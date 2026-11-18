XRP Ledger’da merkeziyetsiz finans altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan iki önemli değişiklik, doğrulayıcı desteğinin artmasıyla ana ağ etkinleştirmesine biraz daha yaklaştı. Single Asset Vault olarak bilinen XLS 65 ile LendingProtocolV1_1 adı verilen XLS 66 için onay oranı 18 Kasım 2026 itibarıyla gerekli eşiğin altında kalsa da, her iki teklif de kritik seviyeye yaklaşmış durumda.

Single Asset Vault için 4 oy kaldı

XRPScan verilerine göre Single Asset Vault değişikliği, 35 güvenilir doğrulayıcının 25’inden evet oyu aldı. Bu tablo, yüzde 71,43 uzlaşıya işaret ediyor. Değişikliğin 14 günlük etkinleştirme sayacını başlatabilmesi için 29 oya, yani yüzde 80’in üzerine çıkması gerekiyor. Mevcut durumda hedefe ulaşmak için 4 ek oy daha gerekiyor.

XRP Ledger’ın değişiklik sürecinde yalnızca eşiğin aşılması yeterli olmuyor. Bir teklifin uygulamaya alınabilmesi için yüzde 80’in üzerindeki desteğin 14 gün boyunca korunması şartı aranıyor. Bu süre içinde doğrulayıcı tercihleri değişirse ve oran yeniden eşik altına inerse, etkinleştirme takvimi ertelenebiliyor.

Single Asset Vault değişikliği, 35 güvenilir doğrulayıcının 25’inden onay aldı ve etkinleştirme sayacının başlaması için 29 oya ulaşması gerekiyor.

Kasaların yapısı ve kullanım alanı

XLS 65, birden fazla katılımcının yatırdığı varlıkları tek bir yapıda toplamaya imkan veren zincir üstü kasa modelini getiriyor. Bu yapının özellikle XRP Ledger üzerindeki Lending Protocol ile birlikte kullanılması planlanıyor. Sistem içinde oluşturulan Vault nesnesi, tokenlaştırılmış kasanın durumunu tanımlıyor ve defterde ayrı bir kayıt türü olarak yer alıyor.

Bu nesne; kullanılabilir varlık miktarı, paylar, toplam değer ve benzeri temel bilgileri içeriyor. Kullanıcılar VaultCreate işlemiyle yeni bir kasa oluşturabiliyor. Oluşturulan kayıtlar da kasa sahibine ait Owner Directory içinde izleniyor.

Bu tür güncellemelerde oy dağılımı ve etkinleştirme takvimi kısa sürede değişebildiği için, doğrulayıcı desteğini ve zincir üstü gelişmeleri anlık izlemek önem taşıyor. CryptoAppsy, bu süreçte XRP Ledger kaynaklı haberleri ve fiyat alarmlarını aynı ekranda takip etmeyi kolaylaştırarak özellikle güncelleme eşiğine yaklaşan varlıklarda hızlı görünüm sağlıyor.

LendingProtocolV1_1 de eşiğe yaklaşıyor

LendingProtocolV1_1 için destek de son dönemde arttı. XRPScan verileri, XLS 66’nın 35 güvenilir doğrulayıcının 24’ünden evet oyu aldığını gösteriyor. Bu oran yüzde 68,57 seviyesinde bulunuyor. Teklifin 14 günlük etkinleştirme sürecine girebilmesi için burada da 29 oya ulaşılması gerekiyor. Başka bir ifadeyle, 5 ek oy daha gerekli.

Topluluk içinde bu değişiklik, XRP Ledger üzerinde sermaye kullanımını ve likidite akışını genişletebilecek en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Bazı XRP destekçileri, kurumsal ve bireysel kullanıcıların özellikle bu düzenlemeyi beklediğini belirtiyor.

XRP topluluğundaki bazı isimler, LendingProtocolV1_1 değişikliğini XRP Ledger’da sermaye ve likiditeyi açığa çıkarabilecek en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriyor.

Her iki teklif de henüz etkinleşmiş değil. Ancak mevcut oy tablosu, XRP Ledger’ın DeFi tarafında daha gelişmiş kasa ve borç verme işlevlerine hazırlanmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Yıl sonuna kadar gerekli oy sayısına ulaşılıp ulaşılamayacağı, doğrulayıcıların önümüzdeki dönemde vereceği kararlara bağlı olacak.