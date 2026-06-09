Ripple’dan dikkat çeken RLUSD hamlesi! Bu ortaklık neden gündemde?

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişinin evinde güvenli suya erişimi bulunmuyor. Oyuncu Matt Damon ile mühendis Gary White’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı kâr amacı gütmeyen Water.org, bu insani soruna dikkat çekmek için Get Blue kampanyasını başlattı. Salı günü yapılan duyuruya göre Ripple da bu girişime destek veren kurucu ortaklar arasına katıldı.

Water.org kampanyasında yeni ortaklık

San Francisco merkezli blokzincir şirketi Ripple, Water.org ile birlikte Amazon ve Gap gibi büyük şirketlerin yer aldığı koalisyonda yer alıyor. Kampanya, şirket satışlarından ayrılan paylar ve doğrudan bağışlar üzerinden fon toplayarak güvenli su ve temel altyapıya erişim için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Water.org, özellikle düşük gelirli hanelerin su ve sanitasyon hizmetlerine daha uygun koşullarda ulaşabilmesi için finansman modelleri geliştiren bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Girişimin temelinde, kuruluşun daha önce de kullandığı WaterCredit modeli bulunuyor.

Mini sözlük: WaterCredit, su ve sanitasyon gibi temel hizmetlere erişim için düşük maliyetli küçük krediler sağlayan bir finansman modeli olarak kullanılıyor. Bu yapı, bağışa dayalı klasik yardımdan farklı olarak hanelerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı taksitli biçimde finanse etmesine imkan verebiliyor.

Ripple, Water.org’un gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren mikrofinans ortaklarına fon aktarımında ABD doları destekli stabilcoin RLUSD’yi kullanarak işlemlerin ölçeklenmesine katkı sunmayı planlıyor.

RLUSD ile sınır ötesi fon aktarımı

Duyuruda öne çıkan unsur, Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabilcoini RLUSD’yi bu süreçte devreye alması oldu. Şirket, Water.org’un gelişmekte olan ülkelerde çalışan mikrofinans ortaklarına fon aktarımında RLUSD kullanacağını belirtti. Metinde, bu pazarlarda işlem hacminin büyütülmesinin somut bir ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

Bu kullanımın, kampanyanın sanayi kaynaklı su tüketimini doğrudan çözmeyi amaçlayan bir model olmadığı da özellikle vurgulandı. Kurucuların da kabul ettiği üzere girişim, sorunun endüstriyel boyutundan çok, güvenli suya erişimde zorlanan toplulukların ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Yapay zeka çağında su tüketimi baskısı

ABD Çevre Koruma Ajansı verilerine göre, ülkedeki veri merkezlerinin doğrudan su tüketiminin 2028 yılına kadar 73 milyar galona yükselmesi bekleniyor. Bu artışın başlıca nedeninin yapay zeka kaynaklı talep olduğu ifade ediliyor. Get Blue kampanyası bu sanayi baskısını doğrudan hedeflemese de, aynı şirketlerin desteğiyle krizin insani tarafına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Ripple açısından bakıldığında bu adım, RLUSD’nin sosyal etki ve ekonomik kalkınma odaklı projelerdeki ilk kullanımı değil. Şirket, Eylül 2025’te hizmetlere erişimi sınırlı Amerikalı girişimcilere destek amacıyla Accion Opportunity Fund’a 15 milyon dolar tutarında RLUSD bağışlamıştı.

Ripple ayrıca kısa süre önce DonorsChoose ve Teach For America için toplam 25 milyon dolar değerinde kripto para taahhüdünde bulunmuştu. Son gelişmeyle birlikte şirketin stabilcoin tabanlı yardım ve kalkınma girişimlerinde daha görünür bir rol üstlenmeye başladığı görülüyor.