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Kripto Para Hukuku

ABD’de kripto vergi taslakları masaya geldi! Süreçte hangi başlıklar öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de kripto vergi politikasına ilişkin yedi taslak metin resmi oturum öncesinde gündeme geldi.
  • 📌 Taslaklarda staking, madencilik, stabilcoin işlemleri ve düşük tutarlı ağ ücretleri için istisna başlıkları yer aldı.
  • 💬 Sektör temsilcileri, bu paketin düzenleme sürecinde önemli bir ilk adım olabileceğini belirtti ve $BTC dışındaki dijital varlıklar için de daha net vergi çerçevesi beklendiğini aktardı.
  • 🗓️ Gözler şimdi 9 Haziran’daki komite oturumuna çevrildi ve sonraki adımların burada netleşmesi bekleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Temsilciler Meclisi Vergi Yazım Komitesi, bu haftaki kripto vergi politikası oturumu öncesinde yedi tasarı taslağını üyelerle paylaştı. Taslaklar, sektörde önümüzdeki dönemde hangi vergi başlıklarının öne çıkabileceğine dair ilk çerçeveyi ortaya koydu.

İçindekiler
1 Vergi gündeminde staking, madencilik ve stabilcoin işlemleri var
2 Sektör temsilcileri taslakları ilk önemli adım olarak görüyor
3 Muhasebe tarafında da stabilcoin tartışması sürüyor
4 Gözler 9 Haziran’daki oturumda

Vergi gündeminde staking, madencilik ve stabilcoin işlemleri var

Komite, ABD’de vergi yasalarını hazırlayan en önemli yasama organlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle yayımlanan metinler, yalnızca teknik bir hazırlık değil, aynı zamanda kripto varlıkların vergilendirilmesinde nasıl bir yön izlenebileceğine dair güçlü bir işaret niteliği taşıyor. Taslaklarda staking ve madencilik gelirleri, düşük tutarlı işlemler için istisna ve stabilcoin kullanımı gibi konular yer aldı.

Söz konusu metinlerin kısa vadede yasalaşıp yasalaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor. ABD Kongresi’nde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafında öncelik verilen başka dosyalar bulunduğu için, bu başlıkların 2026 takvim yılı içinde ne kadar ilerleyeceği netleşmiş değil. Buna rağmen taslakların hazırlanmış olması ve konunun resmi oturum gündemine taşınması, sürecin ilerlediğine işaret ediyor.

Crypto Council for Innovation adına konuşan Alison Mangiero, komitenin yedi tasarı yayımlayıp 9 Haziran’da tam komite düzeyinde bir yasama oturumu düzenleme kararının, yalnızca usul bakımından bile önemli olduğunu belirtti; üyelerin uzman tanıklarla birlikte somut yasa metinleri üzerinden çalışacağı bu formatın, komite tarafından uzun yıllardır kullanılmadığını vurguladı.

Sektör temsilcileri taslakları ilk önemli adım olarak görüyor

Kripto sektöründe politika çalışmaları yürüten Crypto Council for Innovation’da sektör ilişkileri ve ABD politikalarından sorumlu isim olan Alison Mangiero, yayımlanan paketi “önemli bir ilk adım” olarak değerlendirdi. Mangiero’ya göre bu tasarılar, stabilcoin düzenlemelerine odaklanan GENIUS Act ve piyasa yapısına odaklanan Clarity Act ile birlikte kripto mevzuatının üçüncü temel ayağını oluşturabilir.

Mangiero, pakette uzun süredir savundukları bazı önceliklerin yer aldığını söyledi. Bunlar arasında, GENIUS Act ile uyumlu stabilcoinler için ödeme aracı niteliğini destekleyen makul vergi yaklaşımı, ağ üzerindeki rutin işlem ücretlerine düşük tutarlı işlem istisnası tanınması, yaygın işlem gören dijital varlıklar için menkul kıymet ödünç verme ve piyasa değerine göre vergilendirme benzeri eşitlik hükümleri ile madencilik ve staking ödüllerine ilişkin açık vergi kuralları bulunuyor.

Muhasebe tarafında da stabilcoin tartışması sürüyor

Öte yandan, ABD’de muhasebe standartlarını belirleyen Financial Accounting Standards Board’un yatırımcı danışma komitesi de geçen ayın sonlarında stabilcoinlerin nakit benzeri varlık sayılıp sayılamayacağını görüştü. Paylaşılan toplantı özetine göre komite, bir varlığın nakit benzeri kabul edilmesi için “yüksek bir eşik” gerektiği görüşünde birleşti.

Mini sözlük: Nakit benzeri varlık, kısa vadede kolayca nakde çevrilebilen ve değer değişimi riski sınırlı araçlar için kullanılan muhasebe sınıflandırmasıdır. Stabilcoinlerin bu gruba girip girmeyeceği, şirket bilançolarında nasıl raporlanacakları açısından önem taşıyabilir.

Bununla birlikte komite üyeleri, yatırımcılar açısından hangi bilgilerin daha faydalı olacağı konusunda ortak bir sonuca ulaşamadı. Bu da stabilcoinlerin yalnızca vergi tarafında değil, finansal raporlama ve bilanço sınıflandırması bakımından da tartışma konusu olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Gözler 9 Haziran’daki oturumda

Temsilciler Meclisi Vergi Yazım Komitesi’nin kripto vergi politikasını ele alacağı oturumun 9 Haziran’da yapılması planlanıyor. Oturumda taslak metinlerin hangi başlıklarda destek bulacağı, hangi maddelerde değişiklik talep edileceği ve komitenin sonraki adımının ne olacağı daha net anlaşılabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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