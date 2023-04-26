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Kripto para piyasaları hareketlendi ve Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği bu altcoin yıllık zirvesine ulaşabilir.
21:40
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı tekrar 30.000 dolar sınırında ve son düşüş beklenenden daha kısa sürdü. Peki altcoinler? Onların da önemli bölümü BTC yükselişinin ardından destek seviyelerini sağlamlaştırdı. Yakında Ripple davasının sonuçlanması bekleniyorken XRP Coin cephesinde son durum ne? Güncel veriler piyasalar XRP için neye işaret ediyor?

Ripple (XRP)

Ripple‘ın XRP’sinin fiyatı, önemli bir direnç alanı tarafından reddedildiği için 19 Nisan’da önemli ölçüde düştü. Ancak, fiyat yakında bir dip seviyeye ulaştığı sürece potansiyel bir geri dönüş için hala umut var. XRP fiyatı 21 Mart’ta alçalan bir direnç hattından çıktıktan sonra yükselmişti. Bu da 29 Mart’ta 0,585 dolarla yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı. Bununla birlikte, takip eden düşüş, yükseliş yapısını geçersiz kılma potansiyeline sahip.

XRP fiyatı 18 Nisan’da daha düşük bir tepe oluşturduktan sonra bir kez daha düştü ve ertesi gün 0,485 dolarlık yatay alandan düştü. Bölgeyi 24 Nisan’da direnç olarak doğruladı ve sonraki 24 saat boyunca başka bir uzun üst fitil oluşturdu. Bu tarz fitiller alıcıların zayıf kaldığını gösteriyor.

XRP Coin Yorum

Altı saatlik fiyat hareketine dayanan fiyat analizi, dalga sayımı nedeniyle XRP fiyat tahmininde yükselişe işaret ediyor. Teknik analistler, tekrarlayan uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini belirlemek için Elliott Dalga teorisini kullanır. Diğer taraftan Bitcoin cephesindeki pozitif hava Fed toplantısı öncesinde yeniden alıcıların harekete geçtiğini gösteriyor. Yükselişi kaçırmak istemeyenlerin ralliye dahil olmasıyla önümüzdeki saatlerde altcoinlerin de hızla toparlandığını görebiliriz.

Elliott Dalga teorisine dönecek olursak bu XRP’nin mevcut fiyatının beş dalgalı bir yükselişin dördüncü dalgasını tamamladığını ve bunun gelecekteki fiyatı için olumlu bir sinyal olduğunu öne sürüyor. Tahmin, XRP‘nin 0,530 dolarlık direncin üzerine çıkabileceğini ve 0,673 ila 0,722 dolar arasında yeni bir zirve yapabileceğini söylüyor.

Şimdilik fiyat 0,485 dolar seviyesinin altında ve yükseliş görünümünü devamı için bu seviye üstünde kapanışlar görmeliyiz. Ancak XRP Coin zayıf kalmaya devam ederse bu durum bir sonraki destek seviyesi olan 0,425 dolara doğru yeni bir düşüş dalgasının başlamasına neden olabilir.

Ayrıca, birinci dalganın en yüksek seviyesi olan 0,430 doların altındaki kırılma, yükseliş yönlü XRP fiyat tahminini geçersiz kılacaktır. Bu durumda, XRP fiyatı 0,360 dolara kadar yoğun satış baskısı görebilir.

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