Bitcoin Düşerken Eski Yatırımcılar Milyonlarca Dolarlık Satış İçin Harekete Geçti

Bitcoin fiyatındaki geri çekilme ile birlikte uzun süredir hareketsiz kalan büyük yatırımcıların cüzdanlarından borsalara yüksek tutarlı transferler gerçekleşti. Orta Doğu’da enerji altyapılarına yönelik saldırıların ardından petrol ve gaz fiyatlarının sert yükselmesi, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Bu gelişmelerin etkisiyle bazı erken dönem Bitcoin sahiplerinin kâr realizasyonuna yöneldiği görüldü.

Eski Bitcoin Sahiplerinden Dikkat Çeken Transferler

Blockchain verilerine göre “bc1ql” olarak bilinen eski bir yatırımcı, yaklaşık 71 milyon dolar değerindeki 1.000 BTC’yi Binance borsasına aktardı. Söz konusu yatırımcının 13 yıl önce 5.000 BTC satın aldığı ve hâlen yaklaşık 1.500 BTC tuttuğu biliniyor. Aynı gün, erken dönem Bitcoin sahiplerinden Owen Gunden da 650 BTC’yi Kraken borsasına taşıdı. Bu transferin yaklaşık 46 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplandı.

Owen Gunden daha önce beş ay önce toplamda 11.000 BTC’lik satış gerçekleştirmişti. Son hareket, uzun vadeli yatırımcıların yeniden satış tarafına geçtiğine işaret eden gelişmeler arasında değerlendirildi. Bu tür transferler genellikle satış baskısının artabileceğine yönelik bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Jeopolitik Gerilim Enerji Fiyatlarını Yükseltti

İsrail’in İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırı düzenlediğine dair gelişmeler, enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Katar ile ortak işletilen bu saha, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olarak biliniyor. Aynı dönemde İran’ın Katar’daki Ras Laffan doğalgaz kompleksine saldırı gerçekleştirmesi, Avrupa ve İngiltere’de toptan gaz fiyatlarını yukarı çekti.

Petrol tarafında Brent fiyatı 119 doların üzerine çıktıktan sonra 114,77 dolar seviyesine geriledi. ABD ham petrolü ise kısa süreliğine 100 doları test ettikten sonra 96,59 dolar civarında işlem gördü. Enerji fiyatlarındaki bu hızlı artış, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına zemin hazırladı.

Bitcoin Fiyatı ve Piyasa Tepkisi

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde yüzde 5 gerileyerek 70.439 dolar seviyesinde işlem gördü. Satış baskısının, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların ardından hız kazandığı değerlendirildi. Piyasalarda oluşan belirsizlik, yatırımcı davranışlarında daha temkinli bir eğilime neden oldu.

Bitcoin fiyatının 70.000–71.000 dolar aralığında tutunamaması durumunda, fiyatın yeniden 60.000–71.000 bandına geri dönebileceği değerlendiriliyor.

Aynı dönemde altın fiyatlarında da yüzde 4,2 oranında düşüş kaydedildi ve ons fiyatı 4.686 dolar seviyesine geriledi. Hem Bitcoin hem de altındaki eş zamanlı düşüş, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmek yerine genel bir risk azaltma stratejisi izlediğini düşündürdü.

Piyasa dinamikleri incelendiğinde, büyük yatırımcı hareketleri ile makroekonomik gelişmelerin birlikte etkili olduğu görülüyor. Enerji fiyatlarındaki artışın yarattığı baskı, kripto para piyasasında kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.