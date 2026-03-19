BITCOIN (BTC)Kripto Para

Kuzey Carolina, Devlet Kontrolünde Bitcoin Rezervi Kurulmasını Tartışıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Kuzey Carolina eyaletinde kamu varlıklarından Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören yasa teklifi gündeme taşındı.
  • Tasarı, rezervin bağımsız şekilde denetlenmesini ve sadece belirli amaçlarla kullanılmasını hedefliyor.
  • Bazı ABD eyaletleri benzeri girişimleri değerlendirirken, kamu fonlarında Bitcoin’e yer verilmesi tartışılıyor.
COINTURK
Kuzey Carolina eyaletinde, kamu varlıklarının bir bölümünün Bitcoin’e yatırılmasını öngören yeni bir yasal düzenleme gündeme geldi. Eyalet Senatosu’nda sunulan 327 numaralı yasa tasarısı, uzun vadeli finansal stratejinin bir parçası olarak Bitcoin rezervi kurulmasını amaçlıyor.

İçindekiler
1 Yasa Tasarısının Detayları
2 Uygulama ve Denetim Mekanizmaları
3 Diğer Eyaletlerdeki Benzer Gelişmeler

Yasa Tasarısının Detayları

Senato üyeleri Johnson ve Overcash’in öncülük ettiği yasa teklifine göre, Kuzey Carolina Hazine Ofisi devletin mevcut fonlarının yüzde onuna kadar olan kısmını Bitcoin’e yönlendirebilecek. Bu girişimin temel hedeflerinin başında, stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmak, Bitcoin’i finansal yenilik olarak teşvik etmek ve Kuzey Carolina’yı eyalet düzeyinde kripto benimsemesinde öne çıkarmak yer alıyor.

Yasa tasarısında, rezervlerin soğuk cüzdanlar ve çoklu imza doğrulaması gibi güvenlik önlemleriyle korunacağı belirtiliyor. Hazine ofisi bünyesinde kurulacak yeni bir birim ise Bitcoin varlıklarının idaresinden sorumlu olacak. Tasarı, sektörde deneyimli isimlerin dahil edileceği bir Bitcoin Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulmasını da içeriyor. Ayrıca, her ay denetim yapılması, rezervin güvenliği ve performansına yönelik düzenli incelemeler öngörülüyor.

Uygulama ve Denetim Mekanizmaları

Tasarıya göre, Bitcoin alımları ABD’deki regülasyona tabi borsalar üzerinden yapılacak ve toplu alımlar için uygun piyasa koşulları takip edilecek. Hazine yetkililerine, eyaletin Bitcoin varlıklarını artırmak için madencilik operasyonlarını değerlendirme yetkisi de tanınıyor.

Yasa, rezervlerin yalnızca ciddi ekonomik krizler, önceden belirlenmiş yatırım stratejileri, altyapı veya ekonomik kalkınma projelerine finansman ve Bitcoin ile ilgili araştırma ya da eğitim alanlarının desteklenmesi gibi sınırlı durumlarda kullanılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, rezervdeki Bitcoin’in likide çevrilmesi için her iki meclisin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek.

Tasarının bir diğer maddesi ise, rezervdeki varlıkların kamu projeleri için alternatif finansman yöntemi olarak tahvil ihracında teminat olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Diğer Eyaletlerdeki Benzer Gelişmeler

Kuzey Carolina’nın gündemindeki bu düzenleme, ABD’deki birkaç eyaletin benzer adımlar atmasıyla birlikte dikkat çekiyor. Texas, New Hampshire ve Arizona gibi eyaletler halihazırda yasalaşmış düzenlemelerle kamu fonlarının bir kısmını Bitcoin’e ayırabiliyor.

Maryland, Iowa, Kentucky, Michigan, Güney Dakota, Illinois, Tennessee ve Missouri ise tıpkı Kuzey Carolina gibi Bitcoin rezerviyle ilgili yeni yasa tekliflerini gündemine almış durumda. Bunun dışında Oklahoma, Utah ve Pennsylvania gibi bazı eyaletlerde ise benzer tasarılar komisyonlarda değerlendirilirken, Wyoming, Montana ve Florida’da bu tür girişimler askıya alındı veya reddedildi.

Bahsi geçen düzenlemeler, eyaletlerin kamu varlıklarını çeşitlendirme ve Bitcoin’i değer koruma aracı olarak değerlendirme eğilimini yansıtıyor.

Kuzey Carolina Hazine Ofisi, rezervin güncel durumunu, değerini ve performansını üç ayda bir yasama organına ayrıntılı şekilde rapor edecek. Ayrıca söz konusu raporların kamuoyunun erişimine açık olacağı belirtiliyor. Tasarının içerdiği hükümler federal ve eyalet mevzuatına uyum sağlanmasını, vergilendirme kurallarına riayet edilmesini ve Bitcoin lehine federal politika geliştirilmesi için savunuculuk faaliyetlerinde bulunulmasını teşvik ediyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Adam Back, Bitcoin 2026 Konferansında Sahne Alacak: Bitcoin ve Finans Dünyası Las Vegas’ta Buluşacak

Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’si NYSE Arca’da MSBT Kodu ile İşlem Görecek

Bitcoin’de Yüzde 47’lik Düşüşe Rağmen Yatırımcılar Satışa Yönelmiyor

Nasdaq’ta Yapay Zeka Dönemi Hızlanıyor Kripto Platformları Sırada

Piyasalar Kritik Eşikte! Trilyonluk Türev Günü Yaklaşıyor

Bitcoin 69 Bin Dolarda Sıkıştı Asıl Hareket Yeni mi Başlıyor?

Strive Asset Management, Bitcoin Rezervlerinde Tesla’yı Geride Bıraktı

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Altın Fiyatında Hızlı Düşüş Piyasayı Sarstı: Yeni Destek Noktaları Radar Altında
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altın Fiyatında Hızlı Düşüş Piyasayı Sarstı: Yeni Destek Noktaları Radar Altında
ALTIN
Adam Back, Bitcoin 2026 Konferansında Sahne Alacak: Bitcoin ve Finans Dünyası Las Vegas’ta Buluşacak
BITCOIN (BTC)
Petrol Ticareti Hafta Sonuna Taştı Hyperliquid Hacmi Hızla Artıyor
Hyperliquid (HYPE)
Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’si NYSE Arca’da MSBT Kodu ile İşlem Görecek
Kripto Para
Bitcoin’de Yüzde 47’lik Düşüşe Rağmen Yatırımcılar Satışa Yönelmiyor
Kripto Para
Lost your password?