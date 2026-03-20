Dev Bankadan Bitcoin Hamlesi MSBT Detayıyla Yeni ETF Sahneye Çıkıyor

Morgan Stanley, planladığı spot Bitcoin ETF’i için “MSBT” ticker kodunu kullanmayı hedeflediğini açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan güncellenmiş başvuru dosyasında bu detay yer alırken, fonun yapısına ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı. Gelişme, geleneksel finans kuruluşlarının kripto varlıklara yönelik ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

ETF Yapısına İlişkin Teknik Detaylar Netleşiyor

Güncellenen başvuruya göre, söz konusu ETF’in oluşturulabilmesi için 10.000 hisselik birim büyüklüğü gerekecek. Fonun başlangıç sermayesi olarak 1 milyon dolar ayrıldığı belirtilirken, ay başında denetim süreçleri kapsamında iki adet hisse alımı gerçekleştirildi. Bu adımlar, ürünün piyasaya çıkışı öncesinde operasyonel hazırlıkların sürdüğünü gösteriyor.

Fonun Operasyonel Tarafında Büyük Kurumlar Yer Alıyor

Fonun nakit yönetimi ve idari işlemleri için BNY Mellon görevlendirildi. Bitcoin varlıklarının saklanması ve aracılık hizmetleri ise Coinbase tarafından üstlenilecek. Bu yapı, geleneksel finans altyapısıyla kripto hizmet sağlayıcılarının birlikte çalıştığı hibrit bir model ortaya koyuyor.

Wall Street’te Kripto Varlıklara İlgi Artıyor

Morgan Stanley, 1935 yılında kurulmuş ve küresel ölçekte yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunan büyük bir finans kuruluşu olarak biliniyor. Şirketin bu adımı, Wall Street kurumlarının kripto varlıkları daha geniş yatırımcı kitlesine sunma yönündeki eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Bu kapsamda bankalar ve saklama hizmeti sağlayıcıları, erişimi kolaylaştıran ürünler geliştirmeye odaklanıyor.

Onay alınması durumunda, yatırımcılar Bitcoin’i doğrudan satın almadan fiyat hareketlerinden yararlanabilecek. Bu model, özellikle geleneksel yatırım araçlarını tercih eden kullanıcılar için alternatif bir erişim yolu sunabilir. Halihazırda piyasada işlem gören spot Bitcoin ETF’leri arasında BlackRock’ın IBIT ürünü de yer alıyor.

2024 yılı başından bu yana aktif olan spot ETF’ler, toplamda 56 milyar doları aşan yatırım çekmiş durumda. Bu büyüklük, kurumsal ve bireysel yatırımcıların kripto varlıklara dolaylı yoldan erişim konusuna ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Yeni ürünlerin bu eğilimi nasıl etkileyeceği ise yakından izleniyor.

Öte yandan Morgan Stanley, yılın başlarında Solana tabanlı bir ETF için de başvuruda bulunmuştu. Ancak bu ürüne ilişkin güncel bir gelişme henüz paylaşılmış değil. Bu durum, farklı kripto varlıklara yönelik ETF planlarının aşamalı şekilde ilerlediğini düşündürüyor.

Genel çerçevede, finans sektöründe kripto varlıkların entegrasyonu yönündeki adımlar artarken, düzenleyici süreçlerin belirleyici rolünü koruduğu görülüyor. Morgan Stanley’nin başvurusunun nasıl sonuçlanacağı, benzer girişimler açısından da referans oluşturabilir.