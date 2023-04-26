Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Son Dakika! Neler Oluyor? Kriptoda Dakikalar İçinde Devasa Kayıp!

Tarihi gecelerden birini yaşıyoruz. Bitcoin aniden devasa bir düşüş yaşadı. Peki ama neden?
22:46
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün ivme kazanan Bitcoin yükselişi birçok yatırımcının short pozisyonlarda milyonlarca dolar kaybetmesine neden olmuştu. Ancak son birkaç dakikadır hızlanan düşüş sadece 1 saatte on milyonlarca doları sildi.

Bitcoin (BTC) Düşüyor

Bitcoin fiyatı 40 dakika önce 29.500 doların üstündeydi ve şimdi 28.200 dolara kadar düştü. Tam 1300 doları sildi ve bu olurken 60 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Özellikle 28.500 dolar seviyesinin aşılmasıyla yükseliş beklentisi kuvvetlenen yatırımcılar BTC ve altcoinlerdeki pozisyonlarını güçlendirdi. Yeni alım yapan yatırımcılar akşamki sürprizde devasa kayıplar yaşadı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.200 doları da kaybetti.

Bu tarz düşüşler kripto paralar için şaşırtıcı değil. Bitcoin fiyatı yükseldiği hızda düşebiliyor ve 22:49 itibariyle 28.000 dolar seviyesi de kaybedildi.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Net biçimde bu düşüşün herhangi bir sebebi yok ve son birkaç günde borsalara giren varlıklar satılmış gibi görünüyor. Dün borsaya girişler yoğunlaşmış ve düşüşten önce bir ara yükseliş görebileceğimizden bahsetmiştik. Ara yükseliş beklentinin çok üstünde oldu ancak böylesine hızlı bir düşüş de beklenmiyordu. Özellikle Nisan ayındaki düşüşlerin arkasında binlerce BTC değerinde hızlı satışlar olduğunu gördük. Sadece 24 saat içinde 2500 dolarlık yükseliş ve düşüş kripto para yatırımcılarının da sık görmediği bir şey. Üstelik yazı hazırlandığı sırada 27.600 dolara kadar gerileyen fiyat henüz düşüşün bitmediğin ide gösteriyor.

ABD borsalarında ciddi bir kayıp yok ve temel cephede fiyat düşüşüne neden olabilecek bir olumsuzluk da görmedik. Diğer taraftan DXY nispeten sabit.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Fed toplantısı yapılacak ve son gelen veriler bu toplantıda da aşırı şahin bir duruş gerektirmiyor. Yatırımcıların son spekülatif düşüşün derinleşmesi riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Ancak aşırı satış seviyesine gerileyen RSI önümüzdeki saatlerde bir toparlanma görmemiz gerektiğini söylüyor. Günlük kapanış bugün son derece önemli olacak, panik satışlarıyla desteklenen bu düşüş henüz dibe ulaşmadı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Son DAKİKA! Altcoinin Fiyatı Uçtu! Dev Kripto Borsası Müjdeledi!
Son DAKİKA! Altcoinin Fiyatı Uçtu! Dev Kripto Borsası Müjdeledi!
Eyvah! Bitcoin ve Kripto Düşüşünün Sebebi Buymuş!
Eyvah! Bitcoin ve Kripto Düşüşünün Sebebi Buymuş!
Altın ve Bitcoin İçin 2023 Beklentileri! 2 Yılın Zirvesine Ulaştı!
Altın ve Bitcoin İçin 2023 Beklentileri! 2 Yılın Zirvesine Ulaştı!
Bitcoin 30.000 Doları Gördü! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Bitcoin 30.000 Doları Gördü! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Kripto Para Piyasası Yükselişte: İşte Bitcoin’deki Yükselişin Perde Arkası!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: İşte Bitcoin’deki Yükselişin Perde Arkası!
Son Dakika: Bitcoin (BTC) 30.00 Doları Kırdı! BTC Neden Artıyor?
Son Dakika: Bitcoin (BTC) 30.00 Doları Kırdı! BTC Neden Artıyor?
Bitcoin (BTC), Yeniden 29.000 Dolara Yaklaştı: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin (BTC), Yeniden 29.000 Dolara Yaklaştı: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin’de (BTC) Son Durum! Güncel Veriler Neye İşaret Ediyor?
Bitcoin’de (BTC) Son Durum! Güncel Veriler Neye İşaret Ediyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023