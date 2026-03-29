StraitsX’in altyapısı stablecoin tabanlı kart ödemelerinde büyümeyi hızlandırdı

Güneydoğu Asya’da stablecoin tabanlı kart ekosistemi hızla genişliyor. Bölgenin önemli fintech şirketlerinden biri olan Singapur merkezli StraitsX, bu büyümenin arka plan aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, son dönemde hem kart işlem hacminde hem de piyasaya sürdüğü kart sayısında dikkat çekici artışlar kaydetti.

Stablecoin altyapısında rekor büyüme

StraitsX’in kurucu ortağı ve CEO’su Tianwei Liu, 2024’ün son çeyreğinden 2025’in aynı dönemine kadar geçen sürede kart işlem hacimlerinin 40 katına çıktığını açıkladı. Aynı dönemde piyasaya sürülen kart adedi ise 83 kat artış gösterdi. Bu rakamlar, StraitsX’in bölgesel ölçekteki en hızlı büyüyen stablecoin kart programlarından birine sahip olduğunu gösteriyor.

Şirketin büyümesinde, 2024 sonunda faaliyete alınan RedotPay ile yapılan ortaklık öne çıkıyor. RedotPay’in 2025’te 2,95 milyar dolar kart hacmine ulaşması sayesinde, StraitsX’in altyapısı bölgenin en büyük oyuncularından birinin temelini oluşturdu.

Crypto kart sektöründe küresel aylık işlem hacmi de 2023 başındaki 100 milyon dolar seviyesinden 2025 sonunda 1,5 milyar doları aştı. Visa, onchain kart hacminin yüzde 90’ından fazlasını elinde tutarken, Visa’ya bağlı stablecoin kartları yıllık bazda 3,5 milyar dolarlık harcama oranına ulaştı.

StraitsX’in stratejik rolü ve yeni blockchain girişimi

StraitsX doğrudan son kullanıcıya yönelik bir uygulama geliştirmek yerine, arka planda altyapı sağlayarak farklı firmaların kendi kartlarını ve ürünlerini hızla piyasaya sunmasına olanak tanıyor. Şirket, Visa’nın BIN sponsorluğunu üstlenerek RedotPay ve UPay’in kart çıkarmasına aracılık ediyor. Böylece, kullanıcıların yaptığı ödemelerde stablecoin transferi arka planda gerçekleşiyor ve işlem anında yerel para birimi olarak karşı tarafa ulaşıyor.

StraitsX’in, toplamda 30 milyar dolara yakın stablecoin işlemi gerçekleştirdiği biliniyor. Şirketin vizyonu, stablecoin altyapısını kullanıcı için görünmez hale getirmek. Tianwei Liu, bu yaklaşımı fiber optik internet altyapısına benzetiyor; altyapı her yerde ama gözle görülmüyor.

“Kullanıcı ödemesinin stablecoin ya da geleneksel para üzerinden geçip geçmediğini umursamıyor; önemli olan işlemin tamamlanması.”

Şirket, bu amacı doğrultusunda Mart sonu itibarıyla XSGD ve XUSD adlı stablecoin’lerini Solana üzerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Solana Foundation ile işbirliğiyle gerçekleşecek bu adım, iki token’ın ilk kez yüksek performanslı bir blockchain üzerinde yer almasını sağlayacak. Ayrıca, x402 standardı desteğiyle makineden makineye mikro ödemeler mümkün hale gelecek.

XSGD, bölgede Amerikan doları dışındaki stablecoin pazarında yüzde 70’in üzerinde payla lider konumda. Her 1 XSGD, 1 Singapur dolarına bire bir sabitleniyor ve bağımsız denetimlerle bu denge korunuyor. Singapur dolarının yıl başında son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkması ise stablecoin’e olan ilgiyi artırdı.

Şirket şimdi de Singapur-Tayland hattında, Merkez Bankası’nın girişimi olan Project BLOOM kapsamında yeni bir finansal köprü kurmaya hazırlanıyor. Sisteme entegre edilen KBank’ın Q Wallet uygulamasıyla Taylandlı kullanıcılar Singapur’daki satıcılara kendi para birimleriyle ödeme yapabilecek. Arka planda ise Q-money ile StraitsX’in XSGD stablecoin’i arasında otomatik dönüştürme yapılacak. Benzer projeler Japonya, Tayvan ve Hong Kong için de planlanıyor.