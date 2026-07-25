Kayıt Banner
Zcash (ZEC)

Analistler DASH’ta teknik kırılım sonrası 1.010 dolar hedefini izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, teknik kırılım sonrası $DASH için 1.010 dolar hedefini izliyor.
  • 📉 DASH 32,20 dolarda kalırken son 24 saatte yüzde 2,51 değer kaybetti.
  • 📊 Yükseliş senaryosu için kırılımın korunması ve desteklerin savunulması gerekiyor.
  • 🌍 Bitcoin'deki zayıf seyir, $DASH üzerindeki kısa vadeli baskıyı artırıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dash, haber yazımı sırasında 32,20 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 54,22 milyon dolar, piyasa değeri ise 411,6 milyon dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 2,51 gerileme görülse de, teknik görünüm ve ağdaki büyüme işaretleri DASH için olası bir yön değişimini gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Teknik kırılım öne çıktı
2 Piyasa baskısı sürüyor
3 Ağ büyümesi ve rekabet unsuru
4 İzlenen seviyeler

Teknik kırılım öne çıktı

Kripto para analisti Javon Marks, DASH grafiğinde büyük bir kama ya da bayrak formasyonundan temiz bir kırılım oluştuğunu belirtiyor. Bu değerlendirme, alıcıların kontrolü koruyup koruyamayacağı ve fiyatın daha güçlü direnç bölgelerine taşınıp taşınamayacağı sorusunu öne çıkarıyor.

Marks’ın teknik değerlendirmesinde izlenen ana hedef 1.010 dolar seviyesi oldu. Buna karşın piyasa katılımcıları, bu senaryonun güç kazanması için kırılımın korunmasını ve önemli destek alanlarının sağlam biçimde savunulmasını bekliyor. Bu nedenle yükseliş beklentisi sürse de temkinli duruşun tamamen ortadan kalktığı söylenemiyor.

Javon Marks, DASH grafiğinde büyük bir formasyondan net bir kırılım görüldüğünü ve bu yapının korunması halinde 1.010 dolar bölgesinin teknik hedef olarak izlendiğini aktarıyor.

Piyasa baskısı sürüyor

Olumlu teknik sinyallere rağmen DASH fiyatı kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünümde yalnızca varlığa özgü dinamikler değil, Bitcoin‘deki zayıflamanın etkisiyle kripto para piyasasının genel seyri de rol oynuyor.

Bu çerçevede DASH’ın kısa ve orta vadeli yönü, yükseliş tarafının son kırılımdan doğan ivmeyi koruyup koruyamayacağına bağlı olacak. Özellikle kritik destek bölgelerinde kalıcılık sağlanması, daha yukarıdaki direnç seviyelerinin yeniden test edilmesi açısından belirleyici görülebilir.

Ağ büyümesi ve rekabet unsuru

Metinde, Dash ağındaki büyümenin de fiyat görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer aldığına işaret ediliyor. Dash, hızlı ve görece düşük maliyetli ödemelere odaklanan bir kripto para ağı olarak biliniyor. Gizlilik ve verimlilik vurgusu taşıyan bu yaklaşımın, projenin diğer blokzincir girişimleriyle rekabetinde avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan metinde Zcash tarafındaki Orchard uygulamasına da değiniliyor. Ancak bu gelişme doğrudan Dash ağına ait olmadığı için yatırımcıların DASH’a yaklaşımını nasıl etkileyeceği konusunda net bir bağ kurulmuş değil. Bu nedenle piyasa, daha çok DASH’ın kendi teknik yapısı ve ağ verilerine odaklanıyor.

DASH’ta olumlu tablo için yalnızca hedef seviyeler değil, kırılımın teyit edilmesi ve destek bölgelerinin korunması da yakından izleniyor.

İzlenen seviyeler

Mevcut tabloda yatırımcılar, bir yandan genel piyasa baskısını izlerken diğer yandan DASH’ın teknik kırılımı sürdürebilip sürdüremeyeceğini takip ediyor. Alıcıların ivmeyi koruması halinde daha yüksek direnç bölgeleri gündeme gelebilir. Tersi durumda ise aşağı yönlü hareketin bir süre daha etkisini sürdürmesi olası görülüyor.

GöstergeDeğer
DASH fiyatı32,20 dolar
24 saatlik değişimYüzde 2,51 düşüş
24 saatlik hacim54,22 milyon dolar
Piyasa değeri411,6 milyon dolar
Teknik hedef1.010 dolar
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Zcash’te 460 dolar desteği öne çıkarken 674 dolar hedefi korunuyor

Zcash, Ironwood güncellemesini 28 Temmuz’da devreye alacak

Zcash’ta 640 ila 685 dolar direnç bölgesi yeniden gündeme geldi

Zcash, Ironwood güncellemesini 28 Temmuz’da ana ağa alacağını açıkladı

Zcash ağındaki Ironwood güncellemesi öncesinde ZEC, 505 dolar zirvesinden geri çekildi

Zcash’te 21 milyonluk arzın %80’i çıkarılırken $490 direnci piyasanın odağına yerleşti

Ali Martinez verileriyle ZEC’de kritik eşik öne çıktı! 680 dolar yolunda hangi sinyaller izleniyor?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 63.800 dolar desteği kısa vadeli yönü belirliyor
Bir Sonraki Yazı World Foundation, WLD token satışında 52,5 milyon dolar topladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ondo Finance, SBI ortaklığıyla Asya’da tokenizasyon adımını büyüttü
ONDO
SHIB, borsalara artan girişe rağmen son 24 saatte %10 yükseldi
SHIBA INU (SHIB)
Analistler Injective için 16,44 dolar eşiğinin kritik olduğunu belirtiyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Zcash’te 460 dolar desteği öne çıkarken 674 dolar hedefi korunuyor
Zcash (ZEC)
World Foundation, WLD token satışında 52,5 milyon dolar topladı
WORLDCOIN (WLD)
Lost your password?