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Yakından takip edilen ünlü anonim kripto para analisti Credible Crypto, bir boğa koşusu öncesinde Bitcoin (BTC) yatırımcılarına seslendi ve bir miktar geri çekilme beklediğini söyledi.

Analist BTC İçin Beklentisi Açıkladı

Credible Crypto, Twitter hesabından paylaştığı bir grafik yardımıyla fonlama oranın nötr hale geldiğini ve düşük zaman dilimlerinin yatırımcıların bir sonraki boğa koşusundan önce biraz daha geri çekilmeye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Analiste göre BTC, 16 bin 700 dolar ila 16 bin 450 dolar aralığında bir noktaya kadar geri çekilerek yükselişini sürdürmek isteyebilir.

Credible Crypto’nun işaret ettiği gibi, birçok piyasa uzmanı ve analisti de Bitcoin’in son günlerde dar bir aralığa sıkışıp kalmasını ve yukarı yönde hareket edememesini düşüşün habercisi olarak yorumluyorlar.

Yatırımcılar, kripto para piyasasının dibe vurup vurmadığından emin olamadıkları için Bitcoin fiyatı yatay hareket etmeye devam ediyor. Analistler, dev kripto para borsası FTX’in çöküşünün ortasında kripto para piyasasının çoktan dibe vurduğuna inansa da büyük yatırımcıların aynı şeye inanmadığı görülüyor. Balina takipçi servisi Whale Alert tarafından 10 Aralık’ta geçilen bir uyarıda, bir balinanın kripto para borsası Kraken’e 170 milyon dolar değerinde 9 bin 901 BTC transfer ettiği görüldü.

2 Piyasa Analistinin BTC’de Ralli Öngörüsü

Zincir üstü (on-chain) verileri, Bitcoin fiyatının 12 bin 800 dolarda dip yapabileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, en iyi Bitcoin analistlerinden Michael van de Poppe ve “Wolf of the Wall Street” Jordan Belfort, BTC fiyatının 18 bin doları geçmesi halinde gerçek rallinin başlayarak devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca, Bitcoin için kritik destek seviyesi olarak 16 bin 500 doları işaretlemiş durumdalar.

Kalıcı bir fiyat yükselişine genellikle balinaların BTC‘lerini satmadan tutması eşlik eder. Ancak, balinalar Haziran ayından bu yana Bitcoin satışlarının yaklaşık yüzde 80’inden sorumluydu. Sonuç olarak, piyasa döngüsü değişimi balinaların satışlarının önemli ölçüde düşmesine ve düşüş trendin güçlü bir şekilde yönde değiştirerek yükseliş trendine dönmesine neden olabilir.