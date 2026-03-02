CZ’nin Anı Kitabının Sızdırılması Kripto Dünyasında Gündem Oldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, kısa adıyla CZ, yayınlanmamış anı kitabı “Freedom of Money” ile tekrar gündemde. Bir Amerikan gazetesinin ele geçirdiği yaklaşık 300 sayfalık taslak, adalet bakanlığıyla yürütülen gizli görüşmelerden, hapishane günlerine ve Sam Bankman-Fried ile yaşadığı çekişmeye kadar birçok detayı içeriyor. Zhao, özellikle liderliğini yaptığı Binance ile kripto sektörü üzerindeki etkisiyle tanınıyor.

Kitapta Ele Alınan Başlıca Konular

Anlatılanlara göre, kitabın taslağında Zhao’nun ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı pazarlıklar, dört ay süren cezaevi yaşantısı ve eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ile aralarındaki rekabet geniş şekilde işleniyor. Zhao’nun aktardığına göre, adalet bakanlığı başlangıçta Binance’dan 6,8 milyar dolar talep ederken, şirket 500 milyon dolarlık bir teklif sundu; uzlaşma ise 4,3 milyar dolar ceza ile sonuçlandı. Zhao, bir kara para aklamayı önleme yasasını ihlal etmekten suçunu kabul etti.

Gözaltı Sonrası ve Kişisel Temaslar

Taslağa göre, Zhao cezaevinden tahliye olduktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (ICE) kendisine gözaltı kararı uyguladı. Avukatlarının devreye girmesiyle son iki haftasını polis gözetiminde geçirdi. Eylül 2024’te serbest bırakıldığı gün, özel bir uçakla ülkeden ayrıldığı ve lirak yapıldıktan yalnızca 26 dakika sonra uçağa bindiği ifade ediliyor. CZ, eski SEC Başkanı Gary Gensler’la daha önce bir danışmanlık rolü için görüştüğünü, Gensler’ın ise bu teklifi geri çevirdiğini belirtiyor. Ayrıca ikilinin 2019’da Tokyo’da buluştuğu da kitapta yer alıyor.

Sam Bankman-Fried’a ilişkin olarak, FTX’in yaşadığı krizde SBF’nin milyarlarca dolar istediğine dair anekdotlar anı kitabında yer alıyor. Zhao ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik bazı savunmalara ve gizli belgelerle ilgili tartışmalara da kitapta yer veriyor. Bunun yanında, kitabın taslağında CZ’nin Trump’ın belge davasıyla ilgili olarak çalışanlarına özel bir yorum yaptığı belirtilmiş.

Taslak Hakkında CZ ve Avukatından Açıklamalar

Kitabın henüz yayımlanmayan hâliyle gündem oluşturması üzerine Zhao, sosyal medya platformu X’te “NYT kitabımın reklamını şimdiden ücretsiz yapıyor” sözleriyle yayımlanan haberlere yanıt verdi. Zhao, ele geçirilen metnin oldukça erken bir taslak olduğunu ve izni olmadan temin edildiğini belirtirken, kitabın İngilizce başlığının hâlâ değişebileceğine işaret etti. Zhao’nun avukatı Teresa Goody Guillén ise, yayınlanan haberde yer alan bazı bilgilerin ne ZX’nin ağzından ne de kitaptan alındığını ifade ediyor.

Kitabın Yazım ve Yayın Süreci

Zhao, yaklaşık 114 bin kelimelik bir taslak paylaştığı Mart 2025’ten bu yana kitabın üzerinde çalıştığını açıkladı. Son düzenlemelerin ardından sayfa sayısı yaklaşık 300’e ve kelime sayısı 97 bine indi. CZ, kitabı geleneksel yayıncılar aracılığıyla değil, hem İngilizce hem de Çince olarak kendi imkânlarıyla aynı anda yayımlamayı planlıyor. Elde edilen tüm gelirlerin yardım amaçlı kullanılacağı bilgisini de paylaşıyor.

Kitapta FTX’in, Mayıs 2022’deki Terra/LUNA çöküşüyle olası bağlantısına dair spekülasyonlara da kısa bir şekilde yer verildiği ancak Zhao’nun bu konuda kesin bir kanıt görmediğini yazdığı aktarılıyor.

Topluluk ve Sektör Tepkileri

Raporda öne çıkanlar, kripto topluluğunda hızlı şekilde yankı buldu. Pek çok kullanıcı, Yasın haberini kitabın ücretsiz tanıtımı olarak yorumladı. Özellikle Çince kullanıcılar, “Freedom of Money” ifadesinin hangi anlama geldiği ve başka kitaplarla benzerliği konusunda tartışmalar yaptı. Çinli kripto fenomeni Li Xiaolai’nin çalışmasıyla olan benzerlik de topluluk içinde konuşulan konular arasındaydı.

Kitabın yarattığı etkiyle isimli bir memecoin piyasaya sürüldü, kısa süre içinde milyon dolarlık piyasa değeri gördü. Zhao, daha önce yaptığı bir paylaşımda bu tür meme token’larla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça belirtmişti.

CZ’nin anı kitabının önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.