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Tether gibi şirketlerin kripto paralara sağladığı en büyük avantaj regülasyonlara ihtiyacı vurgulayan hatalar yapmalarıdır. Bir stablecoin ihraççısı neden teminatlı veya teminatsız kredi verir ki? Eğer Fed değilseniz bunu yapmamanız gerekir. Nihayet bu önemli hatadan dönülüyor. Ancak son değil, Tether haftalar önce de rezervlerindeki ticari kağıtları sıfıra indirmişti. Yavaş yavaş da olsa Tether olması gereken forma girecek.

Kripto Rahat Nefes Alacak

Yaygın dolandırıcılık, kaldıraç ve kötü risk yönetimi nedeniyle iflas eden ya da iflas riskiyle karşı karşıya olan sayısız şirket birçok kripto para kredi borç vereni zor duruma soktu. 3AC’nin iflasıyla Voyager, Celsius ve BlockFi hatta bonus olarak Genesis ciddi kayıplar yaşamıştı. Tüm bunlar neden kayıp yaşadı? Çünkü bir kumarbazı fonladıklarını bilmiyorlardı veya bugünlerde kripto kredi alan hedge fonların kumar oynadıklarının farkında değillerdi. Nihayet Tether da bundan uyanıyor.

Bugün yapılan açıklamada şunları söylediler;

“Tether’e yönelik en son saldırıya yanıt olarak şirket, rezervlerinde tutulan teminatlı kredilerin aşırı teminatlı olduğunu ve son derece likit varlıklar tarafından karşılandığını yineledi. Anlaşılır bir şekilde, bu yıl meydana gelen olaylardan sonra şirket, piyasaya olan inancı yeniden tesis etmenin kritik bir görev olduğunun farkındadır. Bugün, söylenti değirmenine çarpan son Tether FUD döngüsünü reddetmenin yanı sıra, Tether şu andan itibaren 2023 boyunca Tether’in rezervlerindeki teminatlı kredileri sıfıra indireceğini duyuruyor. Tether profesyonel ve muhafazakâr bir şekilde yönetilmektedir ve bu durum, borç verme işini zarar etmeden başarılı bir şekilde sonlandırarak bir kez daha gösterilecektir (çünkü tüm krediler likit varlıklar tarafından aşırı teminatlandırılmıştır).”

Eğer Tether bunu yaparsa ve yeni bir FUD çıkmazsa en azından USDT kaynaklı düşüşlerden uzaklaşan piyasa bir miktar rahat nefes alabilir.

Tether Güvenilir Mi?

Şirket en güvenilir stablecoin olduğunu iddia ediyor ve haklarında çıkan suçlamaları azaltmak için çeşitli adımlar atıyor. Fakat bu suçlamaların haklılık payını görmezden geliyorlar. Tether rezervlerinde ciddi miktarda ticari kâğıt vardı ve borsaların çöktüğü bir dönemde bu ciddi riskti. Bunu sıfırladılar, kredi konusu aynı şekilde. Yani Tether eğer yüksek kar heyecanından vazgeçip gerçekten işi olan stablecoin ihracına odaklanıp müşteri varlıklarıyla para kazanma hevesini bir kenara bırakırsa güvenilirliğini kanıtlayabilir. Bazı Tether FUD’larını hatırlayalım.