Strategy bitcoin alımlarını haftalık serisine ara verdi

Bitcoin’i portföyünde en fazla tutan halka açık şirket olan Strategy, geçen hafta yeni bir alım yapmadı. Şirket, geçtiğimiz Aralık ayının sonundan bu yana üst üste yaklaşık on üç hafta boyunca bitcoin almaya devam etmişti.

Alım serisindeki beklenmedik duraklama

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, normalde pazar günleri sosyal medyada yaklaşan bitcoin alımlarına işaret eden paylaşımlar yapıyordu. Alım gerçekleştiğinde ise pazartesi sabahı ayrıntılı bir açıklamayla şirketin yeni bitcoin pozisyonunu duyuruyordu. Ancak bu hafta pazar günü geleneksel “Turuncu Nokta” paylaşımı yer almadı.

Michael Saylor bu kez, yeni alım sinyali vermek yerine, şirketin sürekli menkul kıymet ihracı olarak öne çıkardığı Stretch (STRC) hakkında bilgi verdi. Kamuoyunun alışık olduğu alım döngüsü dışında bir paylaşım yapılması, yatırımcıların dikkatini çekti.

Yaklaşık üç ay boyunca her hafta düzenli olarak bitcoin alan şirket, bu süreçte toplam 90.831 adet bitcoin portföyüne eklemişti. Bu alışların ardından ilk kez, haftalık döngü bozulmuş oldu.

Güncel portföy durumu ve fiyat ortamı

Şirketin güncel verilerine göre, Virginia merkezli Strategy’nin toplam bitcoin varlığı 762.099 adet seviyesinde bulunuyor. Şirketin bu kripto varlıkları, token başına ortalama 75.694 dolar maliyetle elde edilmiş durumda.

Hem şirketin piyasa değeri hem de bitcoin fiyatı, önemli bir yükseliş trendine karşın, kendi zirvelerinin altında seyrediyor. Strategy hisselerinin piyasa performansı, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 76 gerisinde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan bitcoin’in fiyatı da 67.000 doların altında bulunuyor. Bu, şirketin mevcut portföy değerlemesi ve yeni yatırım kararı açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

Daha önceki alış dönemlerinde düzenli olarak paylaşılan ilerleme güncellemeleri ve toplu alım hamleleri, yatırım çevrelerinde yakından takip ediliyordu. Bu haftaki beklenmeyen duraklama ise başka bir önceliğe işaret edebilir.

Strategy, geçtiğimiz dönemde agresif bitcoin alım stratejisiyle sıkça gündeme gelirken, bu haftaki ara, gelecek haftalarda şirketin alım politikası ve finansal planlarını yakından izlemek gerekliliğini ortaya koyuyor.