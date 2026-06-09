ZEC yüzde 11 yükseldi, fiyat 478 dolara dayandı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?

Zcash’in yerel varlığı ZEC, son 24 saatte yüzde 11’den fazla yükselerek 477,97 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki toparlanma, kısa süre önce 250 dolar bölgesine kadar uzanan sert satış dalgasının ardından geldi. İşlem hacmindeki artış da alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret etti.

Toparlanma güçlü, ancak direnç bölgesi öne çıkıyor

Kısa vadeli görünümde ZEC, son 24 saatlik süreçte 420 dolar civarına geriledikten sonra yeniden 478 dolara yaklaştı. Bu hızlı tepki, düşüş sonrası alım ilgisinin sürdüğünü gösterse de piyasa şimdi daha zor bir bölgeye girmiş durumda. 450 ile 480 dolar aralığının korunamaması halinde son yükselişin zayıf bir geri dönüş olarak değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

ZEC’teki son toparlanma dikkat çekse de fiyatın 450 ile 470 dolar arasındaki makro yeniden test bölgesinde vereceği tepki, bir sonraki yön açısından belirleyici olabilir.

Analistlerin izlediği eşikler

Ardi tarafından paylaşılan yüksek zaman dilimli grafik, ZEC’in önceki güçlü rallinin ardından birkaç önemli kısa vadeli destek seviyesini kaybettiğini ortaya koydu. Buna göre fiyat, şimdi 450 ile 470 dolar arasındaki makro yeniden test alanına dönmeye çalışıyor. Bu bölge daha önce kırılımın aşağı yönlü hızlandığı alan olarak öne çıktığı için teknik açıdan önem taşıyor.

Bu alanın aşılamaması halinde 250 ile 260 dolar bandındaki eski kırılım pivotuna doğru yeni bir geri çekilme riski konuşuluyor. Öte yandan 350 dolar seviyesi de kritik destek olarak izleniyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut hareketin güçlü yükseliş sonrası bir düzeltme olduğu savunulabilir. Ancak 350 doların altı, daha derin bir zayıflık işareti sayılabilir.

Kısa vadede yükselen takoz uyarısı

CryptoJack, daha düşük zaman dilimli grafikte yükselen takoz formasyonu oluştuğunu belirtti. Teknik analizde bu yapı, fiyat yükselmeyi sürdürürken ivmenin giderek sıkıştığı dönemlerde görülebiliyor. ZEC’in 290 dolar bölgesinden yaklaşık 460 dolara kadar tırmanması dikkat çekse de mumların formasyonun üst kısmında sıkışması, yukarı yönlü hareketin teyide ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Yükselen takoz, fiyatın yukarı yönlü ilerlerken giderek daralan iki trend çizgisi arasında sıkıştığı bir formasyondur. Çoğu durumda momentumun zayıfladığına işaret eder ve aşağı yönlü kırılım riski yakından izlenir.

Boğalar açısından 460 ile 480 dolar aralığının üzerinde temiz bir kırılım ve devam hareketi önemli görülüyor. Bu gerçekleşmezse takoz desteğinin altına sarkılması halinde ilk etapta 420 dolara, ardından 380 ile 350 dolar bölgesine doğru geri çekilme ihtimali masada kalabilir.

Ironwood güncellemesi güveni destekledi

Toparlanmanın arkasında yalnızca teknik görünüm yer almıyor. Coin Bureau’ya göre Zcash geliştiricileri, Ironwood güncellemesini tamamladı ve Orchard adlı korumalı havuzda sınırsız sahte ZEC üretimi riskini azaltmayı amaçlayan düzenlemeyi devreye aldı. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

Orchard açığına ilişkin endişelerin ardından oluşan baskı, düzeltmenin tamamlanmasıyla birlikte hızla hafifledi. ZEC, gün içi en düşük seviyesi olan 252 dolar civarından sonra yüzde 80’den fazla toparlandı. Analist Eunice D Wong da fiyatın 650 dolardan 250 dolara kadar sert düştükten sonra yeniden 400 doların üzerine çıktığına dikkat çekti. Buna karşın yükselişin kalıcı hale gelmesi için 480 ile 520 dolar bölgesinin aşılması gerektiği, aksi halde 500 dolar ve devamında 928 dolar yönlü beklentilerin zayıflayabileceği belirtiliyor.