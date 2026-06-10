Bitcoin $60 binin altını test ettikten sonra $62 bin ile $63 bin aralığında dengelendi

Kripto para piyasasında büyük hacimli varlıklar üzerindeki satış baskısı sürerken, teknik göstergeler bazı tokenlarda aşırı satım bölgesine işaret etti. Shiba Inu, XRP, Dogecoin ve Bitcoin grafiklerinde ana eğilim aşağı yönlü kalırken, son düşüşlerin ardından kısa süreli tepki alımları için zemin oluştuğu değerlendiriliyor.

Shiba Inu ve XRP’de zayıf görünüm korunuyor

Shiba Inu cephesinde mart ayından bu yana fiyatı taşıyan yükselen kanalın aşağı kırılması, günlük grafikteki toparlanma yapısının bozulduğunu gösterdi. Kırılmanın ardından SHIB, $0.0000045 bölgesine kadar geri çekildi. Bu seviyeden gelen tepki sınırlı kaldı ve alıcıların devreye girdiği görülse de, güçlü bir trend dönüşümünü doğrulayan görünüm henüz oluşmadı.

Göreceli güç endeksinin 27 ile 30 bandına gerilemesi, SHIB’in aşırı satım alanına indiğine işaret etti. Geçmişte benzer seviyelerden kısa vadeli toparlanmalar görüldü. Buna karşın fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, yükseliş denemelerinin şimdilik ana eğilime karşı tepki niteliği taşıyabileceğini gösteriyor.

Teknik görünüm, SHIB için doğrulanmış bir dipten çok dip oluşturma sürecine işaret ediyor; aşırı satım koşulları tepkiyi desteklese de, önemli hareketli ortalamalar geri alınmadan kalıcı yön değişiminden söz etmek zor görünüyor.

XRP tarafında ise marttan bu yana oluşan alçalan üçgen yapısının aşağı kırılmasıyla tablo daha da bozuldu. $1.28 ile $1.30 arasındaki destek bölgesinin kaybedilmesi, fiyatı hızla $1.10 civarına taşıdı. Bu kırılmanın, yoğun zarar durdur emirleri ve tasfiyeleri tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.

Buna rağmen XRP, son dip seviyenin ardından $1.15 ile $1.18 aralığında taban oluşturmaya çalışıyor. RSI göstergesi burada da aşırı satım bölgesine indi. Ancak 50 günlük ortalama $1.27, 100 günlük ortalama $1.35 ve 200 günlük ortalama $1.40 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle olası yükselişlerde satış baskısının bu bölgelerde yeniden güç kazanması beklenebilir.

Varlık Önemli destek İlk direnç Teknik görünüm SHIB $0.0000045 $0.0000053 Aşırı satım, ancak ana trend zayıf XRP $1.15 ile $1.18 bandı $1.27 Destek kaybı sonrası denge arayışı

Dogecoin’de tepki ihtimali var, ancak dirençler yakın

Dogecoin de benzer biçimde aşağı yönlü baskı altında bulunuyor. Şubat ayından beri çalışan yükselen trend çizgisinin kırılması, satışları hızlandırdı ve fiyatı $0.085 bölgesine taşıdı. Bu seviyede alıcıların görünmeye başladığı aktarıldı.

DOGE için olumlu görülen başlıca unsur, RSI göstergesinin 30 seviyesinin altına inmesi oldu. Geçmişte bu tür sert momentum zayıflıkları sonrasında güçlü tepki yükselişleri görüldü. Ancak 50 günlük ortalama yaklaşık $0.096, 100 günlük ortalama ise $0.102 seviyesinde yer alıyor. Bu nedenle toparlanma denemelerinin yakın vadede bu bölgelerde zorlanması olası görünüyor.

Bitcoin sert satışın ardından taban arıyor

Bitcoin grafiğinde mart ile mayıs arasındaki trend çizgisinin aşağı geçilmesi, yılın en sert satış dalgalarından birini beraberinde getirdi. Fiyat, $80 binin üzerinden yaklaşık $60 bine kadar gerilerken, piyasada yılın en büyük tasfiye hareketlerinden biri yaşandı.

İşlem hacmindeki sert artış, düşüşün zorunlu satışlar ve panik çıkışlarla desteklendiğine işaret etti. Günlük RSI göstergesinin 20’li seviyelerin ortasına kadar gerilemesi de Bitcoin için nadir görülen bir aşırı satım tablosu oluşturdu. Bu tür dönemlerde piyasanın en azından kısa vadeli bir tepki yükselişi aradığı biliniyor.

Mevcut görünüm, yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcından çok, sert bir tasfiye sürecinin ardından taban oluşturma çabasına işaret ediyor; yönün değiştiğinin söylenebilmesi için Bitcoin’in yeniden ana hareketli ortalamaların üzerine çıkması gerekiyor.

Bununla birlikte Bitcoin hâlâ 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Yaklaşık $70 bin seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunurken, bunun üzerinde $74 bin ile $75 bin aralığı öne çıkıyor. Son düşüşün ardından fiyatın $62 bin ile $63 bin bandında dengelenmesi ise satış baskısının ilk aşamaya kıyasla zayıflamış olabileceğine işaret ediyor.