Bitcoin fiyatı destek seviyesini korudu, kısa vadede yön arayışı devam ediyor

Bitcoin, son haftalarda zayıflayan piyasa momentumu nedeniyle baskı altında kalsa da, satışların hızının düşmeye başladığına işaret eden çeşitli teknik göstergeler öne çıkıyor. Fiyat kısa süreli toparlanma umutlarıyla 66.000 dolar civarında dengede kalırken, yatırımcılar orta vadede yükselişin sürebilmesi için direnç bölgelerine yönelmiş durumda. Piyasa katılımcıları, özellikle 68.000 ile 75.000 dolar aralığının yeniden test edilip edilmeyeceğini tartışıyor. Bununla birlikte, ETF bağlantılı gelişmelerin ve özellikle iShares Bitcoin Trust (IBIT) performansının yatırımcı psikolojisini etkilediği görülüyor.

Teknik göstergeler BTC’de kritik destek seviyelerine işaret ediyor

Teknik analizler, Bitcoin’in 66.000 ile 68.000 dolar arasındaki destek bölgesinde hareket ettiğini gösteriyor. Bu aralıktaki fiyat seviyeleri kısa vadeli işlemler için önemli bir giriş bölgesi olarak ön plana çıkmaya başladı. Piyasada paylaşılan bir işlem önerisine göre, 66.732 dolar seviyesinden uzun pozisyon açılırken, zarar kes seviyesi yaklaşık 65.507 dolara konumlandırıldı; ilk hedef ise 68.166 dolar olarak belirlendi. Eğer piyasa beklentisiyle uyumlu bir yukarı yönlü hareket gelişirse, ikinci hedef olarak 75.997 dolarlara kadar potansiyel bir yol açılabileceği değerlendiriliyor.

Teknik tabloda bu risk-getiri dengesinin sıkça öne çıktığı görülüyor. 72.000–74.000 dolar aralığında tekrar eden direnç, yükselişin önünde güçlü bir engel oluşturmaya devam ediyor. Kısa vadeli tahminlerde temkinli bir duruş öne çıkarken, işlem hacminde kalıcı bir artış gerçekleşmediği sürece yukarı yönlü beklentilerde ihtiyat korunuyor.

Haftalık grafiklerde olası düşüş sinyalleri ve ETF dinamikleri

Daha uzun vadeli teknik değerlendirmeler ise piyasanın henüz belirgin bir aşağı ya da yukarı yön seçemediğine işaret ediyor. Haftalık grafiklerde belirlenen “bearish bat” harmonik formasyonu, Bitcoin fiyatı için orta vadede 48.000–50.000 dolar bandında bir dönüş alanı olabileceğini öne çıkardı. Geçmiş fiyat hareketleriyle test edilen bu formasyonun, hacimle desteklendiğinde yüksek oranda başarıya ulaşabildiği kaydediliyor.

Bununla birlikte, piyasa uzmanlarının tamamı bu formasyonun kesin bir uyarı olduğu görüşünü paylaşmıyor. Bazı analizlere göre, haftalık bazda verilen sinyallerin çoğu zaman yanıltıcı dipler oluşturabildiği vurgulanıyor. Fiyat hareketi ve işlem hacmiyle desteklenmeyen teknik oluşumlarda sonuca ulaşmak güç olabiliyor.

ETF dinamikleri de Bitcoin fiyatında etkili olmaya devam ediyor. iShares Bitcoin Trust (IBIT), 2024’ün en yüksek seviyesinden yüzde 47’nin üzerinde bir düşüşle kapanış yaptı. Fonun şu anda temel hareketli ortalamaların altında olması, satış baskısının sürmekte olduğuna işaret ediyor. Fakat RSI ve stokastik gibi ivme göstergeleri aşırı satım bölgesine ulaşarak kısa vadeli toparlanmalara zemin hazırlayabilir.

Zincir üstü veriler ve sıkışan piyasa yapısı fiyatı yönlendirebilir

Piyasanın genel havasında, ETF fonu çıkışları nedeniyle kripto para piyasasına giren kurumsal talebin zayıfladığı öne çıkıyor. Ancak zincir üstü veriler de yatırımcı davranışındaki değişimi gösteriyor. Kısa vadeli yatırımcıların büyük borsalara yaptığı Bitcoin girişleri yaklaşık 25.000 BTC ile 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Önceki döngülerde, bu gibi düşüşler panik satışının azalmasıyla ilişkili olmuştu.

Teknik formasyonlar da fiyatın sıkışan bir üçgen yapı içinde gitgide dar bir aralıkta işlem gördüğüne dikkat çekiyor. 66.000 dolar seviyesi yakınındaki destek korunurken, üst direnç 67.400 ve daha yukarıda 70.000 dolara kadar uzanıyor. Eğer fiyat güçlü bir hacimle bu direnci aşarsa, 75.000 dolara doğru yeni bir hareket alanı açılabileceği değerlendirilebilir. Buna karşın, 66.000 dolar altında bir kırılım ise aşağı yönlü baskıyı hızlandırarak önce 60.000 doları, ardından 55.000 dolar seviyelerini gündeme getirebilir.

Farklı zaman dilimlerine yayılan teknik göstergeler birbirinden ayrışan sinyaller üretmeye devam ediyor. Günlük grafiklerde hareketli ortalamalar hâlâ sat sinyali verirken, Williams %R ve CCI gibi osilatörler aşırı satım bölgesinde. Bu durum, düzeltme süreçlerinde alışların güçlenebileceği bir evreye girildiğini gösteriyor.

Genel tablo, Bitcoin’in yakın vadede yön arayışının sürdüğüne ve fiyatın önde gelen destek seviyelerini korumasının önemli olduğuna işaret ediyor. Yükseliş beklentilerinin gerçekleşebilmesi için güçlü hacim ve yeni talep girişlerinin oluşması gerekiyor. Piyasada temkinli duruş sürerken, yeni bir trend başlangıcı için belirgin işaretlerin takip edilmesi önem taşıyor.