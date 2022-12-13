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Kripto para piyasası krizler mevsiminden geçerken, ortaya çıkan kritik rapor Dogecoin’e (DOGE) dair çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor.

DOGE: Milyoner Sayısı Dibi Gördü!

Dogecoin, 2021’deki devasa rallileri ile birçok yatırımcının milyoner olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Ancak hem makroekonomik şartlar hem de sektörde yaşanan krizler nedeniyle, DOGE 2022’de sürpriz ralliler hariç yerinde saydı. Bugün yayımlanan Finbold raporuna göre, Dogecoin milyonerlerinin sayısı 12 Aralık itibarıyla 685’e düştü. Son zamanda piyasaya büyük darbe vuran FTX krizi, kripto paralara yönelik güveni sarsarken meme coin’ler de büyük oranda etkilendi. 1 Kasım’da yayımlanan Finbold raporu, Dogecoin milyonerlerinin sayısının 1.046 olduğunu bildirmişti. Sonuç olarak altı haftadan kısa bir süre içinde 361 milyoner piyasadan silindi. Bu, %34’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Piyasadaki satış baskısı devam ederken, DOGE 12 Aralık’ta 24 saat içinde piyasa değerinde yaklaşık 1 milyar dolar kaybetti. Dogecoin’in, piyasada yaşanan sert düzeltmelere rağmen son zamanlarda kazanç kaydeden alternatif kripto para birimleri arasında yer aldığını belirtmekte fayda var. Elon Musk, DOGE için umut kaynağı olmaya devam ediyor. Dogecoin‘in Twitter’da ödeme seçeneği olarak entegre edilebileceği dair spekülasyonlar ise devam ediyor.

CoinMarketCap’ten Dogecoin Tahmini!

CoinMarketCap’teki Dogecoin topluluğu, DOGE için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı. Topluluk, Dogecoin’in 31 Aralık ‘ta 0,0975 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyattan %5 daha düşük bir rakam. Dogecoin, an itibariyle 0,89862 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 1.099.764.179 dolar. Son 24 saatte Dogecoin %1,36 değer kaydetti. 13.728.985.647 dolarlık devasa piyasa değeri ile dolaşımda 132.670.764.300 DOGE var ve maksimum arz bilinmiyor. Özellikle, Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını tamamlamasından kısa bir süre sonra ani bir yükseliş gördü. DOGE daha sonra, hızla ivme kaybetti ve %85,74 oranında düştü.

Uzmanlara göre, DOGE’nin uzun vadeli başarısı, kulanım alanına ve benimsenmesinin artmasına bağlı. Tesla gibi şirketler, DOGE‘u ürünleri için bir ödeme yöntemi olarak kabul etse de, DOGE’un hala çok fazla kullanım durumu yok. DOGE kesinlikle 1 doları geçebilir, ancak bu süreçte en önemli faktör hepsi benimsenme oranı. Ayrıca, Fed’in faiz politikasından geri adım atması ve FTC krizinin atlatılması da büyük önem teşkil ediyor. Uzmanlara göre, bu faktörler BTC ve altcoin’ler için ayı piyasasını uzatıyor.