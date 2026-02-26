Bu Haftaki Jane Street Davasıyla Artık Kripto Para Düşüşleri Bitti Mi?

Geçen yıl da dillendirilen bir iddia vardı. Büyük yatırımcılardan birinin ABD piyasa açılışının ardından Bitcoin fiyatını spekülatif biçimde aşağı çektiği ve ardından daha düşük seviyelerden alım yaparak kazançla bunları sattıkları iddia ediliyordu. Sığ likidite bu iddiaları desteklese de elde somut delil yoktu. Şimdi artık delil olabilir.

Jane Street Kripto Spekülasyonu

Jane Street Capital 3 önemli konuda kripto para düşüşüyle bağlantılı. “Bryce’s Secret” adlı özel bir sohbet grubu üzerine kurulu federal insider trading davası, 2025 sonuna kadar Bitcoin’in fiyatını baskılayan sistematik 10am satış programları ve tarihteki en büyük Bitcoin ETF pozisyonunu Bitcoin’in fiyatını baskılayan bir araca dönüştürebilecek gizli bir türev işlem defteri.

Bryce Pratt (LUNA’ın şirket) Terraform Labs’ta stajyer olarak çalışıyordu. Terraform’dan ayrıldı ve Eylül 2021’de Jane Street’e tam zamanlı çalışan olarak katıldı. Terraform’un iflas yöneticisi Todd Snyder tarafından açılan davaya göre, Pratt, mahkeme belgelerinde “Bryce’ın Secret” olarak tanımlanan bir sohbet grubu aracılığıyla eski işvereni ile yeni işvereni arasında köprü görevi gördü. Davada, Jane Street’in bu kanalı Terraform’un iç likidite hareketleri hakkında önemli kamuya açık olmayan bilgileri elde etmek için kullandığı iddia ediliyor.

Davaya göre Jane Street, “Terraform ekosisteminin çökmesinden sadece birkaç saat önce” tam da doğru anda pozisyonunu kapatarak 200 milyon dolardan fazla potansiyel riski önledi. Bundan hemen önce 7 Mayıs 2022’de Terraform, stablecoin için birincil likidite merkezi olarak hizmet veren Curve3pool’dan 150 milyon dolarlık TerraUSD çekti. Bu çekimden on dakika sonra, Terraform kamuoyunu bilgilendirmeden veya herhangi bir açıklama yapmadan, Jane Street ile bağlantılı bir cüzdan aynı havuzdan 85 milyon dolarlık TerraUSD çekti. UST peg bozulması ve 40 milyar dolarlık ekosistemin çöküşü bu bileşik satış baskısıyla tetiklendi. Bunlar zaten 2022 yılında iddia edilen dedikodu minvalinde konuşulan şeylerdi ancak şimdi belgelere dayalı suçlamalara konu oluyor.

Bitcoin’i Bilerek Düşürdüler

Her gün ABD piyasa açılışından sonra geçen sene de yazdığımız ancak belgeleriyle açıklanamayan bir düşüş furyası vardı. Kasıtlı olarak ABD piyasa açılışı bekleniyor ve 1 saat içinde Bitcoin aniden düşüyordu. Düşüşler kesin, algoritmik ve genel piyasa koşullarına göre aşırı orantısızdı. Bu düşüşler, kaldıraçlı long pozisyonları ortadan kaldırırken zincirleme likidasyonları tetikledi ve ardından birkaç saat içinde tersine döndü.

Blockchain analiz şirketi Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, ortak hesapları Negentropic aracılığıyla bu kalıpları belgeledi. Yani bunun algoritmik olduğu ispatlandı.

Justin Bechler bu konuda şunları yazdı;

“Jane Street, belirlenmiş piyasa yapıcı ve birden fazla Bitcoin ETF’sinin yetkili katılımcısı olarak, öngörülebilir likidite pencereleri sırasında koordineli satışları büyük ölçekte gerçekleştirmek için hem envantere hem de altyapıya sahipti. Açılışta zayıf emir defterlerine satış yapmak, fiyatı düşürür, kaldıraçlı traderlar arasında likidasyon dalgalarını tetikler ve daha düşük seviyelerde alım fırsatları yaratırdı. Firma daha sonra, kendi yarattığı hareketin en dip noktasında yeniden giriş yapabilirdi. Sonra ortaya çıkaran bir şey oldu. Glassnode’un kurucu ortaklarına göre, Terraform Labs’ın dava dosyaları geçen yılın başlarında kamuoyuna açıklandıktan sonra günlük ani çöküşler sona erdi. Bitcoin’in fiyatı sonraki işlem seanslarında önemli ölçüde istikrar kazandı. Davranış değişikliği, aniden yasal keşif ve ifade vermeyi dikkate almak zorunda kalan bir şirketle tutarlıdır.”

Jane Street’in vadeli ve ETF tarafında yaptığı şeyler de eklenince konu uzadıkça uzuyor. Ancak sonuç olarak Terra tarafından açılan dava Jane Street’i durdurdu ve eğer şirket bu konulardan ceza alırsa benzer şeyleri yapmayı düşünen rakipleri için caydırıcı bir sonuç olabilir. Bitcoin yükselişi Jane Street davasıyla başlayacak diye bir şey yok ancak en azından sistemli satışların yavaşlaması boğaları destekleyecektir.