Bitfinex’te yükselen Bitcoin long pozisyonları geçmişteki düşüşleri hatırlatıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitfinex borsasında Bitcoin long pozisyonları önemli bir artış gösterdi.
  • Geçmişte uzun pozisyonlardaki artışlar düşüşlerle birlikte yaşanmıştı.
  • Jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik faktörler piyasayı etkilemeye devam ediyor.
Kripto para piyasasının köklü borsalarından Bitfinex’te Bitcoin için açılan uzun pozisyonların sayısı son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Son veriler, BTC/USD long pozisyonlarının kasım 2023’ten bu yana görülmeyen bir seviyeye tırmandığını ve toplamda 79.343 adede yükseldiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Long pozisyonların geçmişteki rolü
2 Fiyat aralığı ve diğer etkenler

Long pozisyonların geçmişteki rolü

Piyasada genellikle uzun pozisyonlardaki artış, yükseliş beklentisini göstermesiyle olumlu bir işaret olarak yorumlansa da, Bitfinex özelinde bu durum sıkça tam tersi bir eğilime işaret etti. Tarihsel verilere bakıldığında, Bitfinex’teki BTC/USD long pozisyonlarının hızlı şekilde arttığı zamanlarda Bitcoin fiyatında dikkate değer düşüşler yaşandığı görüldü.

Örneğin, 2025’in son çeyreğinde uzun pozisyonlar yüzde 30 artış sergilerken, Bitcoin’in spot fiyatı yüzde 23 gerileyerek 87.550 dolar seviyelerine geriledi. Benzer şekilde, uzun pozisyonlardaki zirveler genellikle fiyatın dip yaptığı noktalara denk gelirken, long pozisyonların azaldığı dönemlerde Bitcoin’de yükselişler gözlemlendi.

Uzmanlar, bu örüntüyü piyasa katılımcılarının çoğunluğunun genellikle doğru öngörüde bulunamamasıyla açıklıyor. Dolayısıyla, çok sayıda yatırımcının aynı yönde pozisyon aldığı dönemler piyasa için uyarıcı işaret olarak değerlendiriliyor.

Fiyat aralığı ve diğer etkenler

Mevcut durumda Bitcoin, yaklaşık 65.000 ile 75.000 dolar arasında dalgalanmayı sürdürüyor. Bitfinex’teki long pozisyonlardaki son artış, bu yatay seyrin son bulup yeni bir satış baskısının ortaya çıkabileceğinin sinyalini veriyor. Bu gelişme, geçtiğimiz yılın 100.000 dolar üzerindeki zirve seviyesinden başlayan ve halen devam eden aşağı yönlü eğilimi daha da güçlendirebilir.

Diğer yandan, makroekonomik ve jeopolitik koşullar da piyasada baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD’nin İran’daki çatışma ortamına askeri birliklerle müdahale etmeye hazırlandığı iddiaları, enerji piyasasında ortaya çıkan fiyat şokları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı ihtimali gibi faktörler de Bitcoin üzerinde ilave bir satış baskısı yaratıyor.

Son veriler Bitcoin’in piyasada 66.400 dolar civarından işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Tüm bu göstergeler, yatırımcıların pozisyon değişikliklerini ve piyasadaki genel eğilimleri yakından izlemeye devam ettiğini yansıtıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Clarity Act’in son tasarısındaki stabilcoin düzenlemeleri DeFi alanında belirsizlik yarattı

ABD Merkez Bankası faiz beklentilerindeki değişim sonrası piyasalarda volatilite arttı

Veriler dikkat çekici olsa da kripto paralarda ayı piyasası henüz bitmedi

XRP fiyatında yükselen kaldıraç gerginlik yaratıyor

Acele etmeyin kripto paraların henüz 4-8 ayı var

Kripto piyasasında aşırı korku satış baskısını artırdı

BNP Paribas kripto bağlantılı ETN ürünlerini bireysel yatırımcılara açtı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

Tokenize varlıkların (RWA) geleceği (McKinsey, BCG ve BlackRock Raporları)
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Clarity Act’in son tasarısındaki stabilcoin düzenlemeleri DeFi alanında belirsizlik yarattı
DEFI Kripto Para
ABD Merkez Bankası faiz beklentilerindeki değişim sonrası piyasalarda volatilite arttı
Kripto Para
Ethereum ekosisteminde EEZ ile ağlar arası uyum girişimi öne çıktı
Ethereum (ETH)
Veriler dikkat çekici olsa da kripto paralarda ayı piyasası henüz bitmedi
BITCOIN (BTC)
