Bitfinex’te yükselen Bitcoin long pozisyonları geçmişteki düşüşleri hatırlatıyor

Kripto para piyasasının köklü borsalarından Bitfinex’te Bitcoin için açılan uzun pozisyonların sayısı son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Son veriler, BTC/USD long pozisyonlarının kasım 2023’ten bu yana görülmeyen bir seviyeye tırmandığını ve toplamda 79.343 adede yükseldiğini gösteriyor.

Long pozisyonların geçmişteki rolü

Piyasada genellikle uzun pozisyonlardaki artış, yükseliş beklentisini göstermesiyle olumlu bir işaret olarak yorumlansa da, Bitfinex özelinde bu durum sıkça tam tersi bir eğilime işaret etti. Tarihsel verilere bakıldığında, Bitfinex’teki BTC/USD long pozisyonlarının hızlı şekilde arttığı zamanlarda Bitcoin fiyatında dikkate değer düşüşler yaşandığı görüldü.

Örneğin, 2025’in son çeyreğinde uzun pozisyonlar yüzde 30 artış sergilerken, Bitcoin’in spot fiyatı yüzde 23 gerileyerek 87.550 dolar seviyelerine geriledi. Benzer şekilde, uzun pozisyonlardaki zirveler genellikle fiyatın dip yaptığı noktalara denk gelirken, long pozisyonların azaldığı dönemlerde Bitcoin’de yükselişler gözlemlendi.

Uzmanlar, bu örüntüyü piyasa katılımcılarının çoğunluğunun genellikle doğru öngörüde bulunamamasıyla açıklıyor. Dolayısıyla, çok sayıda yatırımcının aynı yönde pozisyon aldığı dönemler piyasa için uyarıcı işaret olarak değerlendiriliyor.

Fiyat aralığı ve diğer etkenler

Mevcut durumda Bitcoin, yaklaşık 65.000 ile 75.000 dolar arasında dalgalanmayı sürdürüyor. Bitfinex’teki long pozisyonlardaki son artış, bu yatay seyrin son bulup yeni bir satış baskısının ortaya çıkabileceğinin sinyalini veriyor. Bu gelişme, geçtiğimiz yılın 100.000 dolar üzerindeki zirve seviyesinden başlayan ve halen devam eden aşağı yönlü eğilimi daha da güçlendirebilir.

Diğer yandan, makroekonomik ve jeopolitik koşullar da piyasada baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD’nin İran’daki çatışma ortamına askeri birliklerle müdahale etmeye hazırlandığı iddiaları, enerji piyasasında ortaya çıkan fiyat şokları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı ihtimali gibi faktörler de Bitcoin üzerinde ilave bir satış baskısı yaratıyor.

Son veriler Bitcoin’in piyasada 66.400 dolar civarından işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Tüm bu göstergeler, yatırımcıların pozisyon değişikliklerini ve piyasadaki genel eğilimleri yakından izlemeye devam ettiğini yansıtıyor.