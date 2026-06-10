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RIPPLE (XRP)

Ripple’dan yapay zeka odaklı yeni hamle geldi! $XRP cephesinde hangi detay öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, yapay zeka odaklı XRPL AI Starter Kit paketini kullanıma açtı.
  • 🤖 İlk fazda aracı sistemler, API ve dijital hizmet ödemelerini $XRP veya RLUSD ile yapabiliyor.
  • ⏱️ XRPL tarafında işlemler 3 ila 5 saniyede kesinleşirken ücretler sabit kalıyor.
  • 📌 Ripple, bu yapının makineler arası ticaret için planlanan çok aşamalı sürecin ilk adımı olduğunu belirtti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, XRP Ledger üzerinde çalışan yapay zeka destekli ödeme uygulamalarına yönelik XRPL AI Starter Kit adlı yeni geliştirici paketini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu adım, makineler arası ticaret altyapısını hedefleyen çok aşamalı planın ilk fazını oluşturuyor. Paket; MCP sunucusu, Claude ile uyumlu araçlar ve X402 protokol desteğini içeriyor. XRP ile RLUSD ise ilk günden itibaren aracı işlemlerde kullanılabiliyor.

İçindekiler
1 İlk fazda hangi araçlar sunuldu
2 X402 ve XRPL neden öne çıkıyor
3 Kurumsal kullanım için öne çıkan başlıklar

İlk fazda hangi araçlar sunuldu

Duyuru, yapay zeka aracı sistemlerinin deneysel kullanımın ötesine geçerek gerçek ödeme süreçlerinde daha görünür hale geldiği bir dönemde geldi. Geliştiriciler artık XRPL belgelerine doğrudan XRPL Docs MCP Server üzerinden erişebiliyor. Bu yapı, geliştirme sırasında belgeler arasında elle arama ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Mini sözlük: MCP, yapay zeka sistemlerinin dış araçlar ve veri kaynaklarıyla daha düzenli biçimde bağlantı kurmasını sağlayan bir protokol yaklaşımı olarak kullanılıyor. Claude ise Anthropic tarafından geliştirilen üretken yapay zeka model ailesi olarak biliniyor.

Uyumlu istemciler arasında Claude Code, Claude Desktop, Cursor ve özel aracı çerçeveleri yer alıyor. Ripple ayrıca XRPL Agent Wallet Skill ve XRPL Payment Skill adlı iki yeni Claude yeteneğini de kullanıma sundu. Bunlar; cüzdan oluşturma, bakiye sorgulama, ödeme gönderme ve işlem takibi gibi temel defter işlevlerine yapılandırılmış erişim sağlıyor.

Ripple, yapay zeka aracı sistemlerinin artık geleceğe ait bir senaryo olmadığını, halihazırda hesaplama gücü için ödeme yaptığını, faturaları kapattığını, politika sınırları içinde hareket ettiğini ve insan müdahalesi olmadan işlemleri tamamladığını belirtti.

Şirkete göre bu araçlar, aracı tabanlı iş akışları kuran ekiplerin başlangıç sürecindeki teknik yükünü hafifletmek için tasarlandı. Ripple, geliştiricilerin 30 dakikanın altında doğrulanmış bir testnet ödemesi çalıştırabileceğini aktardı.

X402 ve XRPL neden öne çıkıyor

İlk fazda X402 protokol desteği de devreye alındı. Partner t54 katkısıyla eklenen bu entegrasyon sayesinde XRPL üzerindeki aracı sistemler, API çağrıları, yapay zeka model çıkarımı ve dijital hizmetler için XRP veya RLUSD ile ödeme yapabiliyor. Böylece XRPL, daha geniş X402 ekosistemi içinde desteklenen ağlardan biri haline geldi.

Mini sözlük: X402, yazılım sistemlerinin internet üzerinde programlanabilir ödeme akışları kurmasına odaklanan bir protokol yaklaşımı olarak anılıyor. Bu yapı, özellikle yapay zeka aracıları arasında hizmet karşılığı otomatik ödeme senaryolarında öne çıkıyor.

XRP Ledger’in bu kullanım alanına uygun görülen bazı teknik özellikleri de duyuruda vurgulandı. İşlemler 3 ila 5 saniye içinde kesinleşiyor ve beklemede kalan belirsiz durumlar oluşmuyor. Bu da bir aracı sistemin, onay sonrası sonraki adıma doğrudan geçebilmesine imkan tanıyor.

Ağdaki işlem ücretlerinin sabit ve önceden bilinebilir olması, çok adımlı bütçe hesaplaması yapan sistemler açısından dikkat çekici bir unsur olarak gösterildi. XRPL’in yerleşik merkeziyetsiz borsası da tek işlem içinde farklı para birimleri arasında ödeme yapılmasına olanak tanıyor. Dış köprüler veya takas sözleşmeleri gerekmemesi de bu yapının öne çıkan tarafları arasında yer aldı.

Kurumsal kullanım için öne çıkan başlıklar

Kurumsal tarafta ise emanet yapısı, çoklu imza, yatırma yetkilendirmesi ve trust line gibi yerleşik kontrol araçlarının altı çizildi. Bu özelliklerin, kuruluşların özel akıllı sözleşme geliştirmeden aracı sistemler için işlem sınırları tanımlamasına yardımcı olabileceği belirtildi. Ripple’ın ABD doları destekli stabilcoini RLUSD de fatura kapama ve bordro benzeri iş akışları için daha dengeli bir nominal katman sunuyor.

Duyuruda ayrıca XRPL’in 2012’den bu yana kesintisiz çalıştığı ve işlem geri dönüşü yaşamadığı bilgisi paylaşıldı. Bu geçmiş performansın, gerçek sermaye ile çalışan aracı sistemleri devreye almak isteyen ekipler açısından önemli görüldüğü ifade edildi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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