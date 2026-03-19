Kuzey Carolina, Devlet Kontrolünde Bitcoin Rezervi Kurulmasını Tartışıyor

Kuzey Carolina eyaletinde, kamu varlıklarının bir bölümünün Bitcoin’e yatırılmasını öngören yeni bir yasal düzenleme gündeme geldi. Eyalet Senatosu’nda sunulan 327 numaralı yasa tasarısı, uzun vadeli finansal stratejinin bir parçası olarak Bitcoin rezervi kurulmasını amaçlıyor.

Yasa Tasarısının Detayları

Senato üyeleri Johnson ve Overcash’in öncülük ettiği yasa teklifine göre, Kuzey Carolina Hazine Ofisi devletin mevcut fonlarının yüzde onuna kadar olan kısmını Bitcoin’e yönlendirebilecek. Bu girişimin temel hedeflerinin başında, stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmak, Bitcoin’i finansal yenilik olarak teşvik etmek ve Kuzey Carolina’yı eyalet düzeyinde kripto benimsemesinde öne çıkarmak yer alıyor.

Yasa tasarısında, rezervlerin soğuk cüzdanlar ve çoklu imza doğrulaması gibi güvenlik önlemleriyle korunacağı belirtiliyor. Hazine ofisi bünyesinde kurulacak yeni bir birim ise Bitcoin varlıklarının idaresinden sorumlu olacak. Tasarı, sektörde deneyimli isimlerin dahil edileceği bir Bitcoin Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulmasını da içeriyor. Ayrıca, her ay denetim yapılması, rezervin güvenliği ve performansına yönelik düzenli incelemeler öngörülüyor.

Uygulama ve Denetim Mekanizmaları

Tasarıya göre, Bitcoin alımları ABD’deki regülasyona tabi borsalar üzerinden yapılacak ve toplu alımlar için uygun piyasa koşulları takip edilecek. Hazine yetkililerine, eyaletin Bitcoin varlıklarını artırmak için madencilik operasyonlarını değerlendirme yetkisi de tanınıyor.

Yasa, rezervlerin yalnızca ciddi ekonomik krizler, önceden belirlenmiş yatırım stratejileri, altyapı veya ekonomik kalkınma projelerine finansman ve Bitcoin ile ilgili araştırma ya da eğitim alanlarının desteklenmesi gibi sınırlı durumlarda kullanılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, rezervdeki Bitcoin’in likide çevrilmesi için her iki meclisin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek.

Tasarının bir diğer maddesi ise, rezervdeki varlıkların kamu projeleri için alternatif finansman yöntemi olarak tahvil ihracında teminat olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Diğer Eyaletlerdeki Benzer Gelişmeler

Kuzey Carolina’nın gündemindeki bu düzenleme, ABD’deki birkaç eyaletin benzer adımlar atmasıyla birlikte dikkat çekiyor. Texas, New Hampshire ve Arizona gibi eyaletler halihazırda yasalaşmış düzenlemelerle kamu fonlarının bir kısmını Bitcoin’e ayırabiliyor.

Maryland, Iowa, Kentucky, Michigan, Güney Dakota, Illinois, Tennessee ve Missouri ise tıpkı Kuzey Carolina gibi Bitcoin rezerviyle ilgili yeni yasa tekliflerini gündemine almış durumda. Bunun dışında Oklahoma, Utah ve Pennsylvania gibi bazı eyaletlerde ise benzer tasarılar komisyonlarda değerlendirilirken, Wyoming, Montana ve Florida’da bu tür girişimler askıya alındı veya reddedildi.

Bahsi geçen düzenlemeler, eyaletlerin kamu varlıklarını çeşitlendirme ve Bitcoin’i değer koruma aracı olarak değerlendirme eğilimini yansıtıyor.

Kuzey Carolina Hazine Ofisi, rezervin güncel durumunu, değerini ve performansını üç ayda bir yasama organına ayrıntılı şekilde rapor edecek. Ayrıca söz konusu raporların kamuoyunun erişimine açık olacağı belirtiliyor. Tasarının içerdiği hükümler federal ve eyalet mevzuatına uyum sağlanmasını, vergilendirme kurallarına riayet edilmesini ve Bitcoin lehine federal politika geliştirilmesi için savunuculuk faaliyetlerinde bulunulmasını teşvik ediyor.