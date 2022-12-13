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  •   Nam Salan Analist O Altcoin’de Beklentileri Yükseltti, 1-2 Hafta Sonrasını İşaret Etti!

Nam Salan Analist O Altcoin’de Beklentileri Yükseltti, 1-2 Hafta Sonrasını İşaret Etti!

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti DonAlt, eşten eşe ödeme ağı altcoin'in fiyatının son birkaç haftadır yatay hareket etmesine rağmen yükseliş trendini sürdürdüğünü söyledi.
10:30
13 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti DonAlt, eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘in (LTC) fiyatının son birkaç haftadır yatay hareket etmesine rağmen yükseliş trendini sürdürdüğünü söyledi.

“Tipik Boğa Piyasası Hareketleri Yapıyor”

Yeni bir video güncellemesinde Litecoin için değerlendirmelerde bulunan anonim kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, Litecoin’in Bitcoin (LTC/BTC) karşısındaki yükselişte bir sonraki ayak için hazırlanıyor olabileceğini söyledi:

LTC, yukarı yönde güçlü bir hareket yaptı, biraz yatay hareket etti, ardından yukarı yönde bir başka güçlü hareket ve dürüst olmak gerekirse yukarı yönde harekete kıyasla çok küçük olan iki kırmızı hafta geçirdi. Bir bakışta, bunun temelde yatay hareket ettiğini görebilirsiniz. Sol tarafı kaldırırsanız, bu tipik boğa piyasası hareketlerine benziyor. Burada büyük yukarı yönde hareketler var, sonra tekrar yukarı doğru genişlemeden önce sığ geri çekilmeler var.

LTC/BTC çifti, bu yazının yazıldığı sırada 0.004375 BTC‘den (74,06 dolar) el değiştiriyor ve 2022’nin en düşük seviyesi olan 0.001716 BTC’den (29,05 dolar) yaklaşık yüzde 155 yükseliş kaydetmiş durumda.

En Az 1-2 Hafta Yatay Hareket Etmesini Bekliyor

Kripto para analisti, Litecoin‘in diğer kripto paralara kıyasla görece bir miktar güç gösterdiğinin de altını çizdi. Bununla birlikte, altcoin’in tekrar yükselmeye başlamadan önce en az bir veya iki hafta daha yatay hareket etmesini beklediğini ekledi:

Açıkçası, beş ya da altı hafta boyunca gerçekten çok güçlü olan bir şeye sahip olduğunuzda onun yatay hareket ettiği bir dönem olur. En iyi ihtimalle, çılgınca yükseldiği, temelde değerini ikiye katlandığı ve sonra yüzde 30 geri çekildiği zamanlar da vardır. Ancak bu durumda, Bitcoin karşısında çok, çok sığ bir geri çekilme var, bu yüzden bu konuda gerçekten endişeli değilim. Yükselişin hızı konusunda da gerçekten endişeli değilim. Bir sonraki hamleyi yapmadan önce, eğer bir sonraki hamleyi yapacaksa bunun bir veya iki hafta daha yatay hareket etmesini beklerdim. Yani açıkçası pek endişeli değilim.

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