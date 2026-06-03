Bitmine’in ether varlığı, ETH $1.800 altına inince $8,9 milyar eridi

Bitmine Immersion Technologies, ether tutan şirketler arasında en büyük kurumsal varlıklardan birine sahip konumda bulunurken, ETH fiyatının $1.800 seviyesinin altına gerilemesi şirket hazinesinde büyük bir değer kaybına yol açtı. DropsTab verilerine göre şirketin elindeki etherlerin gerçekleşmemiş zararı yaklaşık $8,9 milyara ulaştı.

Hisse ve kripto varlığında eş zamanlı gerileme

Tom Lee’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Bitmine hisseleri çarşamba günü %5,9 daha düştü ve $17 seviyesinin altına indi. Böylece hissedeki kayıp mayıs başından bu yana %28’e ulaştı. Şirket hissesi, Bitmine’in Mayıs 2025’te Ethereum odaklı hazine stratejisine yöneldiğini açıklamasından beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Aynı dönemde ETH de şubat ayındaki dip seviyelerini yeniden test etti. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan ether, mayıs başından bu yana %20’den fazla değer kaybetti. Bu dönem, Fundstrat kurucu ortağı da olan Tom Lee’nin piyasadaki kısa süreli kripto kışının sona erdiğini ve yeni bir toparlanma döneminin başladığını savunduğu açıklamaların hemen sonrasına denk geldi.

Şirketin elindeki etherlerin güncel piyasa değeri yaklaşık $10 milyar düzeyinde bulunurken, mevcut fiyatlarla hesaplanan gerçekleşmemiş zarar $8,9 milyara ulaştı.

Bitmine’in ether birikimi ve gelir yapısı

Bitmine, yaklaşık bir yıl içinde 5,4 milyondan fazla ETH topladı. Bu miktar, Ethereum dolaşımdaki arzının yaklaşık %4,5’ine karşılık geliyor. Güncel fiyatlarla bu pozisyonun toplam değeri yaklaşık $10 milyar seviyesinde hesaplanıyor.

Şirketin durumu, dijital varlık hazinesi modeliyle hareket eden firmalar üzerindeki baskının yeniden arttığını gösterdi. Bu modelde şirketler, halka açık piyasalardan sermaye toplayıp bu kaynağı kripto varlık biriktirmek için kullanıyor. Son dönemde kripto fiyatlarının zayıflaması, birçok şirket hissesinin elindeki varlıkların net değerinin de altına inmesine neden oldu.

Bitmine’in yapısı bu alandaki bazı benzerlerinden ayrılıyor. Şirket, ether alımlarını ağırlıklı olarak hisse ihracıyla finanse etti. Bu nedenle borçla büyüyen bazı rakiplerinin karşı karşıya kaldığı faiz yükü ve kaldıraç baskısını aynı ölçüde taşımıyor.

Bitmine ayrıca staking faaliyetlerinden gelir elde ediyor ve MAVAN adlı staking hizmetini işletiyor. Şirket, elindeki varlıkların yaklaşık %87’sine denk gelen 4,7 milyondan fazla ETH’yi stake ettiğini açıkladı. Yıllıklandırılmış staking gelirinin ise yaklaşık $276 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Mini sözlük: Staking, belirli blokzincir ağlarında varlıkların ağ güvenliği ve işlem doğrulama süreçlerine katkı için kilitlenmesi anlamına gelir. Karşılığında kullanıcılar ya da kurumlar ağdan ödül geliri elde edebilir.

Piyasa baskısı sürerken uzun vadeli beklenti korunuyor

Kripto hazine modeliyle bilinen Strategy de kısa süre önce 2022’den bu yana ilk kez bitcoin satışı yaptığını duyurdu. Bu adım, şirketin imtiyazlı hisse ihracına bağlı gelecekteki yükümlülüklerini nasıl finanse edeceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Buna karşın Tom Lee, ether için uzun vadeli beklentisini değiştirmedi. Hafta başında Paris’te düzenlenen Proof of Talk konferansında konuşan Lee, tokenizasyon, yapay zeka destekli işlemler ve kurumsal staking uygulamalarının Ethereum’un küresel finans sistemindeki rolünü yeniden şekillendirebileceğini, bu çerçevede ETH’nin uzun vadede $250.000 seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

Tom Lee, Ethereum’un küresel finans sistemindeki rolünün tokenizasyon, yapay zeka destekli işlemler ve kurumsal staking ile yeniden tanımlanabileceğini, bu nedenle uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirtti.

Ancak piyasa kısa vadede daha çok mevcut fiyat baskısına odaklanmış görünüyor. Etherin şubat ayındaki satış dalgasında görülen seviyelere yeniden yaklaşması, Bitmine’in bilançosundaki zararı büyüttü ve şirket yönetiminin uzun vadeli tezleriyle piyasanın bugünkü fiyatlaması arasındaki farkı daha görünür hale getirdi.