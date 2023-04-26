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1.4 Trilyon Dolarlık Dev Son Noktayı Koydu: Artık Onu Destekliyoruz! Bakın Hangi Altcoin’leri İlgilendiriyor!

1.4 trilyon dolarlık yatırım yönetimiyle büyük dikkat çeken dünyaca ünlü şirket açıklama yaptı ve bu altcoin'in yatırımcılarını heyecanlandırdı.
22:50
26 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yönetiminde yaklaşık 1,4 trilyon dolar varlık bulunan Franklin Templeton, OnChain U.S. Government Money Market Fund’ın (FOBXX) artık katman 2 blok zinciri Polygon aracılığıyla Ethereum’da desteklendiğini söyledi.

Franklin Templeton Açıklama Yaptı

Yatırım devi, Consensus 2023 sırasında yaptığı basın açıklamasında, artan güvenlik ve daha hızlı işlem süreci de dahil olmak üzere blok zinciri ile entegre sistemlerin kullanımı yoluyla operasyonel verimlilikleri görmeye devam ettiğini söyledi.

Yatırım firması basın açıklamasında, fonun işlemleri işlemek ve hisse sahipliğini kaydetmek için halka açık bir blok zinciri kullanan ilk ABD kayıtlı yatırım fonu olduğunu iddia etti. Pazartesi günü Stellar Network, fonun kendi ağında mevcut olduğunu duyurdu. Stellar’ın piyasa değeri 2,5 milyar dolar, Polygon’unki ise 9,5 milyar doların üzerinde.

Franklin Templeton dijital varlıklar başkanı Roger Bayston basın açıklamasında şunu belirtti:

Franklin OnChain ABD Devlet Para Fonu’nun erişimini Polygon’a genişletmek, fonun özellikle Ethereum tabanlı bir blok zinciri aracılığıyla dijital ekosistemin geri kalanıyla daha uyumlu olmasını sağlıyor.

Firma Daha Önce Duyurmuştu

Açıklamaya göre, geçmişte blockchain teknolojisinin bir savunucusu olan Franklin Templeton, blockchain ile entegre bir sistem kullanarak operasyonel verimlilikleri görmeye devam ediyor. Firma, Eylül ayında varlık yöneticilerine dijital varlık stratejileri sunacağını duyurmuştu.

Sahiplerine istikrarlı gelir sağlamayı amaçlayan fon, varlıklarının en az %99,5’ini devlet tahvilleri, nakit ve repo anlaşmalarına yatırıyor. Para piyasası fonları, yatırımcılara düşük riskli seçenekler sunmayı amaçlayan, likiditesi yüksek ve kısa vadeli yatırımlara yatırım yapan yatırım fonları olarak biliniyor.

Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları ve bankacılık krizinin ardından yatırımcılar, yatırım risklerinden korunmak için para piyasası fonlarına akın etmekte. Daha fazla kurumsal yatırımcının dijital varlıklara yönelmesiyle birlikte, geleneksel finans (TradFi) oyuncuları bu fırsatı, bu tür fonları blok zinciri teknolojisi aracılığıyla sunarak her iki dünyayı birleştirmek için kullanıyor. Son olarak Ondo Finance, ABD dolarına sabitlenecek ve geleneksel borsalarda işlem gören para piyasası fonları tarafından desteklenecek bir stablecoin alternatifi sunduğunu açıkladı.

Basın açıklamasına göre, Franklin Templeton’un fonunun bir hissesi, sahiplerinin Benji Investments uygulaması aracılığıyla dijital cüzdanlar aracılığıyla fona ulaşabilecekleri bir “BENJI” token’ı ile temsil ediliyor.

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