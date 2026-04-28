ZEC ve TAO Coin için doğru zaman mı?

  • Sherpa ZEC Coin'in 300 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini düşünüyor. Ancak 325 dolar altı kapanışlar daha derin diplere kapı aralayabilir.
  • Yapay zeka hype borsayı yukarı çekse de TAO Coin bu ayki FUD nedeniyle halen toparlayamadı.
  • Sherpa: Yakın zamanda bir hareket olup olmayacağı belli değil ama bence TAO iyi bir AI altcoini. Uzun vade için buradan giriş olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
BTC 76 bin doları kaybederken Powell’ın son faiz kararına neredeyse 24 saat kaldı. İran gündeminde halen bir ilerleme yok ve açıklamalar çelişkili. Trump bugün ablukayı kaldırabileceğini ima etse de ne olduğunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Peki ZEC ve TAO Coin için güncel görünüm ne yönde?

Geçtiğimiz yıl gizlilik odaklı altcoin furyasında rüzgarı arkasına alsa da bu yıl ciddi kayıplar yaşamıştı. Fakat ZEC Coin yıkılmadı. Spekülatif hareketlerine devam etmesi önceki zirvenin bu BTC yükselişinde aşılabileceği beklentisini doğursa da şimdilik beklenen olmadı. Altcoin Sherpa takma isimli analist devam eden geri çekilmenin makul olduğunu ve 300 dolar seviyesine devam etmesini beklediğini yazdı.

ZEC konusunda açıkçası pek emin değilim, bugün oldukça iyi bir geri çekilme yaşandı. Bence 300 dolar seviyesine kadar düşecek ve muhtemelen bir süre bu civarda dalgalanacak.

0,50 Fibonacci seviyesinde çok iyi bir toparlanma gösterdi ama ben bu konuda kenarda beklemeyi tercih edeceğim.”

300 dolar destek olarak güçlü kaldığı için Sherpa bu seviyeye işaret ediyor ancak 325 dolar eşiğinin kaybedildiği ortamda bu destek ikinci kez satıcıları durduramayabilir. Özellikle kripot paralar için gündem böylesine rahatsız ediciyken. İran ile anlaşma yok, AI hisselerindeki ralli kriptoya yaramıyor ve Warsh QE’si faiz indirim ihtimalinden bahsediyor.

Satışların hızlanması halinde 276 dolar ile 255 dolar arasında daha derin bir dip hedeflenebilir.

Yapay zeka hype borsayı yukarı çekse de TAO Coin bu ayki FUD nedeniyle halen toparlayamadı. Sherpa şu an için görünümün olumlu olduğunu düşünüyor. Yaşadığı kaos nedeniyle kısa vadede TAO Coin devasa yeşil mumlar oluşturamayabilir ancak analiste göre uzun vadeli hedefler için mevcut seviyeler iyi giriş noktası olabilir.

“TAO şimdilik iyi görünüyor, tüm 1 günlük EMA’lar dalgalı bir seyir izliyor. Bu çok aktif bir işlem değil; hareket etmesi için hâlâ biraz zaman geçmesi gerekebilir diye düşünüyorum. Eğer alacaksanız, muhtemelen spot fiyattan alıp bir süre beklemelisiniz. Yakın zamanda bir hareket olup olmayacağı belli değil ama bence yine de iyi bir AI altcoini. Bu civardan giriş yapmak makul görünüyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
