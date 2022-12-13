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Kripto Para Piyasasının Gündemine Bomba Gibi Düştü! Sam Bankman-Fried Tutuklandı!

"Kriptonun Şımarık Çocuğu" olarak gösterilen FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in (SBF) Bahamalar'da tutuklandığı haberi kripto para piyasasının gündemine bomba gibi düştü.
07:30
13 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflasını duyuran kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘in (SBF) Bahamalar’da tutuklandığı haberi kripto para piyasasının gündemine bomba gibi düştü. Bankman-Fried’in ABD’ye iade edilmesi bekleniyor.

Bahamalar Kraliyeti Polis Gücü’nden Açıklama Geldi

Bahamalar Kraliyet Polis Gücü tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, tutuklamanın ABD‘nin Bankman-Fried hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından gerçekleştiği ve ülkenin ABD’nin kısa süre içinde Bahamalar’dan Bankman-Fried’ın iadesini talep etmesini beklediği belirtildi.

Başsavcı Ryan Pinder’e atfedilen açıklamada, “Alınan bildirim ve bununla birlikte sağlanan bilgiler sonucunda, Başsavcının Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasını ve ülkemizin Suçluların İadesi Yasası uyarınca gözaltında tutulmasını istemesi uygun görülmüştür. Resmi bir iade talebinde bulunulduğu takdirde Bahamalar, Bahama yasaları ve ABD ile olan anlaşma yükümlülükleri uyarınca bu talebi derhal işleme koyma niyetindedir.” denildi.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de aynı açıklamada, ülkenin ABD’nin cezai suçlamalarının yanı sıra FTX‘in çöküşüne ilişkin kendi soruşturmasını da sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı: İddianame Hazırlandı

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı‘ndan atılan bir tweet’te ABD’deki savcıların Bankman-Fried hakkında iddianame hazırladığı doğrulandı. Gizli tutulan iddianamede ne gibi detayların yer aldığı şu an için bilinmiyor.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı’ndan yapılan açıklamada “Bahamalı yetkililer, ABD hükümetinin talebi üzerine sunduğumuz iddianameye dayanarak SBF’yi tutukladı. Sabah saatlerinde iddianamenin kabul edilmesi için harekete geçmeyi bekliyoruz. O zaman söyleyecek daha çok şeyimiz olacak.” ifadelerine yer verildi.

The New York Times, Bankman-Fried’ın elektronik ortamda dolandırıcılık yapmak ve tasarlamak, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak ve tasarlamak ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Bir Açıklamada SEC’ten Geldi

Öte yandan Reuters, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC), Sam Bankman-Fried’in menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçladığını ve ilgili suçlamaların bugün kamuya açıklanacağını duyurdu.

Bankman-Fried, bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade vermesi beklenirken, söyleyecekleri büyük merak konusuydu. Tutuklama haberiyle birlikte duruşma rafa kaldırılmış oldu.

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