Okuma Süresi: 2 Dakika

Tether etrafındaki FUD yetmezmiş gibi şimdi de Binance hakkında şüpheler artmaya başladı. Tron ile birlikte ne yapıyorlar? Transferler, borsadan para çeken yatırımcılar, geciken çekimler ve daha birçok olay yaşandı. Bugünlerde gündem yoğun ve aşırı volatilitenin ayak sesleri duyuruluyor. Kripto para yatırımcılarının endişelenmesi gerekiyor mu?

Tether, Binance ve Tron

Tether, kripto borsası Binance’e 3 milyar USDT‘nin Tron ağından Ethereum ağına dönüştürülmesini içeren bir “zincir takası” konusunda yardımcı olduğunu duyurdu. Borsaya giriş çıkışlar ise yatırımcılar tarafından şüpheli işlem olarak görülüyordu. Tether aşağıdaki duyuruyu yaptı.

“Birkaç dakika içinde Tether, 3 Milyar USDT karşılığında Tron’dan Ethereum ERC20’ye dönüştürerek bir zincir takası gerçekleştirmek üzere Binance ile koordinasyon sağlayacak. Bu işlem sırasında Tether’in toplam arzı değişmeyecektir”.

Bu durumda Tether, Tron ağından Ethereum ağına bir zincir takası gerçekleştirmiş olacak. USDT, Ethereum, Tron ve diğer blockchain ağlarında Tether tarafından çıkarılan ve Binance gibi kripto para borsalarında alım satım işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir token olarak ihraç ediliyor. Tether CTO’su Paolo Ardoino, işlemin Binance’in USDT rezervlerini Tron’daki soğuk cüzdanlarından Ethereum’a yeniden dengeleme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Burada Binance, Tron cüzdanından Tether’in Tron’daki hazine adresine 3 milyar USDT gönderecek. Bunun ardından Tether, aynı miktarda USDT’yi Binance ERC20 soğuk cüzdanlarından Ethereum’a geri gönderecek.

Tron Güvenli Mi?

Muhtemelen Binance soğuk cüzdanlarında çoğunlukla Tron ağı üzerindeki USDT’ler bulunuyor ve borsa soğuk cüzdanını yeniden dengelemek istiyor. Bu Tron’a karşı bir güvensizlik veya Tron ağına ilginin azalacağı şeklinde yorumlanabilir. Çünkü USDD’nin 1 dolar altında kaldığı her yeni gün Sun’a olan güven biraz daha azalıyor. Üstelik işin ilginç yanı Binance CEO’su CZ, Justin Sun hakkında herhangi bir iğneleyici paylaşım yapmadı. Birçok borsa ve şirketi hedef alan CZ dileseydi Sun’un USDD’si veya olmayan ama varmış gibi davranılan DAO’su hakkında da birkaç kelime edebilirdi. Yıllardın Sun ve CZ arasında görülmeyen bir ittifak algısı oluştu.

Takas, kullanıcıların Binance’ten büyük miktarlarda varlık çektiği bir zamanda gerçekleşti. Simon Cousaert’in tahminlerine göre, Binance dünden bu yana çeşitli kripto varlıklarında 2 milyar doların üzerinde net çıkış gördü.