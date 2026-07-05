Ali Martinez verileriyle ZEC’de kritik eşik öne çıktı! 680 dolar yolunda hangi sinyaller izleniyor?

Zcash, son 24 saatte yüzde 0,53 gerileyerek 458,63 dolardan işlem gördü. Aynı dönemde işlem hacmi 731,69 milyon dolara ulaştı. Varlığın piyasa değeri ise 7,68 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve toplam kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 0,35’ini oluşturuyor.

Teknik görünümde 680 dolar seviyesi öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Martinez, ZEC fiyatının uzun vadeli fiyat kanalının orta destek bölgesinden tepki aldığını belirtti. Bu yapının korunması halinde fiyatın kanalın üst direnç çizgisine yönelmesi beklenebilir. Analistin paylaştığı değerlendirmede bir sonraki önemli hedefin 680 dolar civarında yer aldığı görülüyor.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor. Ağ, işlemlerin doğrulanmasını sağlarken gönderici, alıcı ve tutar bilgilerinin gizlenmesine imkan tanıyan bir yapı sunuyor.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre ZEC, uzun vadeli kanalın orta destek hattından güçlü bir sıçrama yaptı ve mevcut eğilim korunursa fiyatın bir sonraki aşamada 680 dolar civarındaki üst direnç bölgesini test etmesi mümkün olabilir.

Destek bölgesinden gelen bu tepki, alıcıların kritik fiyat alanlarını savunmaya devam ettiğine işaret ediyor. ZEC’in son aylardaki yükselişlerinin ardından üst bant yönünde yeni bir hareket başlatıp başlatamayacağı, kısa vadede piyasanın ana başlıklarından biri olarak izleniyor.

Yatay seyir yeni bir kırılmanın zemini olabilir

Piyasayı takip eden bir başka analist, Zcash fiyatının yılın ilk bölümündeki düşük seviyelerden sonra kayda değer bir toparlanma sergilediğini ifade etti. Kasım ayında görülen zirvenin ardından sert bir düzeltme yerine yatay bir sıkışma yaşanması, teknik görünüm açısından dikkat çekici bulunuyor.

Analiste göre ZEC, yatay harekete rağmen 200 doların üzerinde kalmayı sürdürdü. Aynı dönemde daha büyük piyasa değerine sahip bazı kripto paraların daha zayıf bir performans göstermesi, Zcash tarafındaki göreli gücü öne çıkardı.

Elliott dalga sayımı ve kritik destek bölgesi

Teknik değerlendirmelerde fiyatın 374 dolar çevresindeki önceki kırılma bölgesi üzerinde dengelendiği belirtiliyor. Bu seviyenin zaman içinde desteğe dönüşmesi, olası yeni yükseliş denemeleri açısından önemli görülüyor. Alım baskısının artması halinde bu tabanın korunması, yukarı yönlü senaryoyu güçlendirebilir.

Bazı teknik analistler mevcut piyasa yapısını Elliott Dalga Teorisi çerçevesinde olası bir dördüncü dalga düzeltmesi olarak tanımlıyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, piyasa hareketlerinin belirli yükseliş ve düzeltme dalgaları halinde ilerlediğini savunan teknik analiz yaklaşımıdır. Üçgen formasyonu ise çoğu zaman sıkışmanın ardından trendin devamına işaret eden bir yapı olarak değerlendirilir.

Bu yoruma göre mevcut görünüm bazı senaryolarda üçgen formasyonuna dönüşebilir. Böyle bir yapının doğrulanması halinde beklenen beşinci dalga hareketi, Zcash fiyatını 900 ile 1.000 dolar aralığına taşıyabilir. Bu bölge, en son 2018’de görülen fiyat seviyeleriyle örtüşüyor.

Buna karşılık kısa vadede izlenen en önemli direnç seviyesi 680 dolar olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu alanın üzerine yerleşmesi yükseliş beklentilerini destekleyebilir. Destek seviyelerinin korunamaması durumunda ise daha geniş çaplı bir yükselişten önce yatay seyrin uzaması olasılığı gündemde kalabilir.