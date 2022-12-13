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Kripto para topluluğu onu yakından tanıyor ve yaptığı tahminlerle adından fazlasıyla söz ettirdi. En popüler kripto zengini yine konuştu. Önde gelen kripto kapitalisti Arthur Hayes, Bitcoin (BTC) için, önümüzdeki yıla dair bazı tahminlerde bulundu. Bugün üst üste enflasyon verisinin yeniden beklenti altı gelmesiyle yatırımcılar heyecanlandı. Artan Bitcoin dominasyonu “acaba dönüş başladı mı?” dedirtiyor.

2023 Kripto Para Tahmini

Arthur Hayes önümüzdeki yıl Bitcoin’in hisse senedi piyasalarından çok daha iyi performans gösterebileceğini söylüyor ve katalizörünü açıklıyor. Bu arada düşük gelen enflasyon verisi sonrasında ABD hisse senedi piyasaları büyük oranda yükseliş öncesi seviyelere geriledi ancak Bitcoin fiyatı 17.700 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Kripto para stratejisti Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda milyarder, Federal Rezerv’in kasvetli makroekonomik zemin nedeniyle önümüzdeki yıl para politikalarını nihayet gevşetmesini beklediğini söylüyor.

“Gelecek yıl bir ara Fed‘in yönünü değiştirmek zorunda kalacağına inanıyorum. Bunun başlıca nedeni, hazine piyasasının ve muhtemelen yatırım yapılabilir kurumsal tahvil piyasasının işlevsiz hale geleceğine inanmam. Bununla ne demek istiyorum? Alıcısı olmayan bir sürü arzınız var. Fed alım yapmıyor, Hazine alım yapmıyor – aslında kağıt ihraç ediyorlar. ABD dışındaki tüm büyük yabancı hükümetler çoğunlukla hazine tahvillerinin net satıcısıdır, yani Japonya ve Çin. Orta Doğu ülkelerinin petrollerini dolar olarak değil de en azından en düşük geri dönüşümlü dolar olarak satma anlaşmalarının hızlandığını görürseniz, daha az hazine tahvili satın alırsınız ve aynı zamanda tüm zamanların en yüksek borç ihraçlarına sahip olursunuz çünkü ABD’deki baby boomers yaşlanıyor. Sosyal güvenlik, Medicare gibi hakları var. Savunma harcamalarını arttırdınız. Kim bilir bu Rusya-Ukrayna çatışması nelere yol açacak… Sonra, muhtemelen bir durgunluk yaşayacaksınız. Birçok ekonomistin gerçek resesyon göstergesi olduğuna inandığı üç aylık, 10 yıllık spread negatife döndü, bu da temelde hazine piyasasının bize gelecek yıl bir resesyon olacağını söylediği anlamına geliyor.”

Resesyon ve Kripto Paralar

Hayes önümüzdeki yıl resesyon bekliyor. Biz resesyon ortamında hisse senetlerinin iyi performans göstermediğini biliyoruz. Bitcoin ise ABD teknoloji hisseleriyle birlikte hareket ediyor. Son zamanlarda oranı azalsa da durum bu. O halde geçmiş tecrübemiz bize resesyonun kripto paralarda düşüşe neden olacağını düşünüyor. Peki Hayes ne bekliyor? Yani kripto paralar resesyon ortamında nasıl bir performans gösterecek?

“Durgunluk, resesyon ortamında hükümet ne yapar? Sosyal güvenlik ağını sağlamak için daha fazla para ihraç etmeleri gerekir… Bence önümüzdeki yıl, hazine piyasasının ve şirket tahvil piyasasının politikaları, Fed’in en azından duraklamasını ve en fazla piyasaya tekrar dolar eklemeye başlamasını gerektirecek.”

Hayes’e göre Bitcoin, Fed’in beklenen dönüşü öncesinde muhtemelen yükselişe geçecek.

Bunun başta Bitcoin olmak üzere tüm riskli varlıklar için olumlu olacağı açık. Bitcoin dünyadaki son serbest piyasadır ve bu nedenle bu olaydan önce işlem görmelidir. Bitcoin’in S&P 500’den önce yükseldiğini göreceksiniz.”

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