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Kripto Paralar Menkul Kıymet Mi? SEC Başkanı Dün Başka Bugün Başka Konuşuyor!

Gensler bundan yıllar önce bu sorunun cevabını vermişti. Ancak bugün tam tersini söylüyor.
20:50
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li düzenleyicilerin büyük bir sorunu var. Öyle ki bu onlar için tarihteki en önemli sorunlardan biri. Evet, hangi altcoinlerin menkul kıymet olup olmadığı hususu Gensler için tam da böyle bir problem. Yıllardır bu soruya cevap aramak için harcadığı enerjiyi kurumu regülasyonlara harcasaydı bugün diğer birçok problemin çözüldüğünü görmüştük.

Kripto Paralar Menkul Kıymet Mi?

Bu soruyu SEC Başkanına bugün sorarsanız ETH dahil tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu söyleyecektir. Ancak 2018 yılındaki MIT dersinde sorsaydınız size çok daha başka bir cevap verecekti. Coinbase CEO’su Brian bu konuyu gündemine taşıdı. Gensler’in Massachusetts Institute of Technology’de kripto para üzerine ders verdiği eski bir video daha bu hafta internette yeniden paylaşılıyor. 42 saniyelik klipte Gensler, kripto piyasasının geniş bir bölümünün menkul kıymet değil emtia olduğunu söyledi.

MIT dersinde tam olarak şu ifadeleri kullanıyor;

“ABD’de ve diğer birçok yargı alanında, piyasanın dörtte üçünün ICO olmadığını veya menkul kıymet olarak adlandırılmayacağını zaten biliyoruz. Pazarın dörtte üçü menkul kıymet değildir. Bu sadece bir emtia, bir nakit kripto.”

Kripto Paraların Statüsü

Yıllar sonra SEC, Gensler’in liderliğinde açılan davalarda bir dizi kripto tokenı menkul kıymet olarak adlandırdı. Hali hazırda şirket, SEC ile mahkemede savaşmaya hazırlanan Coinbase CEO’su Brian Armstrong, 2018 yılındaki Gensler açıklamalarını “vay canına/wow” diyerek paylaştı. Coinbase kısa süre önce SEC tarafından bir soruşturma konusunda uyarılmıştı ve Armstrong’un Gensler’i dürtmesi, şirketinin SEC’e karşı bir dava açmasından günler sonra geldi.

Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, Pazartesi günkü bir blog yazısında SEC’in düzenleyici netlikten kaçındığını ve bu yüzden onu mahkeme yoluyla buna zorlayacaklarını yazmıştı. Kripto gözlemcileri, özellikle de kurumu sektöre daha agresif bir yaklaşım benimsediğinden, Gensler’in kripto hakkında konuştuğu eski videoları tarıyorlar. Gensler 2021’de SEC başkanı oldu ve daha önce 2009’dan 2014’e kadar Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nu yönetti. SEC’e katılmadan önce Gensler, MIT Sloan School of Management’ta profesördü ve burada küresel ekonomi ve yönetim üzerine dersler verdi.

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