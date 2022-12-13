En büyük Ethereum rakibi oldu peki şimdi sırada ne var? AVAX kaç TL oldu?

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Emin Gün Sirer tarafından başlatılan ve Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği AVAX da son düşüşlerden nasibini aldı. Bir Türk’ün öncülük ettiği en büyük kripto para projesi olan Avalanche en popüler Ethereum rakipleri arasında yer alıyor. Başarılı kesinlik süresi ve performans odaklı tasarımı sayesinde Avalanche ekosistemi büyümeye devam ediyor.

Avax Coin Kaç TL Oldu?

Yazı hazırlandığı sırada Avalanche (AVAX) Türk borsalarında 255 TL’den alıcı buluyor. 21milyon.com tarafından sağlanan verilere göre 24 saatlik işlem hacmi yerel borsalarda 114 Milyon TL’yi aştı. Piyasa değerine göre en büyük 18’inci kripto para olan AVAX global borsalarda 13,54 dolar fiyata sahip ve bugün %6 oranında değer kazandı. Bitcoin’in 18.000 doları aşmasıyla birlikte popüler Ethereum rakibi de bundan nasibini aldı. İşlem hacmi ise %100’e yakın artış göstererek 275 milyon dolara ulaştı.

Binance dahil tüm büyük borsalarda işlem gören AVAX 4,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilgi görmeye devam ediyor. 2020 yılı sonunda 2,79 dolara kadar düşen altcoin geçtiğimiz yıl yaşanan boğa piyasalarında 140 doların üzerine çıkmıştı. Bugün ise ATH seviyesinin %90,73 altında bulunuyor.

AVAX Coin’in Geleceği

Kasım ayından önce buna farklı bir cevap verilebilirdi. Ancak en büyük rakibi Solana’nın artık güçten fazlasıyla düşmesi nedeniyle Avalanche daha da gelecek vadediyor. Solana’nın en büyük yatırımcısı olan FTX ve Alameda’nın çöküşü, projeyi ciddi anlamda yaraladı. SRM, FIDA gibi ekosistemindeki birçok platform ciddi kullanıcı kaybı yaşadı. DeFi ekosistemindeki son sıralara doğru düştü. Tüm bu sebeplerden ötürü Avalanche, Solana tarafından tutulan pazar payını da elde etme fırsatını yakaladı. Eğer Solana’nın akıbeti kesinleşirse bu Avax için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kısa vadedeyse 13,42 dolar üzerinde tutunan fiyatın pozitif görünümünü devam ettirmesi beklenir. Bitcoin’in güçlü kaldığı senaryoda 13,96 ve 14,3 dolar seviyeleri hedeflenecektir. Buradan başlayacak düşüş ise 13,42 ve 12,87 dolar seviyelerinde destek bulacaktır. MACD pozitif ve RSI nötr bölgenin üzerine çıkıyor. Ancak Bitcoin fiyatı kritik 17.700 dolar seviyesini son 2 saatte birçok kez kaybetti. Bitcoin ile yüksek korelasyon paylaşan AVAX için BTC hareketleri izlenmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.