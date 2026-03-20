Bitcoin 70 Bin Doları Geri Aldı Küresel Kriz Ortasında Piyasada Dikkat Çeken Hareket

Kripto para piyasası, küresel enerji ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Bitcoin fiyatı 70.800 dolara yükselerek gün içinde yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Gece saatlerinde 68.900 doların altına kadar gerileyen fiyatın yeniden yükselmesi dikkat çekti. Diğer kriptolarda ise yükseliş daha sınırlı kaldı ve birçok büyük varlık Bitcoin’in gerisinde performans gösterdi.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Kriptoyu Destekledi

Enerji piyasasında yaşanan gelişmeler, kripto varlıkların yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıktı. Batı Teksas tipi ham petrol fiyatı yaklaşık yüzde 2 düşerek 93,80 dolar seviyesine geriledi. Benzer bir geri çekilme Brent petrol tarafında da görüldü. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya’nın enerji arzını artırmaya yönelik ortak adımlar atacağını açıklaması bu düşüşte etkili oldu.

Jeopolitik Riskler Belirsizliği Sürdürüyor

Söz konusu ülkeler, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması için koordinasyon içinde hareket edeceklerini duyurdu. Aynı açıklamada İran’ın saldırıları kınanırken, gerilimin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran petrol tankerlerine yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini ve Stratejik Petrol Rezervi’nden piyasaya arz sağlanabileceğini dile getirdi.

Buna rağmen Orta Doğu’daki askeri gerilim, piyasalarda belirsizliğin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor. Petrol fiyatları gerilese de mevcut seviyeler hâlâ savaş öncesine kıyasla yüksek kalıyor. Bu durum, enerji maliyetleri üzerinden küresel ekonomik görünümü etkilemeye devam ediyor.

Faiz Beklentileri Ve Piyasa Dinamikleri

ABD Merkez Bankası’nın büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin artan belirsizlik vurgusu, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflamasına yol açtı. Bu gelişme, hem kripto varlıkları hem de geleneksel riskli yatırım araçlarını petrol fiyatlarına daha duyarlı hâle getirdi. Yatırımcıların risk iştahı, enerji piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte şekilleniyor.

Petrol fiyatının 92 dolar civarındaki destek seviyesini koruduğu görülüyor. Bu seviyenin geçmiş zirvelerle uyumlu olması ve kısa vadeli trendle örtüşmesi dikkat çekiyor.

Mevcut koşullarda petrol fiyatı önemli bir destek bölgesinde tutunuyor ve trend yukarı yönlü eğilimini koruyor.

Opsiyon piyasasındaki pozisyonlanmanın da daha yüksek fiyat ihtimaline işaret ettiği değerlendiriliyor. Bu tablo, enerji tarafındaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde de piyasalar üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, hisse senedi piyasalarında yaşanan teknik kırılmalar da yakından izleniyor. S&P 500 endeksi, uzun süredir takip edilen 200 günlük ortalamanın altına gerileyerek dikkat çekici bir sinyal verdi. Bu durum, riskten kaçış eğiliminin güçlenebileceğine işaret edebilir.

Hisse senetlerindeki olası zayıflamanın kripto piyasasına da yansıma ihtimali bulunuyor. Küresel finansal sistemdeki bu bağlantı, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların yalnızca kendi dinamikleriyle değil, makro gelişmelerle de yön bulduğunu ortaya koyuyor.