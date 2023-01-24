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Dikkat! Bitcoin’de (BTC) 3 Analist ve 1 Rapor Bu Harekete İşaret Ediyor!

Bitcoin'de (BTC) yaşanan fiyat artışının ardından birçok yorum gelmesiyle son noktayı 3 analist ve 1 rapor ortaya koydu! Buna hazır olun!
22:40
24 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) uzun zaman sonra ayı sezonunun etkisinden bir nebze olsun kurtulup yeniden 23.000 dolar seviyelerine ulaştı. New York Menkul Kıymetler Borsasındaki teknik sorunlar da dahil olmak üzere alım satımın başlamasına çok az tepki verirken, ABD makroekonomik verileri de fiyat hareketini çok fazla değiştiremedi.

“Bitcoin’de Alım Fırsatı!”

Piyasalarda tahminleriyle nam salan kripto para analisti Michael van de Poppe, açıklamalarında Bitcoin’in önemli bir seviyeyi kıramadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Fiyat hareketine devam etmeden önce muhtemelen 22.300 doları test edeceğiz. BTC, bazı ciddi satın alma fırsatları sunuyor.

Bununla birlikte bir diğer uzman kripto para analisti Daan, Bitcoin’in fiyat hareketi hakkında günlük ve haftalık açılışları ele alarak görüşlerini bildirdi. Uzman isim şunları söyledi:

Gün içinde, esas olarak günlük ve haftalık açılışla birlikte yüksek hacimli düğümler olduğunu izliyorum. 23.1’in üzerinde ve 22.6K’nın altında genişleme… O zamana kadar dikkatli olun.

Lider kripto para biriminin yükseliş ivmesi hakkında yorulmalarını belirten bir başka isim ise piyasalarda Gaah takma adıyla bilinen analist.  Uzman isim Bitcoin’de kilit seviye olarak 24.000 doların altını çizerek şunları vurguladı:

Tersine dönüş için ilk olumlu işaret, 20.8 bin doların tabana ulaşması. İkinci olumlu işaret, 24 bin doların bir sonraki kata çıkması olabilir.

Glassnode Verileri!

Piyasaların önde gelen veri analiz firmalarından biri olan Glassnode ise Bitcoin’in fiyat artışı hakkında yayınladığı raporda 2018 yılından bu yana ilk kez önemli bir kırılmaya tanık olduğunu belirterek  şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin fiyat hareketindeki son artış, 2018/19 ayı piyasası ve Mart 2020 Covid krizinden bu yana ilk kez üç maliyet bazının üzerinde bir ilk kırılmaya neden oldu. Bu temel psikolojik seviyelerin üzerinde sürdürülen bir süre yapıcı olarak kabul edilir.

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