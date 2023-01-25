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  •   Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!

Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!

Türkler bu altcoine bayılıyor ve ünlü baş analist onun 50x değerlenebileceğini söylüyor.
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25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

1 milyar doların üzerinde varlık yöneten varlık yönetim şirketinin baş yatırım görevlisi Türklerin yoğun ilgi gösterdiği altcoine işaret etti. Ünlü isme göre bu altcoin 50x potansiyeline sahip ve birçok yatırımcılar Ethereum gibi daha az büyüme potansiyeline varlık seçenekler yerine bu tarz alternatifleri değerlendirmeli. Peki hangi altcoinden bahsediyor?

Avalanche Geleceği

Morgan Creek Capital CIO’su Mark Yusko, Avalanche‘ın bir sonraki boğa sezonunda kripto para piyasasındaki diğer altcoinlerden çok daha iyi performans gösterebileceğini söyledi. Paul Barron ile yaptığı yeni bir röportajda kripto uzmanı, Bitcoin (BTC) ve genel dijital varlık piyasası başarılı olduğu sürece akıllı sözleşme platformunun bir sonraki boğa piyasası döngüsünde değerini 50 kat artırabileceğini söyledi.

“Bu ekosisteme yatırım yapmanın anahtarı çeşitlendirmedir. Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın. Bitcoin‘de büyük bir paya sahip olmak istiyorsanız, tamam. Ama düşünecek olursanız, eğer Bitcoin hepimizin düşündüğü kadar başarılı olursa, en iyi performans gösteren Bitcoin olmayacaktır. Bugün 400 milyar $’dan 4 trilyon $’a çıksanız bile bu 10 kat kazanç anlamına geliyor. Ancak Avalanche (AVAX) gerçekten ara katman haline gelirse belki 50 kat artabilir”.

AVAX Coin

AVAX fiyatı yazı hazırlandığı sırada 18 dolardan alıcı buluyordu. Yılın başından beri yaklaşık %68 oranında değer kazanan AVAX özellikle Amazon duyurusundan önemli ölçüde faydalandı. Bununla birlikte Bitcoin’in %40’lık yükselişi de onun rallisini destekleyen önemli bir faktör oldu. Piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan Avalanche, en büyük 17’nci kripto paradır. Emin Gün Sirer tarafından başlatılan proje özellikle Türklerin yoğun ilgisiyle tanınıyor.

Yusko ayrıca kriptonun gelecekteki potansiyel altyapısı ile İnternet Protokolü (IP), İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP), Dosya Aktarım Protokolü (FTP), Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP), Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP) ve World Wide Web (WWW) gibi internet altyapısı arasında bir benzetme yapıyor.

Web3‘ün üstünde… Bitcoin’in temel katman, Filecoin’in FTP, Ethereum’un WWW ve Cosmos, Polkadot, Avalanche’ın SMTP, HTTP, hangileri olduğunu bilmiyorum sadece iddia edebilirim. Ancak vazgeçilmez olacak 5-6 tane çözüm var”.

Yusko yeni internetin yani Web3’ün farklı özelliklere sahip bazı altcoinlere çok büyük görevler yükleyeceğini düşünüyor. Bunu yukardaki açıklandığı üzere IP, TCP/IP, FTP, SMTP, http ve WWW gibi mevcut internet yapısının yapı taşlarıyla örneklendirerek yapıyor. Zaman Yusko’nun haklı olup olmadığını hepimize gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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