Bitcoin Fiyat Hareketi, 60.000 Dolara Kadar Düşüren Formasyona Tehlikeli Derecede Benziyor

Bitcoin fiyat hareketleri son haftalarda geçmiş dönemde görülen bir yapıyı yeniden hatırlatmaya başladı. Özellikle Şubat ayı başından bu yana oluşan dar bant hareketi, daha önce sert bir düşüşle sonuçlanan sürece benzerlik gösteriyor. Bu durum, piyasada yeniden aşağı yönlü risklerin tartışılmasına neden oluyor.

Benzer Fiyat Formasyonu Yeniden Ortaya Çıktı

Kasım ile Ocak arasındaki dönemde Bitcoin, yüksek seviyelerden geriledikten sonra dar bir aralıkta yukarı eğimli bir hareket sergilemişti. Bu süreçte fiyatın toparlandığı düşünülse de, aslında ana düşüş trendi içinde kısa süreli bir soluklanma yaşandığı görülmüştü. Ardından destek seviyesinin kırılmasıyla fiyat hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etmiş ve yaklaşık 90 bin dolardan 60 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Mevcut Hareket Zayıf Toparlanma Sinyali Veriyor

Benzer bir yapı Şubat ayı sonrası dönemde de gözleniyor. Bitcoin, düşük seviyelerden toparlandıktan sonra dar bir bant içinde ve hafif yukarı eğimli bir kanal boyunca hareket etmeye devam ediyor. Ancak bu yükselişin güçlü bir ivme taşımadığı, aksine dalgalı ve yavaş ilerlediği dikkat çekiyor. Teknik analiz yaklaşımında bu tür hareketler genellikle zayıflayan alım gücüne ve olası bir trend değişimine işaret edebiliyor.

Piyasa davranışına bakıldığında, düşüşlerde alım yapan yatırımcıların önceki dönemlere kıyasla daha temkinli hareket ettiği anlaşılıyor. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü hareketini destekleyecek güçlü bir talep oluşmadığını düşündürüyor. Aynı zamanda, yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşmasına yol açıyor.

Kritik Destek Seviyesi Yakından İzleniyor

Mevcut fiyat kanalının alt sınırı yaklaşık 65.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde, piyasada satış baskısının yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda daha derin bir düşüş süreci gündeme gelebilir.

Öte yandan fiyatın kanalın üst bandını aşması durumunda, mevcut düşüş eğiliminin zayıflayabileceği ve alıcıların yeniden güç kazanabileceği ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları, fiyatın kanal içinde mi kalacağı yoksa yönünü belirleyecek bir kırılım mı yaşayacağı sorusuna odaklanmış durumda.

Teknik grafikler tek başına kesin sonuçlar sunmasa da yatırımcı davranışlarını anlamada önemli bir araç olarak görülüyor. Mevcut yapı, piyasada kararsızlığın sürdüğünü ve yön arayışının devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu süreçte fiyatın belirli seviyeler etrafındaki tepkileri yakından izlenmeye devam ediliyor.

Son dönemdeki fiyat hareketleri, piyasada hem yukarı hem de aşağı yönlü beklentilerin dengede kaldığını gösteriyor. Bu durum, kısa vadede volatilitenin artabileceği bir sürece işaret edebilir. Özellikle kritik destek ve direnç seviyelerinde yaşanacak kırılımlar, piyasanın yönünü belirlemede etkili olabilir.

Bitcoin’in mevcut teknik görünümü, geçmişte yaşanan benzer süreçlerle karşılaştırıldığında dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı daha temkinli yaklaşması gerektiği değerlendiriliyor.