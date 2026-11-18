FED yöneticisi Christopher Waller, önümüzdeki aylarda daha agresif bir sıkılaşma temposu sinyali verilmeyecekse 50 baz puanlık faiz artışının şimdi yapılması gerektiğini söyledi. Enflasyonun yanlış yönde ilerlediği ve yaygınlaştığı uyarısında bulunan Waller’ın açıklamalarının ardından Bitcoin ve altın düşüşe geçti.

Waller’dan 50 baz puanlık faiz artışı mesajı

Waller, 18 Kasım’daki açıklamalarında enflasyonu düşürmek için daha agresif adımlar gerektiğini savundu. Faiz artışının büyüklüğünü, sonraki aylarda izlenecek politikaya ilişkin verilecek mesajla birlikte değerlendirdi.

Önümüzdeki aylarda daha agresif bir tempo sinyali verilmeyecekse FED’in şimdi 50 baz puanlık artış yapması gerekiyor.

Aralık ayında yayımlanacak Ekonomik Projeksiyonlar Özeti’ne (SEP) de değinen Waller, bu tahminlerin yıl sonu değerlerini göstermesi nedeniyle çok yararlı olmayacağını belirtti.

Hizmet enflasyonunda yayılma uyarısı

Waller, çekirdek hizmet sepetindeki kalemlerin yaklaşık yüzde 70’inde fiyat artışlarının yüzde 3’ün üzerinde olduğunu söyledi. Bu tablonun petrolle bağlantılı olmadığını vurgulayarak enflasyon baskısının yaygınlaşmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

Şirketlerin, tüketicilerin dayanıklı kaldığını düşünerek yüzde 3 veya daha yüksek fiyat artışlarını müşterilerine yansıtabileceklerine inanmasından da kaygı duyduğunu belirtti. Waller’a göre FED’in, insanların yüzde 3 enflasyonu normal kabul etmeye başlamasını önlemek için beklentileri sarsacak bir “şok” yaratması gerekebilir.

Waller’ın mesajı, faiz artışının büyüklüğü kadar sonraki aylardaki sıkılaşma hızını da gündeme taşıyor. Bitcoin ve altının açıklamalar sonrasında gerilemesi, daha sert bir politika ihtimalinin bu varlıkların fiyatlamasında baskı oluşturduğuna işaret ediyor.