Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalaması 18 Kasım itibarıyla ilk kez 68 bin doların üzerine yükseldi. Blockstream CEO’su Adam Back, X üzerinden yaptığı paylaşımda göstergenin 67.955 ile 68.145 dolar aralığında seyrettiğini duyurdu. Back, paylaşımına Look Into Bitcoin verilerine dayanan bir 200 haftalık ortalama ısı haritasını da ekledi.

Uzun vadeli gösterge yeni eşiği aştı

200 haftalık hareketli ortalama, piyasanın uzun vadeli yönünü izlemek için kullanılan temel göstergeler arasında yer alıyor. Grafikte bu seviyenin Bitcoin’in geçmişi boyunca istikrarlı biçimde yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Adam Back de yıl içinde bu göstergeye ilişkin birden fazla paylaşım yaptı. 27 Mart’ta 59 bin dolar eşiğinin aşıldığını yazan Back, mayıs başında seviyenin 60 bin doların üzerine çıktığını, 30 Mayıs’ta ise 61 bin doları geride bıraktığını aktarmıştı. Eylül ayında gösterge ilk kez 65 bin doların üstüne taşındı.

Adam Back, 18 Kasım tarihli paylaşımında Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamasının 68 bin doları geçtiğini duyurdu.

Back, kriptografi alanında Hashcash’in geliştiricisi olarak biliniyor. Bu algoritma, iş ispatı modelinin temelini oluşturan erken yapılardan biri olarak kabul ediliyor ve Satoshi Nakamoto Bitcoin teknik dokümanında Hashcash’e atıfta bulunmuştu. Back ayrıca Bitcoin’in 2009’daki çıkışından önce Satoshi’nin iletişime geçtiği ilk isimler arasında yer alıyor.

Fiyat ile ortalama arasındaki fark daraldı

Eylül ortasında Bitcoin 76 bin ile 77 bin dolar aralığında işlem görürken fiyat ile 200 haftalık ortalama arasındaki fark 10 bin doların üzerindeydi. Çarşamba günü ise Bitcoin 64.150 dolardan işlem gördü ve bu seviye 200 haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 6 altında kaldı. 15 Kasım’da BTC 62 bin dolara kadar geriledi, ardından yüzde 5,5 oranında toparlandı.

Back, 15 Kasım’daki sert geri çekilmenin ardından gelen toparlanmayı “sıçramalı” olarak nitelendirdi.

Back 2028 için daha yüksek hedef paylaşıyor

Adam Back, 12 Kasım’da CNBC’ye verdiği röportajda Bitcoin’in 2028’e kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Back’e göre Bitcoin’e yönelebilecek kurumsal girişlerin yüzde 95’inden fazlası henüz gerçekleşmedi. Bu potansiyel alıcılar arasında yatırım tröstleri, varlık yöneticileri ve şirket bilançoları bulunuyor.

Back ayrıca 2028 ilkbaharında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin yarılanmasına da işaret etti. Ona göre bu süreçten sonra madenciler daha az coin satacak. Nisan ayında Paris Blockchain Week etkinliğinde de benzer bir değerlendirme yapan Back, fiyat düşük kaldığında madencilerin daha büyük bir kısmı satışa yönelmek zorunda kaldığını, fiyat yükseldiğinde ise satış baskısının azaldığını söylemişti.