14 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan 30 Bitcoin, zincir üzerinde taşındı

14 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan 30 Bitcoin, ağ üzerinde yeniden hareket etti. Galaxy Research, 7 Ağustos 2011’de ilk kez alınan bu varlıkların Bitcoin ağındaki 956627 numaralı blokta taşındığını açıkladı. Söz konusu cüzdanın yaklaşık 14 yıl 9 ay boyunca işlem yapmadığı hesaplanıyor.

Eski cüzdandaki hareket dikkat çekti

Taşınan 30 BTC’nin, piyasada “Noah Doe” olarak anılan adres grubuyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Mevcut fiyatlarla bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 1,88 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Alım maliyetinin ortalama 9 dolar olduğu dikkate alındığında, gerçekleşen kar 1,84 milyon dolara ulaşıyor. Bu da yaklaşık yüzde 719353 oranında artışa işaret ediyor.

Galaxy Research, 2011’den bu yana dokunulmayan 30 BTC’nin Bitcoin blok 956627’da taşındığını duyurdu.

Bitcoin, haberin yayımlandığı sırada 62719 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, Ekim 2025’te görülen 126198 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 50,29 altında kalıyor.

Noah Doe bağlantısı ve dava süreci

Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, taşınan coinlerin neredeyse 15 yıldır hareketsiz kalan Noah Doe grubunun parçası olduğunu belirtti. Thorn, bu gruba atfedilen eski Bitcoin’lerin zincir üzerindeki hareket hızının son aylarda kademeli biçimde arttığına dikkat çekti.

Alex Thorn, Noah Doe ile ilişkilendirilen hareketsiz coinlerin son aylarda her geçen ay daha hızlı biçimde zincir üzerinde hareket etmeye başladığını aktarıyor.

Noah Doe, New York’taki bir mahkemeye başvurarak 39069 adreste tutulan toplam 3,8 milyon Bitcoin’in mülkiyetinin kendisine ait olduğunun tespitini isteyen isimsiz davacılardan biri olarak öne çıkıyor. Bu adresler arasında, Bitcoin’in takma isimli yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen cüzdanların da yer aldığı öne sürülüyor. Davada ayrıca Wyoming merkezli iki isimsiz şirket de bulunuyor.

Davacılar, özetle uzun süredir hareketsiz kalan 39069 Bitcoin adresinin ve bu adreslerdeki tüm varlıkların mülkiyetinin kendilerine verilmesini talep ediyor. Hukuki süreç, mülkiyetin tespiti amacı taşıyan bir mahkeme kararı talebine dayanıyor.

Mini sözlük: Mülkiyetin tespiti davası, bir mal veya varlık üzerindeki sahiplik hakkının mahkeme kararıyla netleştirilmesini amaçlayan hukuki yoldur. New York’un kayıp mal düzenlemesi ise belirli şartlarda sahipsiz veya uzun süre talep edilmeyen varlıklar üzerinde hak iddiasına zemin oluşturabilir.

Dava dosyasında yeni gelişme yaşandı

Dava dosyasında son dönemde yeni bir taraf da ortaya çıktı. “John Doe 33” olarak anılan kişi, davanın geçersiz olduğu iddiasıyla ilk usul itirazını mahkemeye sundu ve dosyanın düşürülmesini talep etti.

Bu gelişme, yıllardır hareketsiz kalan eski Bitcoin cüzdanlarının yalnızca zincir üstü hareketleriyle değil, olası mülkiyet tartışmalarıyla da yeniden gündeme geldiğini gösteriyor.