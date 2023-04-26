Tarihi gecelerden birini yaşıyoruz. Bitcoin aniden devasa bir düşüş yaşadı. Peki ama neden?

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Bugün ivme kazanan Bitcoin yükselişi birçok yatırımcının short pozisyonlarda milyonlarca dolar kaybetmesine neden olmuştu. Ancak son birkaç dakikadır hızlanan düşüş sadece 1 saatte on milyonlarca doları sildi.

Bitcoin (BTC) Düşüyor

Bitcoin fiyatı 40 dakika önce 29.500 doların üstündeydi ve şimdi 28.200 dolara kadar düştü. Tam 1300 doları sildi ve bu olurken 60 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Özellikle 28.500 dolar seviyesinin aşılmasıyla yükseliş beklentisi kuvvetlenen yatırımcılar BTC ve altcoinlerdeki pozisyonlarını güçlendirdi. Yeni alım yapan yatırımcılar akşamki sürprizde devasa kayıplar yaşadı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.200 doları da kaybetti.

Bu tarz düşüşler kripto paralar için şaşırtıcı değil. Bitcoin fiyatı yükseldiği hızda düşebiliyor ve 22:49 itibariyle 28.000 dolar seviyesi de kaybedildi.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Net biçimde bu düşüşün herhangi bir sebebi yok ve son birkaç günde borsalara giren varlıklar satılmış gibi görünüyor. Dün borsaya girişler yoğunlaşmış ve düşüşten önce bir ara yükseliş görebileceğimizden bahsetmiştik. Ara yükseliş beklentinin çok üstünde oldu ancak böylesine hızlı bir düşüş de beklenmiyordu. Özellikle Nisan ayındaki düşüşlerin arkasında binlerce BTC değerinde hızlı satışlar olduğunu gördük. Sadece 24 saat içinde 2500 dolarlık yükseliş ve düşüş kripto para yatırımcılarının da sık görmediği bir şey. Üstelik yazı hazırlandığı sırada 27.600 dolara kadar gerileyen fiyat henüz düşüşün bitmediğin ide gösteriyor.

ABD borsalarında ciddi bir kayıp yok ve temel cephede fiyat düşüşüne neden olabilecek bir olumsuzluk da görmedik. Diğer taraftan DXY nispeten sabit.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Fed toplantısı yapılacak ve son gelen veriler bu toplantıda da aşırı şahin bir duruş gerektirmiyor. Yatırımcıların son spekülatif düşüşün derinleşmesi riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Ancak aşırı satış seviyesine gerileyen RSI önümüzdeki saatlerde bir toparlanma görmemiz gerektiğini söylüyor. Günlük kapanış bugün son derece önemli olacak, panik satışlarıyla desteklenen bu düşüş henüz dibe ulaşmadı.