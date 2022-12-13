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Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanıklık ederken, bu hafta yayımlanan bir rapor krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

Blackrock: ‘Yeni Bir Ekonomi Kitabı Yazılmalı’

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi Blackrock, 2023’te yaşanacak resesyonun geçmişte meydana gelen durgunluklardan tamamen farklı olacağı uyarısında bulundu. Yakın zamanda yayınlanan 2023 ‘Küresel Görünüm’ raporunun bir parçası olarak Blackrock, arza dayalı bir ekonomi ve yüksek enflasyon seviyeleri ile tanımlanan bir dünyada yeni bir ekonomi kitabının gerekli olduğunu belirtiyor. Varlık yönetimi ve yatırım şirketi Blackrock, önümüzdeki yılın finansal piyasalara neler getirebileceğine dair önemli tahminler ortaya koydu. 8 trilyon dolarlık varlığı yönettiği tahmin edilen şirket, merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmeye yönelik politikaları nedeniyle bir durgunluk dönemi öngörüyor. Ancak 2023 Küresel Görünüm raporuna göre bu durgunluk önceki krizlerden farklı olacak. Şirket tarafından yayımlanan raporda ” Merkez bankaları enflasyonu dizginlemeye çalışmak için yarışırken, resesyon riski giderek artıyor. Geçmişteki krizlerden daha farklı bir süreç yaşanacak. Parasal genişleme riskli varlıklara ivme kazandırmayacak” ifadesine yer verildi.

Ayrıca Blackrock, merkez bankalarının para politikalarının neden olduğu ekonomik hasar hala artmakta olduğundan, yaklaşan durgunluk nedeniyle hisse senetlerinin muhtemelen daha fazla zarar göreceğini tahmin ediyor. Enflasyon söz konusu olduğunda, raporda merkez bankalarının amaçlanan enflasyonist hedeflere ulaşmadan ve ekonomik krizlere yol açmadan önce sıkılaştırma politikalarını durdurmak zorunda kalacakları belirtiliyor. Bu konuda rapor, “durgunluk yaklaşsa bile, enflasyonla yaşayacağımızı düşünüyoruz” sonucuna varıyor. Sonuç olarak, şirket uzun bir süre kalıcı enflasyona işaret ediyor.

Kalıcı Enflasyon ve Boğa Koşusu..!

Firma, uygulanan para politikaların nasıl ekonomik hasar yarattığının sürekli olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Uzmanlara göre, “dipten satın alma” stratejisinin artık işlevini kaybettine inanılıyor. Ayrıca yeni ekonomik yapılandırma, piyasalarla yüzleşmenin yeni yollarını üretmeli. Rapor, ”Önceki on yılda deneyimlediğimiz türden hisse senetleri ve tahvillerde ortak bir boğa piyasasını sürdürecek koşullara bir dönüş görmüyoruz.” sonucuna vardı.

Firma ayrıca geçmişte Bitcoin ve kripto para şirketleri hakkında da görüş bildirmişti. Blackrock’un CEO’su Larry Fink, çoğu kripto para birimi şirketinin, eskiden piyasadaki en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in düşüşünden sağ çıkamayacağına inandığını belirtti. Bununla birlikte, blockchain teknolojisinin, yeni nesil pazarların bir parçası olarak menkul kıymetleri tokenleştirmeye yardımcı olacak bir araç olarak önemli olacağını kabul etti.