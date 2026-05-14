Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: Çin Devlet Başkanı Xi, İran konusunda yardım teklifinde bulundu - Fox News.
  • Trump: Çin Devlet Başkanı Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor.
  • Trump: Çin Devlet Başkanı Xi, İran'a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Trump 24 saat önce Çin’e indi ve sabah Xi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdiyse Çin’den ilk müjdesini verdi. İran geriliminin ortasında Trump’ın Çin ziyaretini yeniden ertelememesi zaten şüphe uyandırmıştı. Yazı hazırlandığı sırada Trump önemli açıklamalar yapıyor.

Trump’ın ekibi İran konusunda Çin’in yardımını istemeyeceklerini söylemişti. Ancak Trump yola çıkarken Xi’nin kendilerine yardımcı olabileceğinden bahsetti. İran’ın en büyük petrol müşterisi olan Çin, abluka devam ederken sorun yaşıyor ve boğazın açılması onun da menfaatine. Üstelik İran üzerinde güçlü etkisi var.

Trump yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Çin Devlet Başkanı Xi, İran konusunda yardım teklifinde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istiyor. Çin Devlet Başkanı Xi, İran’a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi.”

BTC bu haberle 80.800 dolara sıçradı. Bu gelişmelerin ortasında Suudi Arabistan, İran’la Ortadoğu’da bir saldırmazlık anlaşması önerisi ortaya attı. Suud savaş sonrasına hazırlık yaparken Çin sürece dahil olduğundan savaşın sona ermesi için umutlar artabilir. Ancak enflasyondaki yükseliş kısa vadede ekonomide işlerin kolay düzelmeyeceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
