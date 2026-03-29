Bittensor (TAO)

3 grafik TAO Coin için sıradaki şeyin yaklaştığını söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Vadeli ve spot hacim ile bireysel yatırımcı ilgi yoğunluğu TAO Coin için aşırı alım sinyali veriyor. Maartunn 3 sinyalin birden paylaşıp yatırımcıları uyardı.
  • Poppe halen AI yazı bekliyor ancak İran gündemi yılın ilk yarısını meşgul edebilir.
  • 379 dolarlık yükseliş tabanının geri kazanamasa da TAO Coin’in 300 dolar üzerinde taban oluşturması olumlu. Olası düşüşte hedefi 283 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaya rağmen TAO Coin bugünlerde oldukça iyi performans gösterdi. 3 önemli grafik ise artık yatırımcıların riskleri azaltmasının iyi bir seçenek olacağını söylüyor. Peki farklı analistlerin güncel tahminleri bize ne söylüyor?

1 TAO Coin düşebilir
2 TAO Coin analizi

TAO Coin düşebilir

Aşırılık kripto para yatırımcılarının sevdiği şeylerdir ve TAO Coin bugünlerde boğaların hoşuna giden türden bir aşırılıkla karşı karşıya. Fakat bu yoğun talep 300 dolar bölgesinde riskin arttığını gösteriyor. Spot işlem hacmi aşırı ısınmış durumda.

Vadeli işlem hacmi de coşkunun artık sönmek üzere olduğunu gösteriyor.

Son olarak bireysel yatırımcı faaliyeti anormal derecede yüksek.

Bu üçünün birleşimi genelde ilgili altcoin için riskin arttığını gösterir. Her kar satışları hem de coşkunun artık zirve noktaya ulaşma potansiyeli “bu aşırılığın sürdürülemeyeceğini” söylüyor. Maartunn yaklaşan hızlı düşüş riskine karşı yatırımcıları uyarıyor.

TAO Coin analizi

Poppe halen AI yazı bekliyor ancak bugün Tahran’da elektrik kesintileri raporlanıyor. Savaş bitmeden genel, sürdürülebilir bir yükseliş zor. Sektör bazlı da olsa savaşın ikincil etkileri kriptoda ağır olacak.

“Bu alanda gerçekten iyi performans gösteren az sayıdaki varlıktan biri: TAO. BTC’nin düşüşü, diğer piyasaların ivme kazanması için pek de iyi bir ortam yaratmadığı gibi, TAO da konsolidasyon sürecinde.

Bitcoin’in ne kadar düşeceğine bağlı olarak, 2020’de DeFi ile gördüğümüz gibi, bir AI yazının eşiğinde olduğumuzu düşündüğüm için TAO’da düşüşte seve seve alım yapardım.”

379 dolarlık yükseliş tabanının geri kazanamasa da TAO Coin’in 300 dolar üzerinde taban oluşturması olumlu. Ancak önümüzdeki günlerde BTC’ye dair beklenti zayıf olduğundan eğer İran’la süreç hızlı olumlu ilerlemezse 283 doların test edilmesi mümkün.

Dirence dönüşen yükseliş tabanına (aynı seviyeye) dikkat çeken @venture_charts şunları yazdı;

“Fiyat, değer aralığını aşarak talebin arzı aştığı ilk seviyeye doğru hareket edecektir. Bu fiyat grafiğinde söz konusu seviye makro değer aralığının içinde yer aldığı için, muhtemelen ilk dokunuşta işe yarayacaktır. Bu seviyenin altında bir emir kabul edilirse, fiyat değer aralığını tamamen aşarak düşebilir; bu varlığın hareket şekli budur, çünkü oldukça likit olmayan bir varlıktır ve değer aralığı içinde pasif alım emirleri bulunmamaktadır.”

Kısa vadede geri çekilme riski olsa da TAO birçok yönden avantajlı;

  • Grayscale’in TAO Trust fonunu kurması ve TAO’yu stratejik olarak yoğun biçimde desteklemesi olumlu.
  • TAO’nun AI markalaması genel piyasa hissiyatında toparlanma ile pozitif ayrışmasının önünü açabilir.
  • Toplam arz 21 milyon ile sınırlı. Enflasyonist AI girişimlerinden enflasyon olarak ayrılması oldukça olumlu.
  • Aralık 2025’te gerçekleşen ilk halving ile günlük üretim 7200’den 3600 TAO’ya düştü.
  • Şu an 256’ya kadar çıkarılan alt ağ kapasitesi sayesinde; görüntü oluşturma, metin yazma, veri madenciliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösterebiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı

Bittensor (TAO) Halving’e Saatler Kaldı, Çok Şey Değişecek

TAO Coin Alıp Satacaklar İçin 2 Analistin Güncel Tahminleri

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
