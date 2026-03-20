ABD Senatosunda Kripto Yasası İçin Kritik Pazarlıkta Son Viraja Girildi

ABD’de kripto varlık piyasasını düzenleyecek yasa tasarısı için yürütülen müzakereler haftalardır “sona yaklaştı” aşamasında ilerlerken, Cumhuriyetçi senatörler son pürüzleri gidermek üzere bir araya geldi. Dijital varlık piyasasına yönelik kapsamlı çerçeve oluşturmayı hedefleyen taslakta özellikle stabilcoin getirileri ve merkeziyetsiz finans düzenlemeleri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Stabilcoin Getirileri Konusunda Uzlaşma Yakın

Taslak metinde en uzun süredir tartışılan konulardan biri olan stabilcoin getirileri meselesinde tarafların ortak noktaya yaklaştığı aktarılıyor. Bankacılık sektörü ile kripto şirketleri arasında ayrışmaya neden olan ödül programlarının yapısı yeniden şekillendirilirken, bazı düzenlemelerin kredi kartı ödüllerine benzer şekilde ele alınabileceği değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, bu yaklaşımın uzlaşmayı kolaylaştırabileceğini ifade etti.

DeFi Düzenlemeleri Ve Siyasi Talepler Süreci Zorluyor

Öte yandan merkeziyetsiz finans alanına yönelik düzenlemeler ve bazı siyasi talepler sürecin tamamlanmasını geciktiriyor. Demokrat senatörler, kamu görevlilerinin kişisel kripto yatırımlarından kazanç sağlamasını sınırlayan hükümler talep ederken, aynı zamanda Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nda boş koltukların doldurulmasını istiyor. Bu taleplerin karşılanması için Beyaz Saray ile ek uzlaşmalar gerekebileceği belirtiliyor.

Komite Süreci Ve Kurumsal Etkiler

Tasarı, Senato Bankacılık Komitesi’nden geçmesi gereken ikinci aşamaya hazırlanırken, nihai metnin Nisan sonuna kadar oylamaya sunulabileceği öngörülüyor. Ancak bu sürecin tamamen siyasi dengelere bağlı olduğu vurgulanıyor. Senatör Cynthia Lummis, uzun süredir dijital varlık düzenlemeleri üzerinde çalışan ve sektörde aktif rol üstlenen isimlerden biri olarak biliniyor. Daha önce Wyoming eyaletinde kripto dostu politikalarıyla öne çıkmıştı.

Kripto sektöründen gelen tepkiler de yasa sürecini doğrudan etkiliyor. Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un önceki taslaklara yönelik eleştirileri süreci yavaşlatmıştı. Armstrong, dünyanın en büyük kripto borsalarından birini yöneten ve ABD’de düzenleyici çerçeve tartışmalarında sık sık görüş bildiren önemli bir sektör temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Son görüşmelerde daha esnek bir tutum sergilediği ifade ediliyor.

Yasa çalışmaları sürerken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto varlıklara yönelik yeni politika adımları attı. Kurum, ilk kez kripto varlıkları sınıflandıran kapsamlı bir tanım çerçevesi yayımlayarak düzenleyici yaklaşımını netleştirmeye yöneldi. Bu adımın, yasama sürecine paralel ilerlediği görülüyor.

Komisyon Başkanı Paul Atkins ve diğer üyeler, yürütülen düzenleyici çalışmaların kalıcı hale gelmesi için yasal zeminin önemine dikkat çekti. Açıklamalarında, piyasanın net kurallar beklediğini ve bu sürecin ancak Kongre tarafından tamamlanabileceğini vurguladılar.

Yalnızca Kongre yasayı yeniden yazabilir ve CLARITY Act’in uygulanması için birlikte çalışmaya hazırız. Bu süreçte piyasanın talep ettiği sorumlu düzenleyici yaklaşımı sunuyoruz.

Tüm bu gelişmeler ışığında, tasarının nihai haline ulaşması için birkaç kritik başlıkta daha uzlaşma sağlanması gerekiyor. Özellikle siyasi talepler ve düzenleyici detayların dengelenmesi, sürecin tamamlanmasında belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor.