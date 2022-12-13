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Terra LUNA Classic (LUNC) Ralliye Başlayacak Mı?

LUNC uzun vadede iyi bir yatırım mı? Kısa vadede yatırımcılarını neler bekliyor?
19:00
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği LUNC kripto para piyasalarındaki en riskli varlıklar arasında yer alıyor. Yüksek volatilitesi onun cazibesini artırsa da yatırımcılar LUNC eliyle önemli kayıplar yaşayabilir. Üstelik fayda sağlama açısından da LUNC için pek bir şey yapıyor diyemeyiz. Peki LUNC için kısa vadeli beklentiler neler?

LUNC Yorum

Terra Luna Classic (LUNC), 12 Eylül’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket, 8 Kasım’da 0,00013 dolarlık dibe kadar sürdü. Bu çizgi, en sonuncusu 13 Aralık’ta olmak üzere şimdiye kadar çok sayıda reddedilmeye neden oldu. Azalan direnç çizgisine ek olarak, LUNA Classic fiyatı da 0,00019 dolarlık yatay dirençle karşı karşıya ve günlük RSI 50’nin altında ve azalıyor. Sonuç olarak, günlük zaman diliminden gelen okumalar kesin olarak düşüş eğilimindedir.

LUNC fiyatı kırılsa bile, ki bu pek olası görünmüyor, 0,00019 dolar direnci onu tutacaktır. Aşağı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki en yakın destek, en son sıçramanın 1,61 dış Fib geri çekilme direnci tarafından oluşturulan 0,00006 dolar olacaktır.

Terra LUNA Classic Fiyat

İlginç bir LUNA Classic haberine göre, Terraform Labs‘in gözden düşen kurucusu ve CEO’su Do Kwon yetkililerden kaçıyor ve Sırbistan’da saklandığı bildiriliyor. Kwon, Terra ekosisteminin çöküşünün ardından Güney Koreli yetkililerin tutuklama emri çıkarmasından bu yana kaçıyor. Güney Kore ile Sırbistan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Ancak Güney Kore makamları Kwon’un iadesi için talepte bulundu. Kurucusu hakkında kırmızı bülten çıkarılmış LUNA ve LUNC halen Binance gibi borsalarda işlem görmeye devam ediyor. İşin en ilginç yanı bu olabilir.

Altı saatlik grafikten gelen okumalar, günlük zaman diliminden gelenleri destekleyerek Terra LUNA Classic fiyatının düşmesinin beklendiğini gösteriyor. LUNC fiyatı 8 Kasım’dan bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Bu nötr bir formasyon olarak kabul edilirken, aşağı yönlü bir hareketin ardından geliyor. Fiyatın 0,00019 dolar üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece düşüşü sürdürmesi beklenebilir. Elbette burası kripto para piyasaları ve kurucusuna kırmızı bülten çıkarılmış olsa da LUNC fiyatının spekülatif yükselişle görmesi şaşırtıcı olmaz. Bu da en başta bahsettiğimiz “en riskli” kategorisinde neden bulunduğunu açıklayan bir detaydır.

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