin dolar riskini tekrar değerlendirmesine neden oldu. İran, Kuzey Kore, Rusya veya ABD politikalarına karşı olan devletler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Bu da doların diğer devletler için riskini yükseltiyor. X ülkesiyle yarın arası bozulan ABD onun da dolar varlıklarını kolayca uluslararası sistemde dondurabilir ve çoğu devlet artık bunun daha yakın bir risk olduğunun farkında.

Diğer taraftan dolarizasyon AB dahil diğer ülkelerin enflasyonla mücadelesini de olumsuz etkiliyor. Değer kazanan dolar, artan enflasyonun yanında çarpan etkisi oluşturuyor. Bu da ekonomisindeki riskini azaltmak isteyen özellikle doğa bloğuna yakın ülkelerin kendi yerel para birimleriyle ticarete yeltenmesine neden oldu.

Türkiye, Brezilya, Çin, Endonezya, Rusya ve daha birçok ülke ikili ticaret anlaşmalarında yerel para birimlerini kullanmak istiyor. Fakat bir sorun var. ABD halen siyasi olarak dünyanın en güçlü ülkesi ve ekonomideki hakimiyetini de hesaba katarsak ticaret yerel para birimleriyle de yapılsa dolara talepte devasa azalış görülmüyor.

Yani doların rezerv para birimi statüsüyle alakalı ciddi bir tehdit yok ancak devam eden büyümesinin yavaşladığını görebiliriz. Bu da yeterince uzun vadede doları tehdit diyor. Nitekim ABD’li yetkililer de durumun farkında ve özellikle 2023 yılında bu minvalde çok fazla açıklama gördük.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
1.4 Trilyon Dolarlık Dev Son Noktayı Koydu: Artık Onu Destekliyoruz! Bakın Hangi Altcoin’leri İlgilendiriyor!
1.4 Trilyon Dolarlık Dev Son Noktayı Koydu: Artık Onu Destekliyoruz! Bakın Hangi Altcoin’leri İlgilendiriyor!
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Sıfırları Karıştırmadınız! Bitcoin Tam Yüzde 320.000 Daha İyi Performans Gösterdi! Dünya Devleri Düşünceli!
Sıfırları Karıştırmadınız! Bitcoin Tam Yüzde 320.000 Daha İyi Performans Gösterdi! Dünya Devleri Düşünceli!
Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Ünlü Bitcoin Boğasından ABD Doları İçin Çarpıcı Açıklamalar!
Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Ünlü Bitcoin Boğasından ABD Doları İçin Çarpıcı Açıklamalar!
Efsane Yatırımcıdan ABD Dolarının Hakimiyeti İçin Aykırı Yorum: Ne Bitcoin Ne Diğerleri
Efsane Yatırımcıdan ABD Dolarının Hakimiyeti İçin Aykırı Yorum: Ne Bitcoin Ne Diğerleri
Ripple’ın (XRP) Başına Talih Kuşu Kondu! Hangi Dünya Devi Şirkete Artık Daha Yakın? SEC Davasında Son Durum!
Ripple’ın (XRP) Başına Talih Kuşu Kondu! Hangi Dünya Devi Şirkete Artık Daha Yakın? SEC Davasında Son Durum!
Bitcoin ve Altcoin’ler Önemli Virajda! Bu Kritik 2 Veri Bekleniyor!
Bitcoin ve Altcoin’ler Önemli Virajda! Bu Kritik 2 Veri Bekleniyor!
Tarihi Zirve! USDT’nin Değeri 20 TL’ye Dayandı! USD ve USDT Arasında Neden Fark Var?
Tarihi Zirve! USDT’nin Değeri 20 TL’ye Dayandı! USD ve USDT Arasında Neden Fark Var?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023