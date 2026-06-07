Strategy hissedarları, STRC temettülerinin ayda iki kez ödenmesini oylarken şirketin Bitcoin alımı sinyali verdi

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şirketin Bitcoin varlıklarında yeni bir değişiklik olabileceğine işaret etti. Paylaşım, şirket hissedarlarının STRC imtiyazlı hisseleri için temettü ödemelerinin aylıktan ayda iki kez yapılmasına yönelik vekalet oylamasının nihai sonucunun açıklanmasından saatler önce geldi.

Bitcoin alımı beklentisi yeniden gündemde

Saylor, X platformunda yaklaşık son altı yıllık Bitcoin alımlarını gösteren baloncuk grafikle birlikte, “Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman” ifadesini kullandı. Söz konusu grafik, İzlanda kayıtlı StrategyTracker.com tarafından hazırlanıyor ve Saylor tarafından daha önce de yeni alım duyurularından kısa süre önce paylaşılmıştı.

Michael Saylor, “Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman” mesajıyla yeni bir Bitcoin alımına dair beklentileri güçlendirdi.

Pazar günü öğleden sonra itibarıyla bu paylaşım 2,3 milyon görüntülenmeye ulaştı. Strategy Üst Yöneticisi Phong Le de aynı paylaşımı kendi hesabından yeniden yayımladı. Le, şirketin kurumsal stratejisinin zaman içinde net Bitcoin miktarını ve hisse başına Bitcoin oranını artırmak olduğunu, aksi yöndeki söylentilerin ise söylenti olmaktan öteye gitmediğini belirtti.

Strategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan kurum olarak öne çıkıyor. Şirketin elinde 843.706 BTC bulunuyor ve bu varlıkların ortalama alım maliyeti Bitcoin başına 75.701 dolar seviyesinde yer alıyor.

Fiyat düşüşü ve borç geri alımı dikkat çekti

Olası yeni bir alım duyurusu gelirse, bunun şirketin önceki ortalama maliyetinin altında ya da bu seviyeye yakın bir fiyattan yapılmış olması bekleniyor. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, son yedi günde %16,6 değer kaybetti ve haberin yayımlandığı sırada yaklaşık 62.153 dolardan işlem gördü.

Gösterge Veri Strategy’nin BTC varlığı 843.706 BTC Ortalama alım maliyeti 75.701 dolar Bitcoin fiyatı 62.153 dolar Son 7 günlük değişim %16,6 düşüş

Geçen hafta Strategy, şirket borçlarının bir kısmını geri satın aldığını ve bu nedenle Bitcoin biriktirme sürecine geçici olarak ara verdiğini açıklamıştı. Bu gelişme piyasada tedirginlik yaratmış, bazı yatırımcılar geri alımların finansmanı için şirketin elindeki Bitcoin’in bir bölümünü satmak zorunda kalabileceğinden endişe etmişti.

STRC temettü yapısında değişiklik oylanıyor

Şirket hissedarlarından, STRC için temettü ödemelerinin aylık yerine ayda iki kez yapılmasına onay vermeleri istendi. Strategy, değişikliğin kabul edilmesi halinde yeniden yatırım gecikmesini azaltacağını, likiditeyi destekleyeceğini, piyasa işleyişini iyileştireceğini ve fiyat istikrarını artıracağını savundu.

Mini sözlük: Sharpe oranı, bir yatırımın üstlendiği riske karşı ne kadar getiri ürettiğini ölçen göstergedir. Oranın yükselmesi, aynı risk düzeyi için daha verimli bir getiri profiline işaret eder.

Saylor, geçen haftaki Synergy26 konferansında yeni yapının oynaklığı azaltabileceğini, Sharpe oranını iyileştirebileceğini ve yatırımcılara daha fazla giriş çıkış noktası sunacağını söyledi.

Saylor, kayıtlı yatırım danışmanlarına yönelik geçen haftaki Synergy26 etkinliğinde, ABD’de 24 bin şirketin üç ayda bir, 176 şirketin ise aylık temettü ödediğini belirterek Strategy’nin ayda iki kez ödeme yapmasının farklı bir model olacağını anlattı. Bu sistemin haziran ya da temmuz döneminde başlamasının planlandığını ifade etti.

Karar pazartesi günkü toplantıda netleşebilir

Şirkete göre STRC değişikliğinin kabul edilmesi için 17 Nisan 2026 itibarıyla dolaşımdaki 85 milyon hissenin en az %50’sinin onayı gerekiyor. Nihai kararın pazartesi günü yapılacak Strategy hissedar toplantısında alınması bekleniyor.

Öte yandan bireysel yatırımcıların vekalet oylamalarına katılımı sınırlı kalıyor. Harvard Law School Forum on Corporate Governance tarafından kasım ayında yayımlanan araştırma notuna göre bireysel yatırımcılar son beş vekalet oylaması döneminde sahip oldukları hisselerin ortalama yalnızca %29’u için oy kullandı. Kurumsal yatırımcılarda bu oran yaklaşık %77 seviyesinde gerçekleşti.