Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı

Trump 24 saat önce Çin’e indi ve sabah Xi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdiyse Çin’den ilk müjdesini verdi. İran geriliminin ortasında Trump’ın Çin ziyaretini yeniden ertelememesi zaten şüphe uyandırmıştı. Yazı hazırlandığı sırada Trump önemli açıklamalar yapıyor.

Trump’ın ekibi İran konusunda Çin’in yardımını istemeyeceklerini söylemişti. Ancak Trump yola çıkarken Xi’nin kendilerine yardımcı olabileceğinden bahsetti. İran’ın en büyük petrol müşterisi olan Çin, abluka devam ederken sorun yaşıyor ve boğazın açılması onun da menfaatine. Üstelik İran üzerinde güçlü etkisi var.

Trump yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Çin Devlet Başkanı Xi, İran konusunda yardım teklifinde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istiyor. Çin Devlet Başkanı Xi, İran’a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi.”

BTC bu haberle 80.800 dolara sıçradı. Bu gelişmelerin ortasında Suudi Arabistan, İran’la Ortadoğu’da bir saldırmazlık anlaşması önerisi ortaya attı. Suud savaş sonrasına hazırlık yaparken Çin sürece dahil olduğundan savaşın sona ermesi için umutlar artabilir. Ancak enflasyondaki yükseliş kısa vadede ekonomide işlerin kolay düzelmeyeceğini söylüyor.