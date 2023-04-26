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Milyonlarca Ethereum İlginin Odağında! Bakın Ünlü Firmanın Yetkilisi Ne Söyledi!

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği güncellemenin ardından Ethereum fiyatı yükselmiş ve 2000 dolar seviyesini geçmişti. Peki şu anda ne durumda?
21:25
26 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) ekosisteminde uzun zamandır beklenen Shangai/Capella (Shapella olarak da bilinir) güncellemesinin, stake edilmiş ETH’lerin geri çekilmesini mümkün kılmasının ardından, platformdaki stake etme faaliyeti yalnızca bir artış görmekle kalmadı, aynı zamanda rekor kıran sonuçları da beraberinde getirdi.

Ethereum’da Kurumsal İlgi

Dijital varlık yatırım firması 21Shares tarafından oluşturulan ve 25 Nisan’da alınan Ethereum’un haftalık stake aralığını içeren Dune Analytics veri tablosuna göre, Ethereum ağı 17 Nisan haftasında 571.950 ETH’lik bir giriş aldı. Grafiğe göre, stake etme faaliyeti son haftalarda gözle görülür bir şekilde arttı ve 24 Nisan’da en yüksek günlük sayıya ulaştı (126.080 ETH stake edildi).

21Shares’in araştırma analisti Tom Wan’ın 24 Nisan’da profilinde yayınladığı bir tweet ve gösterge tablosunun ekran görüntüsünde açıkladığı gibi, bu artış büyük ölçüde kurumsal stake hizmeti sağlayıcıları ve para çekildikten sonra ödüllerini yeniden yatırmak isteyen büyük yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor.

Nitekim, birçok kurumsal müşteriyle ilgilenen blockchain altyapı platformu Blockdaemon’da Ethereum ekosistemi lideri olan Freddy Zwanzger, Shapella sonrası ilgideki artışı tahmin etmişti. Daha önce verdiği bir demece göre, büyük profesyonel yatırımcılar net bir para çekme seçeneğine sahip olacakları için Ethereum stake etme fırsatlarına ilgi gösterebilir:

Muhtemelen ilk birkaç hafta için bir kuyruk olacak. Bu yüzden yoğunluk normal seviyelere inene kadar beklemeleri daha iyi olabilir.

Ethereum Fiyat Analizi

Bu arada, 26 Nisan’da görülen en son verilere göre, Ethereum’un fiyatı son 24 saatte %7,01 ve önceki 30 günde %10,10 artışla 1.956 dolar oldu ve son yedi günde oluşan %6,98’lik kayıpları telafi etti.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, pozitif stake ivmesinin devam edip etmeyeceği, aynı zamanda da ne kadar süreceği ve kârlarını artırmanın yeni yollarını arayan kurumlardan, diğer büyük yatırımcılardan gelen ilginin devamına bağlı olabilir.

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