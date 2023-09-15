XRP fiyatı, piyasadaki birçok kripto para gibi yükseliş havası oluşturuyor. XRP’nin değerinin %2 artarak 0,5 dolara yükselmesini sağlayan bu yükseliş görünüşü, Franklin Templeton Investments’ın yeni spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusuyla yeniden gündeme geldi ve daha sonra ABD TÜFE verilerinin de etkisiyle destek gördü.

XRP Fiyatı 1 Dolara Yükseliş Hamlesi Başlattı

XRP Ledger tarafından desteklenen en önde gelen uluslarası kripto para havale token’ı, 0,46 dolarlık destekten etkileyici bir sıçrama yaparak bir kama modelinin dışına çıktı ve 0,49 dolarlık daha yüksek bir destek seviyesini de geri kazandıktan sonra küçük bir düşüşle bu seviyeyi yeniden kaybetti.

XRP fiyatı şu anda 0,5 doların biraz altında işlem görüyor ve yukarı yönlü hareketi engelleyen 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (mavi) 0,5018 dolarda bulunuyor. Anlık desteğin üzerinde gerçekleşebilecek olan dört saatlik ile günlük bir kapanış, momentumun hareketli ortalamadaki direnci aşağı çekebilir ve 0,7 dolara giden yolu açarak kripto paranın güçlenmesine katkıda bulunabilir.

Düşen bir kama formasyonunun oluşması, bir yükselişin kırılacağına işaret ediyor olabilir. Bu, bir dizi düşük en yüksek ve düşük en düşük seviyeyi birbirine bağlayan iki trend çizgisinin oluşturduğu bir tersine dönüş formasyonudur.

Yatırımcılar, kırılımdan emin olmak için hacimde bir artışla birlikte trend çizgisi direncinin üzerinde bir kırılmaya dikkat ederler. Alış emirleri genellikle bu kırılma noktasının üzerinde, formasyonun en geniş noktaları arasındaki mesafeye eşit olan %7’lik bir hedef noktasında karşılık bulur. Şimdilik, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinden gelen satın alma sinyalinin sergilediği yükseliş görünümüne bağlı olarak en az dirençli yol yukarı yönlü olarak kabul edilebilir.

Boğalar yükseliş trendine güven kazandıkça XRP’nin arkasındaki güç ile yükseliş beklentisi ve mavi MACD çizgisinin kırmızı sinyal çizgisinin üzerinde kalmasıyla karşılık buluyor. Momentum göstergesinin genel olarak ortalama çizgiye (0,00) olan boşluğu kapatması ve nihayetinde pozitif bölgeye yükselmesi beklenilebilir.

Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar, düşen kama formasyonunun kırılma hedefi olan 0,52 dolardan itibaren kârlarını rezerve etmek isteyebilir. Ancak, yükseliş eğilimi yüksek yatırımcılar, Eylül ayının sonlarında Ripple‘ın zafer partisi öncesinde pozisyonlarını sağlam tutmayı düşünebilir.

Ripple’ın Zafer Partisi

Ripple, 29 Eylül’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı zaferi kutlamak adına büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Temmuz ayında alınan mahkeme kararında, kurumlara yapılan doğrudan satışlar göz ardı edildiğinde, üçüncü taraf platformlardaki XRP satışlarının menkul kıymet olmadığını belirledi.

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, davanın şirkete kazancının yalnızca önde gelen uluslararası ödeme ağı için ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda tüm kripto sektörü için bir kilometre taşı olduğunu kutlayacak bir “Uygun Parti” zamanının geldiğini söyledi.

Bu arada Ripple, kutlamanın sadece XRP’nin fiyatıyla ilgili olmadığını, büyük duyuruların merkez sahneye çıkma olasılığını da koruduğunu belirtti. Popüler bir XRP topluluğu üyesine göre, Ripple halka arz planlarını da paylaşabilir. SEC ile bir uzlaşmaya varıldığına dair spekülasyonlar da konuşulanlar arasında. Gelebilecek olumlu haberler fiyatı 1 dolar seviyesinin üzerine de taşıyabilir.