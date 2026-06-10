Bitcoin ETF’lerinde 5 milyar doları aşan çıkış! Yatırımcılar hangi sinyale odaklandı?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, son haftalarda yatırımcı ilgisinde belirgin bir zayıflama yaşadı. 11 spot ETF’nin toplam net varlık değeri 9 Haziran itibarıyla 77,58 milyar dolar oldu. Bu seviye, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2024 başındaki seçim zaferinin hemen sonrasında görülen düzeyle aynı noktaya işaret etti.

Seçim sonrası yükseliş büyük ölçüde silindi

Fonlar, söz konusu dönemde hiç büyümedi demek doğru değil. Trump’ın seçim kampanyasında dile getirdiği daha destekleyici kripto düzenlemeleri beklentisi, Bitcoin fiyatını ve ETF varlıklarını yukarı taşımıştı. Toplam net varlıklar seçim sonucunun ardından bir hafta içinde 90 milyar doların üzerine çıktı ve Ekim 2025’te 169,54 milyar dolarla rekor kırdı.

Ancak bu zirvenin ardından seçim sonrası elde edilen kazanımların büyük bölümü geri verildi. Bu gerileme, Trump yönetimi döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bazı yüksek profilli yaptırım süreçlerini sonlandırmasına rağmen yaşandı. Aynı dönemde ABD stratejik Bitcoin rezervi oluşturdu ve SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki yetki sınırlarını netleştirmeyi amaçlayan Digital Asset Market Clarity Act Washington’da ilerleme kaydetti.

Binance Research, CoinDesk ile paylaştığı değerlendirmede, ETF çıkışlarının kısa vadeli baskıyı yansıttığını, enflasyonun ABD Merkez Bankası’nı daha sıkı bir çizgide tuttuğunu, buna karşın zincir üstü arz sıkılığının sürdüğünü belirtti.

Düzenleyici görünüm olumlu olsa da para çıkışı sürüyor

Piyasa açısından dikkat çekici nokta, düzenleyici ortamın önceki dönemlere kıyasla daha elverişli görünmesine rağmen yatırımcıların fondan uzaklaşması oldu. Son dört haftada bu ETF’lerden 5 milyar doların üzerinde net çıkış kaydedildi. Kuruluşlarından bu yana toplam net girişler ise Ekim 2025’te, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken 62,77 milyar dolara ulaşmıştı. Bu tutar daha sonra yaklaşık 9 milyar dolar gerileyerek 53,77 milyar dolara indi ve geçen yıl ağustostan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan elinde tutan borsa yatırım fonunu ifade eder. Spot Bitcoin ETF’leri, vadeli işlemler yerine doğrudan Bitcoin alıp saklayarak fiyatı izlemeyi hedefler.

Analistler makro baskılara işaret ediyor

Analistler, son dönemdeki çıkışlarda özellikle yüksek enflasyon ve geniş makroekonomik baskıların etkili olduğunu düşünüyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri konusunda daha temkinli kalmasına yol açarken riskli varlıklara yönelik iştahı da sınırlıyor olabilir.

Piyasa analisti ve 21Shares’in eski kurucu ortaklarından Ophelia Snyder da sermayenin yalnızca kripto piyasası içindeki gelişmelerle hareket etmediğini vurguladı. Snyder’a göre yapay zeka teması ve finans piyasalarındaki başka büyüme hikayeleri, yatırımcı ilgisinin bir bölümünü kripto varlıklardan uzaklaştırıyor.

Ophelia Snyder, yatırımcıların dikkatinin ve sermayesinin yapay zeka, SpaceX ve benzeri yüksek profilli büyüme anlatıları arasında bölündüğünü; buna jeopolitik gerilimler, Hürmüz Boğazı, ABD istihdam verileri, enflasyon ve genel makro belirsizliğin de eklendiğini aktardı.

Bu tablo, daha olumlu bir düzenleyici çerçeveye rağmen Bitcoin ETF’lerinde yatırımcı davranışının kısa vadede makro veriler ve alternatif piyasa temaları tarafından şekillendiğini gösteriyor. Son veriler, fonlardaki net varlıkların seçim sonrası kazanımları büyük ölçüde sildiğine işaret ediyor.