Kripto düzenlemesi için hazırlanan yasa tasarısında stablecoin getirileri tartışılıyor

ABD Kongresi’nde kripto piyasalarıyla ilgili yeni bir yasa tasarısı için yürütülen çalışmalarda stablecoin getirilerine dair önemli bir madde gündeme taşındı. Geçtiğimiz hafta Senatör Cynthia Lummis tarafından yapılan açıklamada, tasarıda tartışılan bu yeni metnin kamuoyuna sunulmadan önce sektör temsilcilerinin değerlendirmesine açıldığı belirtildi. Söz konusu düzenlemenin temel amacı, stablecoin getirileri konusunda yasal çerçevenin belirlenmesini sağlamak.

Tasarının hazırlanma aşamasında endüstri temsilcileriyle görüşüldü

Kripto ve finans sektöründen temsilciler, 23 ve 24 Mart tarihlerinde yasa tasarısının stablecoin gelirleriyle ilgili bölümünü inceleme fırsatı buldu. Senatörler Angela Alsobrooks ve Thom Tillis, kripto piyasası düzenlemesi kapsamında sağlanan ön mutabakatı hafta başında duyurdu. Hafta içinde kripto sektörü temsilcileri ve bankacılık sektörü temsilcileri ilgili taslağı görüşmek için Kongre danışmanlarıyla bir araya geldi.

Hazırlanan metnin kamuoyuna açıklanması beklenirken, endüstri temsilcileri arasında memnuniyetin yüksek olmadığı gözlendi. Görüşme trafiğine rağmen, stablecoin getirileriyle ilgili düzenleme maddelerinin nihai halinin kamuoyuyla kısa sürede paylaşılması planlanıyor.

Finansal teknoloji girişimleri ve bankalar, taslakta yer alan hükümlerin regülatörlerin yeni kurallar oluşturmasını gerektireceği endişesini taşıyor. Ayrıca, stablecoin getirilerine yönelik sınırlandırmaların neleri kapsayacağı da henüz netleşmiş değil.

Yasa tasarısında büyük değişiklik beklenmiyor

Tartışmalı maddenin metninin önemli değişiklikler içermesi beklenmiyor. Görüşmelere katılan ve sürece hakim olan isimler, önümüzdeki günlerde sadece bazı teknik düzenlemelerin yapılabileceğine işaret etti. Bu noktada hazırlanan metnin ana temelinde önemli bir revizyon öngörülmüyor.

Bununla birlikte, kripto sektöründe yer alan bazı kurumlar kendi karşı önerilerini hazırlamaya başladı. Bu tekliflerin ne derece etkili olacağı ve yasa metnine yansıyıp yansımayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Senatör Cynthia Lummis, Nisan ayının ikinci yarısında kripto piyasası düzenlemesi yasa tasarısının, Kongre’de maddeler ve ifadeler üzerinde değişikliklerin görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmasını beklediğini dile getirmişti. Alınan ön anlaşma ile bu sürece ilk adım atılmış oldu.

Bu süreçte Kongre, Paskalya tatili nedeniyle iki haftalık ara verirken, İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili devam eden tartışmaların planları değiştirme olasılığı bulunduğu belirtiliyor.