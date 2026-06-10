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Kripto Para

Kripto seçmeni siyasetin merkezine yerleşti! Washington şimdi hangi adımı atacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 ABD’de kripto seçmeni, 2026 seçimleri öncesinde siyasi tartışmaların merkezine yerleşti.
  • 📊 The Harris Poll verilerine göre 1.874 seçmenle yapılan ankette kriptoya siyasi destek, 2024’e göre iki kattan fazla arttı.
  • 🗳️ Çekişmeli eyaletlerde bu kitlenin etkisi büyürken, $XRP gibi dijital varlıklara dönük düzenleme talebi de güç kazandı.
  • 🧭 Arka planda ise Kongre, sektörün geleceğini etkileyebilecek yeni kripto çerçevelerini tartışıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto varlıklar ve dijital finans araçları, ABD’de sınırlı bir yatırım alanı olmaktan çıkarak seçim sürecinin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Digital Currency Group adına The Harris Poll tarafından hazırlanan yeni araştırma, seçmenlerin Washington’a açık bir mesaj verdiğini ortaya koydu: Kongre’nin bu gelişmekte olan sektör için net ve uygulanabilir kurallar belirlemesi isteniyor.

İçindekiler
1 Araştırmanın öne çıkan verileri
2 Yarışın kaderini etkileyebilecek seçmen grubu
3 Kilit eyaletlerde yoğunlaşan tablo

Araştırmanın öne çıkan verileri

8 Mayıs ile 18 Mayıs 2026 arasında 1.874 kayıtlı seçmenle yapılan ankete göre, kriptoya siyasi düzeyde verilen destek 2024’e kıyasla iki kattan fazla arttı. Bulgular, dijital varlıklara olumlu yaklaşan seçmen kitlesinin artık daha görünür bir etki alanına sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç da veri sahipliği konusunda ortaya çıktı. Katılımcıların %84’ü, kişisel verilerin şirketler yerine bireylerin kontrolünde olması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşım, merkeziyetsizlik ve dijital mülkiyet tartışmalarının yalnızca teknoloji çevreleriyle sınırlı kalmadığına işaret etti.

Mini sözlük: Digital Currency Group, kripto para ve blokzincir odaklı şirketlere yatırım yapan ABD merkezli bir holding yapısı olarak biliniyor. The Harris Poll ise kamuoyu araştırmalarıyla tanınan bir anket şirketi.

Seçmenler, Kongre’nin kripto sektörü için açık kurallar oluşturmasını istiyor ve bu konuda yalnızca söylemle yetinilmesine sıcak bakmıyor.

Yarışın kaderini etkileyebilecek seçmen grubu

Araştırma, kriptoya yakın seçmenlerin çekişmeli Kongre yarışlarında dengeyi değiştirebilecek bir ağırlık taşıdığına işaret etti. Bu nedenle özellikle rekabetin yüksek olduğu seçim bölgelerinde yarışan adayların, dijital varlıklara ilişkin politikalarını daha net ortaya koymasının önem kazanabileceği değerlendiriliyor.

Raporun yayımlandığı dönemde Kongre’de sektörün geleceğini şekillendirebilecek kapsamlı kripto düzenlemeleri de tartışılıyor. Bu durum, anket sonuçlarının siyasi gündemle doğrudan kesiştiğini gösteriyor. Bulgulara göre seçmenler Washington’daki hararetli tartışmaları yakından izliyor ve kripto dostu seçmen kitlesi somut adımlar bekliyor.

Kilit eyaletlerde yoğunlaşan tablo

Araştırma, Nevada, Pensilvanya, Michigan, Arizona, Georgia, Kuzey Carolina, Ohio ve Teksas dahil sekiz kritik eyaletteki seçmenleri hedef aldı. Bu eyaletler, federal seçim sonuçları üzerinde belirleyici etki yaratabildiği için verilerin siyasi açıdan ayrıca önem taşıdığı aktarılıyor.

Öte yandan Pew Research Center tarafından yakın dönemde yayımlanan ayrı bir araştırmaya göre, ABD’de kripto para kullanım oranı şu anda %19 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, 2021’de kaydedilen %16 seviyesine göre 3 puanlık artışa işaret ediyor.

Aynı araştırmada Cumhuriyetçi seçmenler arasında kripto kullanımının son üç yılda %16’dan %22’ye yükseldiği görüldü. Bu değişim, dijital varlıkların artık yalnızca finansal bir tercih değil, giderek daha fazla siyasi anlam da taşıyan bir başlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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