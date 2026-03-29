3 grafik TAO Coin için sıradaki şeyin yaklaştığını söylüyor

Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaya rağmen TAO Coin bugünlerde oldukça iyi performans gösterdi. 3 önemli grafik ise artık yatırımcıların riskleri azaltmasının iyi bir seçenek olacağını söylüyor. Peki farklı analistlerin güncel tahminleri bize ne söylüyor?

TAO Coin düşebilir

Aşırılık kripto para yatırımcılarının sevdiği şeylerdir ve TAO Coin bugünlerde boğaların hoşuna giden türden bir aşırılıkla karşı karşıya. Fakat bu yoğun talep 300 dolar bölgesinde riskin arttığını gösteriyor. Spot işlem hacmi aşırı ısınmış durumda.

Vadeli işlem hacmi de coşkunun artık sönmek üzere olduğunu gösteriyor.

Son olarak bireysel yatırımcı faaliyeti anormal derecede yüksek.

Bu üçünün birleşimi genelde ilgili altcoin için riskin arttığını gösterir. Her kar satışları hem de coşkunun artık zirve noktaya ulaşma potansiyeli “bu aşırılığın sürdürülemeyeceğini” söylüyor. Maartunn yaklaşan hızlı düşüş riskine karşı yatırımcıları uyarıyor.

TAO Coin analizi

Poppe halen AI yazı bekliyor ancak bugün Tahran’da elektrik kesintileri raporlanıyor. Savaş bitmeden genel, sürdürülebilir bir yükseliş zor. Sektör bazlı da olsa savaşın ikincil etkileri kriptoda ağır olacak.

“Bu alanda gerçekten iyi performans gösteren az sayıdaki varlıktan biri: TAO. BTC’nin düşüşü, diğer piyasaların ivme kazanması için pek de iyi bir ortam yaratmadığı gibi, TAO da konsolidasyon sürecinde. Bitcoin’in ne kadar düşeceğine bağlı olarak, 2020’de DeFi ile gördüğümüz gibi, bir AI yazının eşiğinde olduğumuzu düşündüğüm için TAO’da düşüşte seve seve alım yapardım.”

379 dolarlık yükseliş tabanının geri kazanamasa da TAO Coin’in 300 dolar üzerinde taban oluşturması olumlu. Ancak önümüzdeki günlerde BTC’ye dair beklenti zayıf olduğundan eğer İran’la süreç hızlı olumlu ilerlemezse 283 doların test edilmesi mümkün.

Dirence dönüşen yükseliş tabanına (aynı seviyeye) dikkat çeken @venture_charts şunları yazdı;

“Fiyat, değer aralığını aşarak talebin arzı aştığı ilk seviyeye doğru hareket edecektir. Bu fiyat grafiğinde söz konusu seviye makro değer aralığının içinde yer aldığı için, muhtemelen ilk dokunuşta işe yarayacaktır. Bu seviyenin altında bir emir kabul edilirse, fiyat değer aralığını tamamen aşarak düşebilir; bu varlığın hareket şekli budur, çünkü oldukça likit olmayan bir varlıktır ve değer aralığı içinde pasif alım emirleri bulunmamaktadır.”

Kısa vadede geri çekilme riski olsa da TAO birçok yönden avantajlı;

Grayscale’in TAO Trust fonunu kurması ve TAO’yu stratejik olarak yoğun biçimde desteklemesi olumlu.

TAO’nun AI markalaması genel piyasa hissiyatında toparlanma ile pozitif ayrışmasının önünü açabilir.

Toplam arz 21 milyon ile sınırlı. Enflasyonist AI girişimlerinden enflasyon olarak ayrılması oldukça olumlu.

Aralık 2025’te gerçekleşen ilk halving ile günlük üretim 7200’den 3600 TAO’ya düştü.

Şu an 256’ya kadar çıkarılan alt ağ kapasitesi sayesinde; görüntü oluşturma, metin yazma, veri madenciliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösterebiliyor.